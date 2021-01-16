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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6995699669976998

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:00

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Yuri_61 написав:Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній"
А може відкриєте корені своїш страшилок....
Нафтогаз - Державна контора.яка наповнює Державний бюджет
Фірташ - приватна особа. яка безвилазно сидить під слідством у Австрії...

Хотілось би зрозуміти
З якого будуна сьогоднішній зек фірташ(обмежений в пересуванні своєю квартирою американським правосуддям) володіє такою значущою силою ,яка в стані перебити Держкомпанію?


случаи бредовых претензий со стороны Харьковгоргаза имеют место быть(((
кстати, я не уверен, это это Фирташ...
а вот чем заканчиваются такие разборки - не отслеживал. по крайней мере позолотить ручку очень прозрачно намекают.
нормативка уже устаревшая - вот они по возможности и пользуются


Як газова монополія Фірташа не відпускає споживачів до нових постачальників
26.12.2020 // 21432 Переглядів
Зв’язка «облгаз – облгаз-збут» заважає споживачам переходити на нових постачальників.
http://nashigroshi.org/2020/12/26/yak-h ... hal-nykiv/

Юрий61
Проте, нічого з переліченого вище не сталося. І держава разом з Фірташем «зметикували на двох» і вирішили, що всі ці борги мають погасити українці.

Без прелюдій, без красивих обгорток, без «плюшок» на заміну, і вже навіть без обіцянок.

Нам просто мовчки включили борги облгазів у тариф, немов так і треба, немов це наша вина, що так сталось, і це ми на газових схемах заробили на віденську віллу чи отримували хабарі за те, щоб цього не помічати.

В черговий раз нас зробили «лохами» і все, що як виявилось ми можемо, – це перекривати дороги. Я з повагою та підтримкою дивлюся на цих людей в областях, вони хоч якось боряться з цим.

Це історія лише однієї маніпуляції на одному тарифі. Їх набагато більше та я обов’язково про це писатиму.
http://nashigroshi.org/2021/01/16/yak-d ... v-lokhamy/
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:02

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