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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6993699469956996 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 16 січ, 2021 19:13 Yuri_61 написав: Хто мені пояснить, як мені запобігти ймовірного подвійного нарахування за спожитий природний газ при зміні постачальника природного газу.

Боюся, що при переході від Харківзбуту до НАК "Нафтогаз" вони обидва будуть нароховувати мені за спожитий газ.

Як мені цього запобігти? Де все це чітко і конктерно пошагово прописано про те, як зафіксувати показання газового лічильника в момент зміни постачальника?

Чи на 1 число наступного місяця відбувається зміна постачальника? Посередині місяця не можна змінити постачальника, так?

А старий постачальник не буде нараховувати за газ і надалі, непогоджуючись з Постановою НКРЕКП, вважаючи її не законною в частині спрощення зміни населенням постачальника? Вони вже в суди направили позовні заяви і виграють 100% У Фірташа сильні юристи. Хто мені пояснить, як мені запобігти ймовірного подвійного нарахування за спожитий природний газ при зміні постачальника природного газу.Боюся, що при переході від Харківзбуту до НАК "Нафтогаз" вони обидва будуть нароховувати мені за спожитий газ. 1 Максимум що Ви переплатите-це різницю між цінами Фірташа(10+грн) і Нафтогазу(6+ грн)

2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу

3 Таким чином

Ви чим довше з Фірташем - тим більше переплатите.... 1 Максимум що Ви переплатите-це різницю між цінами Фірташа(10+грн) і Нафтогазу(6+ грн)2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу3 Таким чиномВи чим довше з Фірташем - тим більше переплатите.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23742 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 19:36 budivelnik написав: [

2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу

3 Таким чином

Ви чим довше з Фірташем - тим більше переплатите.... 2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу3 Таким чиномВи чим довше з Фірташем - тим більше переплатите....



тобто, з 1 числа місяця?

все ж чочу вчитися на чужих помилках а не на своїх.

Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній". А лічильк я купував, тобто я буду вимушенмй ще потратитися на новий лічильник, бо старому більше 20 років і не разу не повіряли його мені! І заставлять на вулицю винести (по новим праваилам) а тоді температурний коєфіцієнт у мене буде не 2% а 8% !!!

Я собі втечею від Харківзбуту лише лиха нароблю.

Та ще змусять сплатити за температурні коефіцієнти з 2015 по 2018 рік!!!

І ще багато чого вони мені можуть поганого зробити!1

І проекту на котел у мене не має, будинок у спадок отримав. А як втечу від них, то зразу вони згадають за все це.

Так що украще мені на попі ровно сидіти і не лізти в бутилку з Харківзбутом.

Вони таке бабло не упустять. Будуть мститися через Харківгаз.

Тому поки що буду вичикувати. Спостерігати, що вони вигадають з втікачами.

Бо земля слухами повниться.

Я ж згадував, що газбути подали позовні заяви у суди. І вони виграють їх. тобто, з 1 числа місяця?все ж чочу вчитися на чужих помилках а не на своїх.Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній". А лічильк я купував, тобто я буду вимушенмй ще потратитися на новий лічильник, бо старому більше 20 років і не разу не повіряли його мені! І заставлять на вулицю винести (по новим праваилам) а тоді температурний коєфіцієнт у мене буде не 2% а 8% !!!Я собі втечею від Харківзбуту лише лиха нароблю.Та ще змусять сплатити за температурні коефіцієнти з 2015 по 2018 рік!!!І ще багато чого вони мені можуть поганого зробити!1І проекту на котел у мене не має, будинок у спадок отримав. А як втечу від них, то зразу вони згадають за все це.Так що украще мені на попі ровно сидіти і не лізти в бутилку з Харківзбутом.Вони таке бабло не упустять. Будуть мститися через Харківгаз.Тому поки що буду вичикувати. Спостерігати, що вони вигадають з втікачами.Бо земля слухами повниться.Я ж згадував, що газбути подали позовні заяви у суди. І вони виграють їх. Yuri_61 Повідомлень: 2145 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6993699469956996 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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