RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6993699469956996

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:13

  Yuri_61 написав:Хто мені пояснить, як мені запобігти ймовірного подвійного нарахування за спожитий природний газ при зміні постачальника природного газу.
Боюся, що при переході від Харківзбуту до НАК "Нафтогаз" вони обидва будуть нароховувати мені за спожитий газ.
Як мені цього запобігти? Де все це чітко і конктерно пошагово прописано про те, як зафіксувати показання газового лічильника в момент зміни постачальника?
Чи на 1 число наступного місяця відбувається зміна постачальника? Посередині місяця не можна змінити постачальника, так?
А старий постачальник не буде нараховувати за газ і надалі, непогоджуючись з Постановою НКРЕКП, вважаючи її не законною в частині спрощення зміни населенням постачальника? Вони вже в суди направили позовні заяви і виграють 100% У Фірташа сильні юристи.
1 Максимум що Ви переплатите-це різницю між цінами Фірташа(10+грн) і Нафтогазу(6+ грн)
2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу
3 Таким чином
Ви чим довше з Фірташем - тим більше переплатите....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23742
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:36

  budivelnik написав:[
2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу
3 Таким чином
Ви чим довше з Фірташем - тим більше переплатите....


тобто, з 1 числа місяця?
все ж чочу вчитися на чужих помилках а не на своїх.
Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній". А лічильк я купував, тобто я буду вимушенмй ще потратитися на новий лічильник, бо старому більше 20 років і не разу не повіряли його мені! І заставлять на вулицю винести (по новим праваилам) а тоді температурний коєфіцієнт у мене буде не 2% а 8% !!!
Я собі втечею від Харківзбуту лише лиха нароблю.
Та ще змусять сплатити за температурні коефіцієнти з 2015 по 2018 рік!!!
І ще багато чого вони мені можуть поганого зробити!1
І проекту на котел у мене не має, будинок у спадок отримав. А як втечу від них, то зразу вони згадають за все це.
Так що украще мені на попі ровно сидіти і не лізти в бутилку з Харківзбутом.
Вони таке бабло не упустять. Будуть мститися через Харківгаз.
Тому поки що буду вичикувати. Спостерігати, що вони вигадають з втікачами.
Бо земля слухами повниться.
Я ж згадував, що газбути подали позовні заяви у суди. І вони виграють їх.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 30.09.15
Подякував: 232 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6993699469956996
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.