Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_61 написав:Хто мені пояснить, як мені запобігти ймовірного подвійного нарахування за спожитий природний газ при зміні постачальника природного газу. Боюся, що при переході від Харківзбуту до НАК "Нафтогаз" вони обидва будуть нароховувати мені за спожитий газ. Як мені цього запобігти? Де все це чітко і конктерно пошагово прописано про те, як зафіксувати показання газового лічильника в момент зміни постачальника? Чи на 1 число наступного місяця відбувається зміна постачальника? Посередині місяця не можна змінити постачальника, так? А старий постачальник не буде нараховувати за газ і надалі, непогоджуючись з Постановою НКРЕКП, вважаючи її не законною в частині спрощення зміни населенням постачальника? Вони вже в суди направили позовні заяви і виграють 100% У Фірташа сильні юристи.
1 Максимум що Ви переплатите-це різницю між цінами Фірташа(10+грн) і Нафтогазу(6+ грн) 2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу 3 Таким чином Ви чим довше з Фірташем - тим більше переплатите....
budivelnik написав:[ 2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу 3 Таким чином Ви чим довше з Фірташем - тим більше переплатите....
тобто, з 1 числа місяця? все ж чочу вчитися на чужих помилках а не на своїх. Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній". А лічильк я купував, тобто я буду вимушенмй ще потратитися на новий лічильник, бо старому більше 20 років і не разу не повіряли його мені! І заставлять на вулицю винести (по новим праваилам) а тоді температурний коєфіцієнт у мене буде не 2% а 8% !!! Я собі втечею від Харківзбуту лише лиха нароблю. Та ще змусять сплатити за температурні коефіцієнти з 2015 по 2018 рік!!! І ще багато чого вони мені можуть поганого зробити!1 І проекту на котел у мене не має, будинок у спадок отримав. А як втечу від них, то зразу вони згадають за все це. Так що украще мені на попі ровно сидіти і не лізти в бутилку з Харківзбутом. Вони таке бабло не упустять. Будуть мститися через Харківгаз. Тому поки що буду вичикувати. Спостерігати, що вони вигадають з втікачами. Бо земля слухами повниться. Я ж згадував, що газбути подали позовні заяви у суди. І вони виграють їх. Держава залишила людей сам на сам з олігархами. Кажуть можновладці: треба з Газбутами судитися за температурні коефіцієнти. Ага, зараз. І ще що я гадаю скоро відбудеться: газзбути побачать, що споживачі від них тікають і ВИМУШЕНІ будуть знижувати ціну на газ. Ринок вирівняє ціни. А Нафтогаз - це прокладка. Його ліквідують.
Я мало что понимаю в энергетике, в т.ч. ветряках кроме того что мой знакомый пару лет назад заливал для Ахметова фундаменты под них в Запорожской области, другой делал солнечные в Крыму для Клюева до 2014г. Судя по тому что стройка в запородской области остановилась впаривать стране по заоблачной цене это сокровище даже имея своего премьера плохо получается. В Норвегии огромные запасы газа которые она давно экспортирует, так что не исключено что это электричество вырабатывается для электромобилей именно из него. Что касается остальных стран , то https://yearbook.enerdata.ru/renewables ... ction.html в нем совсем нет Франции с ее огромной доли ядерной энергии. Они глупее вас ?
Несправедливість розрахунку тарифів на комунальні послуги в наступному: 20% від доходу не повинні перевищувати компослуги по соціальним нормам. Але: по перше, соціальні норми безбожно знизили з 2014 року (з 11 м3 до 4 м3 і гадаю далі беззовісно будуть знижувати). По друге, обмеження в 20% від доходу - мається на увазі 20% від мінімальної зарплати або пенсії. А якщо дохід вище, то по формулі розрахунку субсидії, виходить, що і 40% це нормально. Платіть. І люди вимушені платити 40% від свого місячного доходу. Вважаю це несправедливо!!!!!! Держава через скажені ціни на газ (а скоро і на електроенергію і воду) залізла в кармани простих людей. Це узаконений грабіж. Не хочу бути терпілою.
