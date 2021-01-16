Додано: Нед 17 січ, 2021 16:15

В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэродрома

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно выстоит и одержит победу в войне, и над Донецким аэропортом снова будет поднят сине-желтый флаг Украины

В результате выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение

"Количество военнослужащих ВС Украины, погибших за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек"

Президент Владимир Зеленский заявляет об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, кроме установления режима прекращения огня, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года

Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, обратилась в Министерство энергетики Украины с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в стране из-за возможного дефицита мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС

Если Украина докажет, что искала икону до того дня, как член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел России Сергею Лаврову, то ее передадут Украине

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в пресс-службе МИД Украины заявили, что "не воспринимают языка условий и ультиматумов" от Додика. Отмечается, что Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза реликвии

Участники штурма здания Конгресса США намеревались "захватить и убить выборных должностных лиц"

Глава судебного комитета Сената США республиканец Линдси Грэм опубликовал новые документы по делу о возможном сговоре между правительственными командами России и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Fox News

Украинский телеканал "НАШ", в эфире которого ранее фиксировали антиукраинские фейки о войне на Донбассе, снова был замечен в искажении информации.



Так, в прямой эфир канала снова включили якобы жительницу оккупированного Луганска, которая заявила, что жителей города "убивала Украина". Соответствующее видео появилось в Youtube

Ітогі подвєдьом. 2021-01-17Хммм.Только Бубочка говорит одно, а делает совершенно иноеДа ладно.Не получается сойтись посередине, "просто перестать стрелять" также не работает.Военнослужашие продолжают погибать от обстрелов и получать ранения во время "перемирия"Докерувалысь. #ХужеНеБудетПросто удивительно, как фамилия человека полностью отражает его суть.Донни не просто уходит, Донни получает нехилую пачку подсрачниковPS. Моей маме задержали выплату субсидии. Когда выплатят - неизвестно.Это же не при барыгах, когда субсидии выплачивали всегда в срок.