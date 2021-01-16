Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_61 написав:Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній"
А може відкриєте корені своїш страшилок.... Нафтогаз - Державна контора.яка наповнює Державний бюджет Фірташ - приватна особа. яка безвилазно сидить під слідством у Австрії...
Хотілось би зрозуміти З якого будуна сьогоднішній зек фірташ(обмежений в пересуванні своєю квартирою американським правосуддям) володіє такою значущою силою ,яка в стані перебити Держкомпанію?
случаи бредовых претензий со стороны Харьковгоргаза имеют место быть((( кстати, я не уверен, это это Фирташ... а вот чем заканчиваются такие разборки - не отслеживал. по крайней мере позолотить ручку очень прозрачно намекают. нормативка уже устаревшая - вот они по возможности и пользуются
Юрий61 Проте, нічого з переліченого вище не сталося. І держава разом з Фірташем «зметикували на двох» і вирішили, що всі ці борги мають погасити українці.
Без прелюдій, без красивих обгорток, без «плюшок» на заміну, і вже навіть без обіцянок.
Нам просто мовчки включили борги облгазів у тариф, немов так і треба, немов це наша вина, що так сталось, і це ми на газових схемах заробили на віденську віллу чи отримували хабарі за те, щоб цього не помічати.
В черговий раз нас зробили «лохами» і все, що як виявилось ми можемо, – це перекривати дороги. Я з повагою та підтримкою дивлюся на цих людей в областях, вони хоч якось боряться з цим.
"Количество военнослужащих ВС Украины, погибших за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек"
Президент Владимир Зеленский заявляет об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, кроме установления режима прекращения огня, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года
Да ладно. Не получается сойтись посередине, "просто перестать стрелять" также не работает. Военнослужашие продолжают погибать от обстрелов и получать ранения во время "перемирия"
Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, обратилась в Министерство энергетики Украины с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в стране из-за возможного дефицита мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС
Если Украина докажет, что искала икону до того дня, как член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел России Сергею Лаврову, то ее передадут Украине ... в пресс-службе МИД Украины заявили, что "не воспринимают языка условий и ультиматумов" от Додика. Отмечается, что Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза реликвии
Просто удивительно, как фамилия человека полностью отражает его суть.
Глава судебного комитета Сената США республиканец Линдси Грэм опубликовал новые документы по делу о возможном сговоре между правительственными командами России и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Fox News
Донни не просто уходит, Донни получает нехилую пачку подсрачников
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, пытавшиеся захватить 6 января Капитолий, начали давать показания в ФБР. По их свидетельствам, к таким действиям их подстрекал Трамп, пишет The Washington Post.
Кто там спрашивал, что Трамп причастен к захвату Капитолия ? Вот вам очередное доказательство
Почему стоит такой вой по поводу захвата Капитолия у ватников. Да всё просто, думали, что захватят и на что-то повлияют. И будет Америке кирдык
А оказалось, что все увидели - какое маргинальное отребье, за деньги, поддерживает Трампа. И от Трампа отвернулись. Трампа сейчас пинают все и демократы, и республиканцы
И Америка great again. Потому что, не поддалась поппулизму одного избранного президента
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"Количество военнослужащих ВС Украины, погибших за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек"
Президент Владимир Зеленский заявляет об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, кроме установления режима прекращения огня, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года
Да ладно. Не получается сойтись посередине, "просто перестать стрелять" также не работает. Военнослужашие продолжают погибать от обстрелов и получать ранения во время "перемирия"
Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, обратилась в Министерство энергетики Украины с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в стране из-за возможного дефицита мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС
Если Украина докажет, что искала икону до того дня, как член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел России Сергею Лаврову, то ее передадут Украине ... в пресс-службе МИД Украины заявили, что "не воспринимают языка условий и ультиматумов" от Додика. Отмечается, что Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза реликвии
Просто удивительно, как фамилия человека полностью отражает его суть.
Глава судебного комитета Сената США республиканец Линдси Грэм опубликовал новые документы по делу о возможном сговоре между правительственными командами России и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Fox News
Донни не просто уходит, Донни получает нехилую пачку подсрачников
Украинский телеканал "НАШ", в эфире которого ранее фиксировали антиукраинские фейки о войне на Донбассе, снова был замечен в искажении информации.
Так, в прямой эфир канала снова включили якобы жительницу оккупированного Луганска, которая заявила, что жителей города "убивала Украина". Соответствующее видео появилось в Youtube
PS. Моей маме задержали выплату субсидии. Когда выплатят - неизвестно. Это же не при барыгах, когда субсидии выплачивали всегда в срок.
По п.8. Тут даже не манипуляция, а чистейшая ложь. Сманипулировал гость студии от Свободы, заявив вопросительно "Вбивала Україна?".
Ну а от вас чистая ложь журналистов Униан - * заявила, что жителей города "убивала Украина".*
Жительница-нежительница (это уже другой вопрос) сказала - "чтобы потом нас убивали?"
Факт есть факт - в результате агрессии рашки, войны жителей Донбасса убивали. Как вследствие безвластия, незаконной власти рашокозаков, бандитов и пр., так и вследствие боевых действий на территории Донбасса.
Вполне допустимо, что звонившая имела ввиду, что после возврата Луганска вероятен повтор ситуации - опять рашоагрессия, опять боевые действия, опять гибель гражданского населения.
Что именно подразумевала звонившая, кто или что по её мнению их убивал -- нужно уточнять ТОЛЬКО у неё.
Но заявлять, что она утверждала * жителей города "убивала Украина" * --- это просто явная прямая ложь, которая без проблем подтверждается просмотром выложенного видео!!!
Возможно есть какое-то более полное видео передачи, где звонившая заявляла иное, но пока на основе просмотренного видна только киселёвщина, но уже нашего разлива.