Shaman написав:budivelnik написав:А може відкриєте корені своїш страшилок....
Нафтогаз - Державна контора.яка наповнює Державний бюджет
Фірташ - приватна особа. яка безвилазно сидить під слідством у Австрії...
Хотілось би зрозуміти
З якого будуна сьогоднішній зек фірташ(обмежений в пересуванні своєю квартирою американським правосуддям) володіє такою значущою силою ,яка в стані перебити Держкомпанію?
случаи бредовых претензий со стороны Харьковгоргаза имеют место быть(((
кстати, я не уверен, это это Фирташ...
а вот чем заканчиваются такие разборки - не отслеживал. по крайней мере позолотить ручку очень прозрачно намекают.
нормативка уже устаревшая - вот они по возможности и пользуются
Як газова монополія Фірташа не відпускає споживачів до нових постачальників
26.12.2020 // 21432 Переглядів
Зв’язка «облгаз – облгаз-збут» заважає споживачам переходити на нових постачальників.
Юрий61
Проте, нічого з переліченого вище не сталося. І держава разом з Фірташем «зметикували на двох» і вирішили, що всі ці борги мають погасити українці.
Без прелюдій, без красивих обгорток, без «плюшок» на заміну, і вже навіть без обіцянок.
Нам просто мовчки включили борги облгазів у тариф, немов так і треба, немов це наша вина, що так сталось, і це ми на газових схемах заробили на віденську віллу чи отримували хабарі за те, щоб цього не помічати.
В черговий раз нас зробили «лохами» і все, що як виявилось ми можемо, – це перекривати дороги. Я з повагою та підтримкою дивлюся на цих людей в областях, вони хоч якось боряться з цим.
Це історія лише однієї маніпуляції на одному тарифі. Їх набагато більше та я обов’язково про це писатиму.