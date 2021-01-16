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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6994699569966997 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 16 січ, 2021 21:38 budivelnik написав: Yuri_61 написав: budivelnik написав: Євросоюзі 10% від місячного доходу. Чому Ви рік берете до уваги? Євросоюзі 10% віддоходу. Чому Ви рік берете до уваги? 1 В Євросоюзі субсидії відсутні від слова взагалі.

1 В Євросоюзі субсидії відсутні від слова взагалі.



а я не кнопав, що в них є субсидії. У них адекватні то тарифів зарплати (в Європі).

А а я не кнопав, що в них є субсидії. У них адекватні то тарифів зарплати (в Європі). Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 16 січ, 2021 21:44, всього редагувалось 2 разів. Yuri_61 Повідомлень: 2151 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 21:41 Yuri_61 написав: budivelnik написав: 1 В Євросоюзі субсидії відсутні від слова взагалі.

2 Внаслідок відсутності субсидій , відсоток комунальних платежів для бідних і багатих - дуже відрізняється...

Наприклад в Греції ,

мінімальний дохід 600Євро - при комуналці в 250Євро (40%)

В той час коли

людина з доходом в 3000 Євро користується кращим житлом і платить 500(17%)

3 У Вас весь рік складається з 12 разів січень?

Чи все таки є й інші місяці , з іншими розмірами комунальних платежів?

Тому

Стандартно квартира це 6 місяців по 1000 грн + 6 місяців по 2000 грн=18000грн в рік... 1 В Євросоюзі субсидії відсутні від слова взагалі.2 Внаслідок відсутності субсидій , відсоток комунальних платежів для бідних і багатих - дуже відрізняється...Наприклад в Греції ,мінімальний дохід 600Євро - при комуналці в 250Євро (40%)В той час колилюдина з доходом в 3000 Євро користується кращим житлом і платить 500(17%)3 У Вас весь рік складається з 12 разів січень?Чи все таки є й інші місяці , з іншими розмірами комунальних платежів?ТомуСтандартно квартира це 6 місяців по 1000 грн + 6 місяців по 2000 грн=18000грн в рік... а я не кнопав, що в них є субсидії. У них адекватні то тарифів зарплати (в Європі). а я не кнопав, що в них є субсидії. У них адекватні то тарифів зарплати (в Європі). Так я Вам і привів їх адекватні..

Бідний грек платить до 40%... і не рипається і тарифних майданів не скликає..

Моя сестра в Польщі при зарплаті в 3000 злотих платить за 4-х кімнатну квартиру 1000-1200 злотих... - до її зарплати це 30-40%

Правда в неї є чоловік який отримує ще 4000 , от і виходить

7000 доходу - 1200 квартплати = 15% від...доходу двох осіб,які виховують двох неповнолітніх дітей... Так я Вам і привів їх адекватні..Бідний грек платить до 40%... і не рипається і тарифних майданів не скликає..Моя сестра в Польщі при зарплаті в 3000 злотих платить за 4-х кімнатну квартиру 1000-1200 злотих... - до її зарплати це 30-40%Правда в неї є чоловік який отримує ще 4000 , от і виходить7000 доходу - 1200 квартплати = 15% від...доходу двох осіб,які виховують двох неповнолітніх дітей... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23749 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 22:15 Не забувайте, що на харчі в Європі платять набагато менший відсоток, чим в Україні простий роботяга.

Тому і люди виходять на мітинги.

Кого Ви оправдуєте? Ви мене хочете переконати, що це все справедливо, коли в Україні ціни і тарифи Європейскі, а зарплати африканські (трохи південніше Сахари). Yuri_61 Повідомлень: 2151 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 22:27 На 58-м году жизни скончался барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Edmond de Rothschild. Она известна сотрудничеством бывшим президентом Украины Порошенко и совладельцем Мечела Игорем Зюзиным

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Форумчанин року Повідомлень: 13865 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7543 раз. Подякували: 3645 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 22:34 Yuri_61

1 Отже по тарифам Ви погодились що Європа(за виключенням Швеції/Норвегії/Фінляндії) - тепліша від нас на 20% - тарифи вищі

2 Так само в Європі вищі ціни на

освіту

громадський транспорт

медицину

громадське харчування

вся сфера послуг

3 Так само Ви повинні погодитись з тим, що Україна - аграрна країна(з точки зору її експорту в Європу)

А аграрна країна не може продавати харчі в Європу дешевше ніж нам(логістика,митниця, тамешній рівень цін) , а значить під питанням ваше твердження що в Європі ціни на харчі нижчі ніж в нас...

В крайньому випадку,мої подорожі Північною Європою(це взагалі жах а не ціни ,там харчі в рази дорожчі від нас) , чи південною(бувші республіки Югославії , тільки в Боснії-Герцоговині ціни можна порівняти з нашими , в Чорногорії в 1,5 рази вищі від наших . в Хорватії в 2 рази вищі від наших)

В Сербії, Угорщині - в 1,3 рази вищі..

