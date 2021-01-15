Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты
Можу повторити - в нас були відкриті кордони, тому безвіз не дали б. Грузії теж не дали. Якби Грузії тоді дали, а нам - ні, то тоді б можна було б про щось розмовляти. А так як трьом країнам Східного партнерства дали майже одночасно, після подій 2014 року, то очевидно, що це не залежало від подій 200.. року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени. Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газа Тем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран. Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами. Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос: Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины?
shapo, тенденция отказа от углеводородов, в частности, от угля, имеет как экономические, так и экологические причины. В частности, в декабре 2020 года лидеры Европейского Союза в очередной раз договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%: https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7117515/
shapo написав:В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени. Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газа Тем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран. Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами. Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос: Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины?
shapo, тенденция отказа от углеводородов, в частности, от угля, имеет как экономические, так и экологические причины. В частности, в декабре 2020 года лидеры Европейского Союза в очередной раз договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%: https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7117515/
С экономическими причинами согласен - когда в европе из-за советского газа стало доступно другое топливо они стали переходить с угля, в Великобритании это была еще и политика ибо профсоюзное движение горняков могло свалить любое правительство и только железная леди сломала им хребет. Но если завтра взлетят цены на энергоносители как в 2000-х вернутся к углю ( те кто его имеет) как миленькие. Экология это чистая демагогия и зарабатывание недобросовестных ученых на раздутых проблемах и поэтому рядом с ними стоит де*** пионерка Грета Тауберг. Более того,те кто действительно загрязняет природу - Китай, Африка плевать хотели на экологию и загрязняют окружающую среду наплевав на Киотские и пр. протоколы
zРадио написав:И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты
Можу повторити - в нас були відкриті кордони, тому безвіз не дали б. Грузії теж не дали. Якби Грузії тоді дали, а нам - ні, то тоді б можна було б про щось розмовляти. А так як трьом країнам Східного партнерства дали майже одночасно, після подій 2014 року, то очевидно, що це не залежало від подій 200.. року.
Вообще-то был еще один эффект от глупости Ющенко - многие консульства Украины лишились заработка от выдачи виз
Интервал LCOE ветровых электростанций, согласно новому докладу, составляет $26-54 ... за мегаватт-час.
Т.е. по курсу 1$ = 28 грн. = 728-1512 грн за 1 мегаватт/час.
А теперь сравните, по какой цене солнечная и ветровая эл/эн покупается у ее производителей в Украине:
Стоимость солнечного киловатта в Украине привязана к курсу евро, хотя и уплачивается владельцу в национальной валюте. Если владелец эксплуатирует солнечную станцию с 2017-2019 гг., она составляла 18,09 евроцента. С текущего года - 16 евроцентов.
Если сравнить цену одного мегаватт-часа электроэнергии, произведенной в Украине из различных источников, "солнечный" будет в 5-8 раз дороже других. Например, мегаватт-час гидроэлектростанции, по данным госпредприятия "Энергорынок", по состоянию на конец июня 2019 года, государство покупало за 695,4 гривен, у атомных электростанций - 571,84 гривен, в тепловых - 1388,65 гривен, а произведенный домашними солнечными станциями - согласно "зеленого" тарифа - по 5475 гривен.
Интервал LCOE ветровых электростанций, согласно новому докладу, составляет $26-54 ... за мегаватт-час.
Т.е. по курсу 1$ = 28 грн. = 728-1512 грн за 1 мегаватт/час.
А теперь сравните, по какой цене солнечная и ветровая эл/эн покупается у ее производителей в Украине:
Стоимость солнечного киловатта в Украине привязана к курсу евро, хотя и уплачивается владельцу в национальной валюте. Если владелец эксплуатирует солнечную станцию с 2017-2019 гг., она составляла 18,09 евроцента. С текущего года - 16 евроцентов.
Если сравнить цену одного мегаватт-часа электроэнергии, произведенной в Украине из различных источников, "солнечный" будет в 5-8 раз дороже других. Например, мегаватт-час гидроэлектростанции, по данным госпредприятия "Энергорынок", по состоянию на конец июня 2019 года, государство покупало за 695,4 гривен, у атомных электростанций - 571,84 гривен, в тепловых - 1388,65 гривен, а произведенный домашними солнечными станциями - согласно "зеленого" тарифа - по 5475 гривен.
Хто мені пояснить, як мені запобігти ймовірного подвійного нарахування за спожитий природний газ при зміні постачальника природного газу. Боюся, що при переході від Харківзбуту до НАК "Нафтогаз" вони обидва будуть нароховувати мені за спожитий газ. Як мені цього запобігти? Де все це чітко і конктерно пошагово прописано про те, як зафіксувати показання газового лічильника в момент зміни постачальника? Чи на 1 число наступного місяця відбувається зміна постачальника? Посередині місяця не можна змінити постачальника, так? А старий постачальник не буде нараховувати за газ і надалі, непогоджуючись з Постановою НКРЕКП, вважаючи її не законною в частині спрощення зміни населенням посачальника? Вони вже в суди направили позовні заяви і виграють 100% У Фірташа сильні юристи.