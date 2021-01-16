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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6995699669976998

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:00

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Yuri_61 написав:Наприклад, здогадуюсь, що Харківгаз у випадку моєї втечі від Фірташа буде вимагати повірки лічильника (зніме на півроку) і будуть мені тоді нараховувати по "повній"
А може відкриєте корені своїш страшилок....
Нафтогаз - Державна контора.яка наповнює Державний бюджет
Фірташ - приватна особа. яка безвилазно сидить під слідством у Австрії...

Хотілось би зрозуміти
З якого будуна сьогоднішній зек фірташ(обмежений в пересуванні своєю квартирою американським правосуддям) володіє такою значущою силою ,яка в стані перебити Держкомпанію?


случаи бредовых претензий со стороны Харьковгоргаза имеют место быть(((
кстати, я не уверен, это это Фирташ...
а вот чем заканчиваются такие разборки - не отслеживал. по крайней мере позолотить ручку очень прозрачно намекают.
нормативка уже устаревшая - вот они по возможности и пользуются


Як газова монополія Фірташа не відпускає споживачів до нових постачальників
26.12.2020 // 21432 Переглядів
Зв’язка «облгаз – облгаз-збут» заважає споживачам переходити на нових постачальників.
http://nashigroshi.org/2020/12/26/yak-h ... hal-nykiv/

Юрий61
Проте, нічого з переліченого вище не сталося. І держава разом з Фірташем «зметикували на двох» і вирішили, що всі ці борги мають погасити українці.

Без прелюдій, без красивих обгорток, без «плюшок» на заміну, і вже навіть без обіцянок.

Нам просто мовчки включили борги облгазів у тариф, немов так і треба, немов це наша вина, що так сталось, і це ми на газових схемах заробили на віденську віллу чи отримували хабарі за те, щоб цього не помічати.

В черговий раз нас зробили «лохами» і все, що як виявилось ми можемо, – це перекривати дороги. Я з повагою та підтримкою дивлюся на цих людей в областях, вони хоч якось боряться з цим.

Це історія лише однієї маніпуляції на одному тарифі. Їх набагато більше та я обов’язково про це писатиму.
http://nashigroshi.org/2021/01/16/yak-d ... v-lokhamy/
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:02

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:15

Ітогі подвєдьом. 2021-01-17

Ітогі подвєдьом. 2021-01-17

1) В Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта (видео)
В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэродрома

Сломали планы России: Зеленский почтил киборгов и заявил о флаге Украины над Донецком
Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно выстоит и одержит победу в войне, и над Донецким аэропортом снова будет поднят сине-желтый флаг Украины

Хммм.
Только Бубочка говорит одно, а делает совершенно иное

2) Оккупанты обстреляли позиции ВСУ и ранили одного воина
В результате выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение

В Минобороны назвали количество бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в прошлом году
"Количество военнослужащих ВС Украины, погибших за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек"

3) Зеленский признался Меркель об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе
Президент Владимир Зеленский заявляет об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, кроме установления режима прекращения огня, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года

Да ладно.
Не получается сойтись посередине, "просто перестать стрелять" также не работает.
Военнослужашие продолжают погибать от обстрелов и получать ранения во время "перемирия"

4) В СМИ заговорили о подготовке веерных отключений света: в "Укрэнерго" прокомментировали
Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, обратилась в Министерство энергетики Украины с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в стране из-за возможного дефицита мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС

Докерувалысь. #ХужеНеБудет

5) Додик поставил ультиматум для возврата подаренной Лаврову иконы. В МИД Украины ответили
Если Украина докажет, что искала икону до того дня, как член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел России Сергею Лаврову, то ее передадут Украине
...
в пресс-службе МИД Украины заявили, что "не воспринимают языка условий и ультиматумов" от Додика. Отмечается, что Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза реликвии

Просто удивительно, как фамилия человека полностью отражает его суть.

6) Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов – прокуроры США
Участники штурма здания Конгресса США намеревались "захватить и убить выборных должностных лиц"

7) "Российский след". В США обнародовали новые документы по "сговору" Трампа с РФ
Глава судебного комитета Сената США республиканец Линдси Грэм опубликовал новые документы по делу о возможном сговоре между правительственными командами России и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Fox News

Донни не просто уходит, Донни получает нехилую пачку подсрачников

8) "Чтобы нас потом убивали?": украинский телеканал сманипулировал о войне на Донбассе (видео)
Украинский телеканал "НАШ", в эфире которого ранее фиксировали антиукраинские фейки о войне на Донбассе, снова был замечен в искажении информации.

Так, в прямой эфир канала снова включили якобы жительницу оккупированного Луганска, которая заявила, что жителей города "убивала Украина". Соответствующее видео появилось в Youtube

PS. Моей маме задержали выплату субсидии. Когда выплатят - неизвестно.
Это же не при барыгах, когда субсидии выплачивали всегда в срок.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:42

Дополнено. 2021-01-17

Дополнено. 2021-01-17

1) Генерал Кривонос требует от СБУ немедленной реакции на слова экс-регионала Бондаренко
Заявления экс-нардепа от Партии регионов Елены Бондаренко о якобы военных преступлениях со стороны ВСУ требуют немедленной реакции СБУ

Вот этим должно заниматься СБУ, а не Поярковым и Марусей Зверобой

2) ФБР проверяет версию об иностранном финансировании мятежа - СМИ
Отмечается, что в рамках расследования ФБР изучает выплаты биткоинами в размере 500 тысяч долларов участникам беспорядков в Вашингтоне

То есть, не благородный гнев народа, а чисто за деньги

3) "Он сказал сделать это". Участники штурма Капитолия заявили, что их подстрекал Трамп
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, пытавшиеся захватить 6 января Капитолий, начали давать показания в ФБР. По их свидетельствам, к таким действиям их подстрекал Трамп, пишет The Washington Post.

Кто там спрашивал, что Трамп причастен к захвату Капитолия ?
Вот вам очередное доказательство

Почему стоит такой вой по поводу захвата Капитолия у ватников.
Да всё просто, думали, что захватят и на что-то повлияют.
И будет Америке кирдык

А оказалось, что все увидели - какое маргинальное отребье, за деньги, поддерживает Трампа. И от Трампа отвернулись.
Трампа сейчас пинают все и демократы, и республиканцы

И Америка great again. Потому что, не поддалась поппулизму одного избранного президента
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:59

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2021-01-17

1) В Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта (видео)
В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэродрома

Сломали планы России: Зеленский почтил киборгов и заявил о флаге Украины над Донецком
Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно выстоит и одержит победу в войне, и над Донецким аэропортом снова будет поднят сине-желтый флаг Украины

Хммм.
Только Бубочка говорит одно, а делает совершенно иное

2) Оккупанты обстреляли позиции ВСУ и ранили одного воина
В результате выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение

В Минобороны назвали количество бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в прошлом году
"Количество военнослужащих ВС Украины, погибших за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек"

3) Зеленский признался Меркель об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе
Президент Владимир Зеленский заявляет об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, кроме установления режима прекращения огня, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года

Да ладно.
Не получается сойтись посередине, "просто перестать стрелять" также не работает.
Военнослужашие продолжают погибать от обстрелов и получать ранения во время "перемирия"

4) В СМИ заговорили о подготовке веерных отключений света: в "Укрэнерго" прокомментировали
Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, обратилась в Министерство энергетики Украины с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в стране из-за возможного дефицита мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС

Докерувалысь. #ХужеНеБудет

5) Додик поставил ультиматум для возврата подаренной Лаврову иконы. В МИД Украины ответили
Если Украина докажет, что искала икону до того дня, как член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел России Сергею Лаврову, то ее передадут Украине
...
в пресс-службе МИД Украины заявили, что "не воспринимают языка условий и ультиматумов" от Додика. Отмечается, что Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза реликвии

Просто удивительно, как фамилия человека полностью отражает его суть.

6) Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов – прокуроры США
Участники штурма здания Конгресса США намеревались "захватить и убить выборных должностных лиц"

7) "Российский след". В США обнародовали новые документы по "сговору" Трампа с РФ
Глава судебного комитета Сената США республиканец Линдси Грэм опубликовал новые документы по делу о возможном сговоре между правительственными командами России и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Fox News

Донни не просто уходит, Донни получает нехилую пачку подсрачников

8) "Чтобы нас потом убивали?": украинский телеканал сманипулировал о войне на Донбассе (видео)
Украинский телеканал "НАШ", в эфире которого ранее фиксировали антиукраинские фейки о войне на Донбассе, снова был замечен в искажении информации.

Так, в прямой эфир канала снова включили якобы жительницу оккупированного Луганска, которая заявила, что жителей города "убивала Украина". Соответствующее видео появилось в Youtube

PS. Моей маме задержали выплату субсидии. Когда выплатят - неизвестно.
Это же не при барыгах, когда субсидии выплачивали всегда в срок.

По п.8.
Тут даже не манипуляция, а чистейшая ложь.
Сманипулировал гость студии от Свободы, заявив вопросительно "Вбивала Україна?".

Ну а от вас чистая ложь журналистов Униан - * заявила, что жителей города "убивала Украина".*

Жительница-нежительница (это уже другой вопрос) сказала - "чтобы потом нас убивали?"

Факт есть факт - в результате агрессии рашки, войны жителей Донбасса убивали. Как вследствие безвластия, незаконной власти рашокозаков, бандитов и пр., так и вследствие боевых действий на территории Донбасса.

Вполне допустимо, что звонившая имела ввиду, что после возврата Луганска вероятен повтор ситуации - опять рашоагрессия, опять боевые действия, опять гибель гражданского населения.

Что именно подразумевала звонившая, кто или что по её мнению их убивал -- нужно уточнять ТОЛЬКО у неё.

Но заявлять, что она утверждала * жителей города "убивала Украина" * --- это просто явная прямая ложь, которая без проблем подтверждается просмотром выложенного видео!!!

Возможно есть какое-то более полное видео передачи, где звонившая заявляла иное, но пока на основе просмотренного видна только киселёвщина, но уже нашего разлива.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:27

  detroytred написав:По п.8.
Тут даже не манипуляция, а чистейшая ложь.
Сманипулировал гость студии от Свободы, заявив вопросительно "Вбивала Україна?".

Ну а от вас чистая ложь журналистов Униан - * заявила, что жителей города "убивала Украина".*

Тебе откровенно врёт канал НАШ, но ты хаваешь эту ложь от и до

Но ты обвиняешь других во лжи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:37

  pesikot написав:
  detroytred написав:По п.8.
Тут даже не манипуляция, а чистейшая ложь.
Сманипулировал гость студии от Свободы, заявив вопросительно "Вбивала Україна?".

Ну а от вас чистая ложь журналистов Униан - * заявила, что жителей города "убивала Украина".*

Тебе откровенно врёт канал НАШ, но ты хаваешь эту ложь от и до

Но ты обвиняешь других во лжи

У тебя с головой всё нормально?
Читай текст.

При чём тут Наш канал, который я к тому же не смотрю?!
Да пусть он хоть постоянно лжёт.
Речь абсолютно не о нём и его лжи.

Речь о конкретной лжи от журналистов Униан.
Выложенной к тому же конкретно тобой.

По факту конкретной лжи, выложенной тобой, лучше ответь?
Тем более, что видео же есть - аргумент от этого Униан и тебя))
Сам посмотри.

И укажи конкретно какую ложь я "хаваю от и до" от канала Наш. Иначе уже лично ты сбрехал.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:51

  pesikot написав:То есть, не благородный гнев народа, а чисто за деньги

Как и вся ваша порохоботская шобла, все эти ваши Полтавы-Олешки-Петровы и прочая пропагандонская нечисть.
Уж тебе нечего этому удивляться.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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