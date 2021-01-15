shapo написав:

В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газаТем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран.Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами.Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос:Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины?