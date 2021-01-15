Додано: Суб 16 січ, 2021 19:36

budivelnik написав: [

2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу

3 Таким чином

Ви чим довше з Фірташем - тим більше переплатите.... 2 Вас передають разом з лічильником. тому на цифрі по якій Ви заплатите Фірташу почнеться цифра з якої Ви почнете платити Нафтогазу3 Таким чиномВи чим довше з Фірташем - тим більше переплатите....

тобто, з 1 числа місяця?все ж чочу вчитися на чужих помилках а не на своїх.Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній". А лічильк я купував, тобто я буду вимушенмй ще потратитися на новий лічильник, бо старому більше 20 років і не разу не повіряли його мені! І заставлять на вулицю винести (по новим праваилам) а тоді температурний коєфіцієнт у мене буде не 2% а 8% !!!Я собі втечею від Харківзбуту лише лиха нароблю.Та ще змусять сплатити за температурні коефіцієнти з 2015 по 2018 рік!!!І ще багато чого вони мені можуть поганого зробити!1І проекту на котел у мене не має, будинок у спадок отримав. А як втечу від них, то зразу вони згадають за все це.Так що украще мені на попі ровно сидіти і не лізти в бутилку з Харківзбутом.Вони таке бабло не упустять. Будуть мститися через Харківгаз.Тому поки що буду вичикувати. Спостерігати, що вони вигадають з втікачами.Бо земля слухами повниться.Я ж згадував, що газбути подали позовні заяви у суди. І вони виграють їх.Держава залишила людей сам на сам з олігархами. Кажуть можновладці: треба з Газбутами судитися за температурні коефіцієнти. Ага, зараз.І ще що я гадаю скоро відбудеться: газзбути побачать, що споживачі від них тікають і ВИМУШЕНІ будуть знижувати ціну на газ. Ринок вирівняє ціни.А Нафтогаз - це прокладка. Його ліквідують.