Yuri_61 написав:по перше, соціальні норми безбожно знизили з 2014 року (з 11 м3 до 4 м3 і гадаю далі беззовісно будуть знижувати). По друге, обмеження в 20% від доходу - мається на увазі 20% від мінімальної зарплати або пенсії. А якщо дохід вище, то по формулі розрахунку субсидії, виходить, що і 40% це нормально. Платіть. І люди вимушені платити 40% від свого місячного доходу.
Ще один фантасмагорічний брєд.... 1 20% обмеження від доходу ( а не мінімалки) і це справедливо Маєш пенсію в 2000 - платиш не більше 400 , а все що вище субсидія Маєш дохід в 20000 - платиш не більше 4000 .....
І тепер на рахунок соціальної норми Якщо вважаєш себе бідним - то чому хочеш їздити на мерседесі? В мене витрата газу на м2 житла - 1,5 м3 в місяць на кожен м2 Сюди входить все і опалення і гаряча вода+приготування їжі для 4-х осіб...
budivelnik написав:Маєш пенсію в 2000 - платиш не більше 400 , а все що вище субсидія Маєш дохід в 20000 - платиш не більше 4000 .....
Ви не праві. В Інтернеті повно онлайн розрахунків субсидій. Вбийте дохід 6000 грн/міс - дійсно буде не більше 20% від доходу за комірнею А якщо дохід 10 к в міс, то субсидія нульова і при комірному у 4 к
розрахуйте на комірне у 4000 грн при ЗП в 6000 і 2й варіант при ЗП 11000 грн і 1 людина зареєстрована дулю отримаєте при 2 варіанті. Тобто 36% платити за комірне - це кошерно при ЗП в 11 к
А Ви, добродію, кажете я неправий Ой як ще я правий. І Ви кажете неправду про 1,5 м3 споживання що у Вас виходить. Мабуть, "правильний" лічильник придбали.Що 90 м3 на 60 м2 спалюєте за місяць ? НЕ ВІРЮ ВАМ! (якщо Ви не мешкаєте у Криму , або це було у жовтні)
Yuri_61 написав:І Ви кажете неправду про 1,5 м3 споживання що у Вас виходить. Мабуть, "правильний" лічильник придбали.
Судите по собі? В мене 150 м2 і 4 особи проживає - розхід газу на все 2000 м3 в рік Про це я писав неодноразово з 2015 року.... В мого сина , 80 м2 , річний розхід газу 800 м3.... Так що спочатку нормально утепліться - а вже потім починайте скаржитись і підозрювати...
ПС Якщо в людини зарплата середня або вище середньої по Україні(це стосується 10000грн/місяць ) - то хто і чому їй повинен заробляти на субсидії? + Коли приводите зарплату і комунальні платежі - то порівнюйте річну зарплату і річний комунальний платіж... а тут також вийде що людина з зарплатою в 120 000/рік - витрачає в квартирі 30-40 м2( тобто користується в два рази більшою площею ніж в середньому по Державі) не більше 15000 грн/рік , тобто 12% від доходу...
ППС Живу у Львові січень - 350 м3 лютий - 350 м3 березень-250 м3 квітень -200 м3 травень-серпень - 50м3 вересень - 100 м3 жовтень - 100 м3 листопад -150 м3 грудень - 300м3 Всього - 2000м3 в рік і так вже на протязі 5,5 років....
budivelnik написав:а тут також вийде що людина з зарплатою в 120 000/рік - витрачає в квартирі 30-40 м2( тобто користується в два рази більшою площею ніж в середньому по Державі) не більше 15000 грн/рік , тобто 12% від доходу...
А В Євросоюзі 10% від місячного доходу. Чому Ви рік берете до уваги?