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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6992699369946995 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 16 січ, 2021 00:06 Re: Політичні дискусії zРадио написав: И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты

Можу повторити - в нас були відкриті кордони, тому безвіз не дали б. Грузії теж не дали. Якби Грузії тоді дали, а нам - ні, то тоді б можна було б про щось розмовляти. А так як трьом країнам Східного партнерства дали майже одночасно, після подій 2014 року, то очевидно, що це не залежало від подій 200.. року. Можу повторити - в нас були відкриті кордони, тому безвіз не дали б. Грузії теж не дали. Якби Грузії тоді дали, а нам - ні, то тоді б можна було б про щось розмовляти. А так як трьом країнам Східного партнерства дали майже одночасно, після подій 2014 року, то очевидно, що це не залежало від подій 200.. року. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11520 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1156 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 09:20 Re: Політичні дискусії shapo написав: В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.

Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газа

Тем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран.

Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами.

Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос:

Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины? В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газаТем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран.Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами.Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос:Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины?

shapo, тенденция отказа от углеводородов, в частности, от угля, имеет как экономические, так и экологические причины.

В частности, в декабре 2020 года лидеры Европейского Союза в очередной раз договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%:

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7117515/



Например, в Португалии осталась только одна угольная электростанция, которую закроют в ноябре этого года:

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/01/15/670027/ , тенденция отказа от углеводородов, в частности, от угля, имеет как экономические, так и экологические причины.В частности, в декабре 2020 года лидеры Европейского Союза в очередной раз договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%:Например, в Португалии осталась только одна угольная электростанция, которую закроют в ноябре этого года: Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 913 З нами з: 29.08.18 Подякував: 402 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 11:33 Igneus написав: shapo написав: В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.

Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газа

Тем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран.

Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами.

Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос:

Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины? В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газаТем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран.Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами.Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос:Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины?

shapo, тенденция отказа от углеводородов, в частности, от угля, имеет как экономические, так и экологические причины.

В частности, в декабре 2020 года лидеры Европейского Союза в очередной раз договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%:

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7117515/



Например, в Португалии осталась только одна угольная электростанция, которую закроют в ноябре этого года:

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/01/15/670027/ , тенденция отказа от углеводородов, в частности, от угля, имеет как экономические, так и экологические причины.В частности, в декабре 2020 года лидеры Европейского Союза в очередной раз договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%:Например, в Португалии осталась только одна угольная электростанция, которую закроют в ноябре этого года:



С экономическими причинами согласен - когда в европе из-за советского газа стало доступно другое топливо они стали переходить с угля, в Великобритании это была еще и политика ибо профсоюзное движение горняков могло свалить любое правительство и только железная леди сломала им хребет.

Но если завтра взлетят цены на энергоносители как в 2000-х вернутся к углю ( те кто его имеет) как миленькие.

Экология это чистая демагогия и зарабатывание недобросовестных ученых на раздутых проблемах и поэтому рядом с ними стоит де*** пионерка Грета Тауберг.

Более того,те кто действительно загрязняет природу - Китай, Африка плевать хотели на экологию и загрязняют окружающую среду наплевав на Киотские и пр. протоколы С экономическими причинами согласен - когда в европе из-за советского газа стало доступно другое топливо они стали переходить с угля, в Великобритании это была еще и политика ибо профсоюзное движение горняков могло свалить любое правительство и только железная леди сломала им хребет.Но если завтра взлетят цены на энергоносители как в 2000-х вернутся к углю ( те кто его имеет) как миленькие.Экология это чистая демагогия и зарабатывание недобросовестных ученых на раздутых проблемах и поэтому рядом с ними стоит де*** пионерка Грета Тауберг.Более того,те кто действительно загрязняет природу - Китай, Африка плевать хотели на экологию и загрязняют окружающую среду наплевав на Киотские и пр. протоколы Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4516 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 11:36 lapay написав: zРадио написав: И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты

Можу повторити - в нас були відкриті кордони, тому безвіз не дали б. Грузії теж не дали. Якби Грузії тоді дали, а нам - ні, то тоді б можна було б про щось розмовляти. А так як трьом країнам Східного партнерства дали майже одночасно, після подій 2014 року, то очевидно, що це не залежало від подій 200.. року. Можу повторити - в нас були відкриті кордони, тому безвіз не дали б. Грузії теж не дали. Якби Грузії тоді дали, а нам - ні, то тоді б можна було б про щось розмовляти. А так як трьом країнам Східного партнерства дали майже одночасно, після подій 2014 року, то очевидно, що це не залежало від подій 200.. року.



Вообще-то был еще один эффект от глупости Ющенко - многие консульства Украины лишились заработка от выдачи виз Вообще-то был еще один эффект от глупости Ющенко - многие консульства Украины лишились заработка от выдачи виз Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4516 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6992699369946995 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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