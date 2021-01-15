1 Максимум що Ви переплатите-це різницю між цінами Фірташа(10+грн) і Нафтогазу(6+ грн)Yuri_61 написав:Хто мені пояснить, як мені запобігти ймовірного подвійного нарахування за спожитий природний газ при зміні постачальника природного газу.
Боюся, що при переході від Харківзбуту до НАК "Нафтогаз" вони обидва будуть нароховувати мені за спожитий газ.
Як мені цього запобігти? Де все це чітко і конктерно пошагово прописано про те, як зафіксувати показання газового лічильника в момент зміни постачальника?
Чи на 1 число наступного місяця відбувається зміна постачальника? Посередині місяця не можна змінити постачальника, так?
А старий постачальник не буде нараховувати за газ і надалі, непогоджуючись з Постановою НКРЕКП, вважаючи її не законною в частині спрощення зміни населенням постачальника? Вони вже в суди направили позовні заяви і виграють 100% У Фірташа сильні юристи.
2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу
3 Таким чином
Ви чим довше з Фірташем - тим більше переплатите....