Тільки Польща( і то тільки в магазинах Бєдронка) ціни нижчі або такі самі, у всіх інших торгових мережах - ціни вищі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23749 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 22:40 Re: Політичні дискусії Yuri_61 написав: Кого Ви оправдуєте? Ви мене хочете переконати, що це все справедливо, коли в Україні ціни і тарифи Європейскі, а зарплати африканські (трохи південніше Сахари). Кого Ви оправдуєте? Ви мене хочете переконати, що це все справедливо, коли в Україні ціни і тарифи Європейскі, а зарплати африканські (трохи південніше Сахари). Що таке справедливо?

Чиї зарплати?

Для мене справедливо коли той хто більше працює - той більше має

І не справедливо,коли з мене хочуть зняти кошти на користь того хто навіть не утеплився...

По зарплатам - це зароблені гроші...

Я заробляю нормально , і навіть коли бачу що якийсь чиновник вкрав більше ніж я заробив - мене жаба не тисне...Те що він на волі - не моя проблема, а проблема правоохоронних органів...

З іншого боку - підсилювати правоохоронні органи за рахунок моїх податків,щоб після підсилення вони починали боротись зі мною(бо я маленький) - мені не хочеться.тому я не ведусь на викрики популістів типу

Люди , Вас всі дурять , але як тільки я прийду до влади,я у злодіїв заберу - Вам віддам...

В мене відкразу виникає кілька запитань

а - в кого будуть забирати

б - кому будуть віддавати

Тому підтримка популістів-це манєчка пенсіонерів і різних там нероб.... Що таке справедливо?Чиї зарплати?Для мене справедливо коли той хто більше працює - той більше маєІ не справедливо,коли з мене хочуть зняти кошти на користь того хто навіть не утеплився...По зарплатам - це зароблені гроші...Я заробляю нормально , і навіть коли бачу що якийсь чиновник вкрав більше ніж я заробив - мене жаба не тисне...Те що він на волі - не моя проблема, а проблема правоохоронних органів...З іншого боку - підсилювати правоохоронні органи за рахунок моїх податків,щоб після підсилення вони починали боротись зі мною(бо я маленький) - мені не хочеться.тому я не ведусь на викрики популістів типуЛюди , Вас всі дурять , але як тільки я прийду до влади,я у злодіїв заберу - Вам віддам...В мене відкразу виникає кілька запитаньа - в кого будуть забиратиб - кому будуть віддаватиТому підтримка популістів-це манєчка пенсіонерів і різних там нероб.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23749 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 22:54 shapo написав: В Норвегии огромные запасы газа которые она давно экспортирует, так что не исключено что это электричество вырабатывается для электромобилей именно из него.

Что касается остальных стран , то https://yearbook.enerdata.ru/renewables ... ction.html в нем совсем нет Франции с ее огромной доли ядерной энергии.

Они глупее вас ? В Норвегии огромные запасы газа которые она давно экспортирует, так что не исключено что это электричество вырабатывается для электромобилей именно из него.Что касается остальных стран , тов нем совсем нет Франции с ее огромной доли ядерной энергии.Они глупее вас ?

Практически вся ээ в Норвегии производится на ГЭСах и она почти шаровая, поэтому они могут себе позволить массово переходить на электрички, судя по всему andrijk777 просто не в курсе этого. Практически вся ээ в Норвегии производится на ГЭСах и она почти шаровая, поэтому они могут себе позволить массово переходить на электрички, судя по всему andrijk777 просто не в курсе этого. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1077 З нами з: 10.06.19 Подякував: 38 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 23:27 budivelnik написав: Yuri_61

1 Отже по тарифам Ви погодились що Європа(за виключенням Швеції/Норвегії/Фінляндії) - тепліша від нас на 20% - тарифи вищі

2 Так само в Європі вищі ціни на

освіту

громадський транспорт

медицину

громадське харчування 1 Отже по тарифам Ви погодились що Європа(за виключенням Швеції/Норвегії/Фінляндії) - тепліша від нас на 20% - тарифи вищі2 Так само в Європі вищі ціни наосвітугромадський транспортмедицинугромадське харчування



Я порівнював відсоток витрат на харчі у Європі і в України відносно доходу.

А Ви порівнюєте ціни (їх абсолютне значення) на одні ж ті самі продукти в Європі і в Україні.

Якщо коротко, в Україні пересічний витрачає до 50% від доходу на харчі, а в європеєць (чи американець) лишне до 10%.

Я не згадую тут ще витрати на одяг та інше.

А тут ще й тарифи ростуть!!!

Тому і мітинги.

Те, що пропонує Шмигаль, це знущання : він пропонує зниження ціни на газ тільки на період карантину!!!

А я кажу: якщо дозволяєш піднімати тарифи до європейских, то чому зарплати у простих роботяг не європейські? Я порівнювавна харчі у Європі і в України відносно доходу.А Ви порівнюєте ціни (їх абсолютне значення) на одні ж ті самі продукти в Європі і в Україні.Якщо коротко, в Україні пересічний витрачає до 50% від доходу на харчі, а в європеєць (чи американець) лишне до 10%.Я не згадую тут ще витрати на одяг та інше.А тут ще й тарифи ростуть!!!Тому і мітинги.Те, що пропонує Шмигаль, це знущання : він пропонує зниження ціни на газ тільки на період карантину!!!А я кажу: якщо дозволяєш піднімати тарифи до європейских, то чому зарплати у простих роботяг не європейські? Yuri_61 Повідомлень: 2151 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6994699569966997 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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