Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, обратилась в Министерство энергетики Украины с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в стране из-за возможного дефицита мощности в системе, вызванного резким ростом потребления из-за существенного похолодания, и низких запасов угля на складах ТЭС
Докерувалысь. #ХужеНеБудет
Пісатєль, там же є чіткий коментар Укренерго з цього приводу, але до тебе бачу не доходить. Щось твої зради всі якісь висосані з одного місця.
То есть вот это письмо - фейк? Возможно, скоро узнаем. Может как-то выйдут из ситуации без отключений.
* Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОП), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключения потребителей...*
* Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОП), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключения потребителей...*