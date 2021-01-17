Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 січ, 2021 19:54
Schmit
Оттуда из статьи:
* Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОП), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключения потребителей...*
Подробности читайте на УНИАН:
https://www.unian.net/economics/energet ... 86551.html
detroytred
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Додано: Нед 17 січ, 2021 20:03
detroytred написав:
Schmit
Оттуда из статьи:
* Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОП), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключения потребителей...*
Подробности читайте на УНИАН:
https://www.unian.net/economics/energet ... 86551.html
Це залежить від величини дефіціту, білоруська АЕС теж аварійно зупинилась. Хоча населення навряд чи будуть відключати, а промисловість можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
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Додано: Нед 17 січ, 2021 20:29
Навального затримали.
andrijk777
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Додано: Нед 17 січ, 2021 21:32
andrijk777 написав:
Навального затримали.
Были сомнения? Он в федрозыске.Закон для всех один!
Мизантрóп
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Додано: Нед 17 січ, 2021 22:08
pesikot написав:
Ітогі подвєдьом. 2021-01-17
1)
В Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта
(видео) pesikot написав:
Сломали планы России: Зеленский почтил
киборгов
Аlександр
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Додано: Нед 17 січ, 2021 23:51
Мизантрóп написав: andrijk777 написав:
Навального затримали.
Были сомнения? Он в федрозыске.Закон для всех один!
Было без прогнозов, да и в целом - всё равно. Но пассаж про равенство перед законом очень забавный.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 00:34
Мизантрóп написав: andrijk777 написав:
Навального затримали.
Были сомнения? Он в федрозыске.Закон для всех один!
Думав що Путін трішки розумніший ніж Лукашенко. Ні, один в один. Ті самі методи.
Луку спас Путін. А хто спасе Путіна?
andrijk777
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:54
Schmit
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:41
detroytred написав:
Оооо!!!
Так получается, что он смотрит лишь заголовки и набрасывает на вентилятор.
Ведь похоже, что - ни видео не посмотрел, ни ответ Укрэнерго не прочитал.
Лишь поширює інформацію))
Перефразирую классическое
.
Не стреляйте в оператора вентилятора, оперирует как умеет.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
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