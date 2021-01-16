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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6995699669976998 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 17 січ, 2021 11:00 Shaman написав: budivelnik написав: Yuri_61 написав: Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній" Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній" А може відкриєте корені своїш страшилок....

Нафтогаз - Державна контора.яка наповнює Державний бюджет

Фірташ - приватна особа. яка безвилазно сидить під слідством у Австрії...



Хотілось би зрозуміти

З якого будуна сьогоднішній зек фірташ(обмежений в пересуванні своєю квартирою американським правосуддям) володіє такою значущою силою ,яка в стані перебити Держкомпанію? А може відкриєте корені своїш страшилок....Нафтогаз - Державна контора.яка наповнює Державний бюджетФірташ - приватна особа. яка безвилазно сидить під слідством у Австрії...Хотілось би зрозумітиЗ якого будуна сьогоднішній зек фірташ(обмежений в пересуванні своєю квартирою американським правосуддям) володіє такою значущою силою ,яка в стані перебити Держкомпанію?



случаи бредовых претензий со стороны Харьковгоргаза имеют место быть(((

кстати, я не уверен, это это Фирташ...

а вот чем заканчиваются такие разборки - не отслеживал. по крайней мере позолотить ручку очень прозрачно намекают.

нормативка уже устаревшая - вот они по возможности и пользуются случаи бредовых претензий со стороны Харьковгоргаза имеют место быть(((кстати, я не уверен, это это Фирташ...а вот чем заканчиваются такие разборки - не отслеживал. по крайней мере позолотить ручку очень прозрачно намекают.нормативка уже устаревшая - вот они по возможности и пользуются



Як газова монополія Фірташа не відпускає споживачів до нових постачальників

26.12.2020 // 21432 Переглядів

Зв’язка «облгаз – облгаз-збут» заважає споживачам переходити на нових постачальників.

http://nashigroshi.org/2020/12/26/yak-h ... hal-nykiv/



Юрий61

Проте, нічого з переліченого вище не сталося. І держава разом з Фірташем «зметикували на двох» і вирішили, що всі ці борги мають погасити українці.



Без прелюдій, без красивих обгорток, без «плюшок» на заміну, і вже навіть без обіцянок.



Нам просто мовчки включили борги облгазів у тариф, немов так і треба, немов це наша вина, що так сталось, і це ми на газових схемах заробили на віденську віллу чи отримували хабарі за те, щоб цього не помічати.



В черговий раз нас зробили «лохами» і все, що як виявилось ми можемо, – це перекривати дороги. Я з повагою та підтримкою дивлюся на цих людей в областях, вони хоч якось боряться з цим.



Це історія лише однієї маніпуляції на одному тарифі. Їх набагато більше та я обов’язково про це писатиму.

http://nashigroshi.org/2021/01/16/yak-d ... v-lokhamy/ Як газова монополія Фірташа не відпускає споживачів до нових постачальників26.12.2020 // 21432 ПереглядівЗв’язка «облгаз – облгаз-збут» заважає споживачам переходити на нових постачальників.Юрий61Проте, нічого з переліченого вище не сталося. І держава разом з Фірташем «зметикували на двох» і вирішили, що всі ці борги мають погасити українці.Без прелюдій, без красивих обгорток, без «плюшок» на заміну, і вже навіть без обіцянок.Нам просто мовчки включили борги облгазів у тариф, немов так і треба, немов це наша вина, що так сталось, і це ми на газових схемах заробили на віденську віллу чи отримували хабарі за те, щоб цього не помічати.В черговий раз нас зробили «лохами» і все, що як виявилось ми можемо, – це перекривати дороги. Я з повагою та підтримкою дивлюся на цих людей в областях, вони хоч якось боряться з цим.Це історія лише однієї маніпуляції на одному тарифі. Їх набагато більше та я обов’язково про це писатиму. detroytred

Повідомлень: 23614 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1965 раз. Подякували: 3201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 13:02 Schmit

Повідомлень: 1914 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6995699669976998 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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