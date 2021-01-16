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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6996699769986999

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:44

  unicdima написав:
  pesikot написав:4) В СМИ заговорили о подготовке веерных отключений света: в "Укрэнерго" прокомментировали
Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, обратилась в Министерство энергетики Украины с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в стране из-за возможного дефицита мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС

Докерувалысь. #ХужеНеБудет

Пісатєль, там же є чіткий коментар Укренерго з цього приводу, але до тебе бачу не доходить.
Щось твої зради всі якісь висосані з одного місця.

То есть вот это письмо - фейк? Возможно, скоро узнаем. Может как-то выйдут из ситуации без отключений.
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Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:54

Schmit
Оттуда из статьи:

* Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОП), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключения потребителей...*

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energet ... 86551.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:03

  detroytred написав:Schmit
Оттуда из статьи:

* Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОП), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключения потребителей...*

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energet ... 86551.html

Це залежить від величини дефіціту, білоруська АЕС теж аварійно зупинилась. Хоча населення навряд чи будуть відключати, а промисловість можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:29

Навального затримали.
andrijk777
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  #<1 ... 6996699769986999
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