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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6994699569966997

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:38

  budivelnik написав:
  Yuri_61 написав:
  budivelnik написав:Євросоюзі 10% від місячного доходу. Чому Ви рік берете до уваги?
1 В Євросоюзі субсидії відсутні від слова взагалі.


а я не кнопав, що в них є субсидії. У них адекватні то тарифів зарплати (в Європі).
А
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 16 січ, 2021 21:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:41

  Yuri_61 написав:
  budivelnik написав:1 В Євросоюзі субсидії відсутні від слова взагалі.
2 Внаслідок відсутності субсидій , відсоток комунальних платежів для бідних і багатих - дуже відрізняється...
Наприклад в Греції ,
мінімальний дохід 600Євро - при комуналці в 250Євро (40%)
В той час коли
людина з доходом в 3000 Євро користується кращим житлом і платить 500(17%)
3 У Вас весь рік складається з 12 разів січень?
Чи все таки є й інші місяці , з іншими розмірами комунальних платежів?
Тому
Стандартно квартира це 6 місяців по 1000 грн + 6 місяців по 2000 грн=18000грн в рік...
а я не кнопав, що в них є субсидії. У них адекватні то тарифів зарплати (в Європі).
Так я Вам і привів їх адекватні..
Бідний грек платить до 40%... і не рипається і тарифних майданів не скликає..
Моя сестра в Польщі при зарплаті в 3000 злотих платить за 4-х кімнатну квартиру 1000-1200 злотих... - до її зарплати це 30-40%
Правда в неї є чоловік який отримує ще 4000 , от і виходить
7000 доходу - 1200 квартплати = 15% від...доходу двох осіб,які виховують двох неповнолітніх дітей...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:15

Не забувайте, що на харчі в Європі платять набагато менший відсоток, чим в Україні простий роботяга.
Тому і люди виходять на мітинги.
Кого Ви оправдуєте? Ви мене хочете переконати, що це все справедливо, коли в Україні ціни і тарифи Європейскі, а зарплати африканські (трохи південніше Сахари).
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:27

На 58-м году жизни скончался барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Edmond de Rothschild. Она известна сотрудничеством бывшим президентом Украины Порошенко и совладельцем Мечела Игорем Зюзиным

https://t.me/banksta/13137
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:34

Yuri_61
1 Отже по тарифам Ви погодились що Європа(за виключенням Швеції/Норвегії/Фінляндії) - тепліша від нас на 20% - тарифи вищі
2 Так само в Європі вищі ціни на
освіту
громадський транспорт
медицину
громадське харчування
вся сфера послуг
3 Так само Ви повинні погодитись з тим, що Україна - аграрна країна(з точки зору її експорту в Європу)
А аграрна країна не може продавати харчі в Європу дешевше ніж нам(логістика,митниця, тамешній рівень цін) , а значить під питанням ваше твердження що в Європі ціни на харчі нижчі ніж в нас...
В крайньому випадку,мої подорожі Північною Європою(це взагалі жах а не ціни ,там харчі в рази дорожчі від нас) , чи південною(бувші республіки Югославії , тільки в Боснії-Герцоговині ціни можна порівняти з нашими , в Чорногорії в 1,5 рази вищі від наших . в Хорватії в 2 рази вищі від наших)
В Сербії, Угорщині - в 1,3 рази вищі..
Тільки Польща( і то тільки в магазинах Бєдронка) ціни нижчі або такі самі, у всіх інших торгових мережах - ціни вищі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:40

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:Кого Ви оправдуєте? Ви мене хочете переконати, що це все справедливо, коли в Україні ціни і тарифи Європейскі, а зарплати африканські (трохи південніше Сахари).
Що таке справедливо?
Чиї зарплати?
Для мене справедливо коли той хто більше працює - той більше має
І не справедливо,коли з мене хочуть зняти кошти на користь того хто навіть не утеплився...
По зарплатам - це зароблені гроші...
Я заробляю нормально , і навіть коли бачу що якийсь чиновник вкрав більше ніж я заробив - мене жаба не тисне...Те що він на волі - не моя проблема, а проблема правоохоронних органів...
З іншого боку - підсилювати правоохоронні органи за рахунок моїх податків,щоб після підсилення вони починали боротись зі мною(бо я маленький) - мені не хочеться.тому я не ведусь на викрики популістів типу
Люди , Вас всі дурять , але як тільки я прийду до влади,я у злодіїв заберу - Вам віддам...
В мене відкразу виникає кілька запитань
а - в кого будуть забирати
б - кому будуть віддавати
Тому підтримка популістів-це манєчка пенсіонерів і різних там нероб....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:54

  shapo написав:В Норвегии огромные запасы газа которые она давно экспортирует, так что не исключено что это электричество вырабатывается для электромобилей именно из него.
Что касается остальных стран , то https://yearbook.enerdata.ru/renewables ... ction.html в нем совсем нет Франции с ее огромной доли ядерной энергии.
Они глупее вас ?

Практически вся ээ в Норвегии производится на ГЭСах и она почти шаровая, поэтому они могут себе позволить массово переходить на электрички, судя по всему andrijk777 просто не в курсе этого.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:27

  budivelnik написав:Yuri_61
1 Отже по тарифам Ви погодились що Європа(за виключенням Швеції/Норвегії/Фінляндії) - тепліша від нас на 20% - тарифи вищі
2 Так само в Європі вищі ціни на
освіту
громадський транспорт
медицину
громадське харчування


Я порівнював відсоток витрат на харчі у Європі і в України відносно доходу.
А Ви порівнюєте ціни (їх абсолютне значення) на одні ж ті самі продукти в Європі і в Україні.
Якщо коротко, в Україні пересічний витрачає до 50% від доходу на харчі, а в європеєць (чи американець) лишне до 10%.
Я не згадую тут ще витрати на одяг та інше.
А тут ще й тарифи ростуть!!!
Тому і мітинги.
Те, що пропонує Шмигаль, це знущання : він пропонує зниження ціни на газ тільки на період карантину!!!
А я кажу: якщо дозволяєш піднімати тарифи до європейских, то чому зарплати у простих роботяг не європейські?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 00:57

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Зеленський, як людина, краще ніж Порошенко.
А в чому виражається кращість як людини в Зеленського?

Так багато хто говорить. Я особисто цього не знаю.


Зеленський гівно, а не людина...
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 05:16

  budivelnik написав:
  Yuri_61 написав:Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній"
А може відкриєте корені своїш страшилок....
Нафтогаз - Державна контора.яка наповнює Державний бюджет
Фірташ - приватна особа. яка безвилазно сидить під слідством у Австрії...

Хотілось би зрозуміти
З якого будуна сьогоднішній зек фірташ(обмежений в пересуванні своєю квартирою американським правосуддям) володіє такою значущою силою ,яка в стані перебити Держкомпанію?


случаи бредовых претензий со стороны Харьковгоргаза имеют место быть(((
кстати, я не уверен, это это Фирташ...
а вот чем заканчиваются такие разборки - не отслеживал. по крайней мере позолотить ручку очень прозрачно намекают.
нормативка уже устаревшая - вот они по возможности и пользуются
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