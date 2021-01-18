|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36
ЛАД написав: justit написав:
......
Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.
Сейчас не читаю "советских газет"
Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира
или чего-нибудь типа Правого сектора.
Мені цікаво - що курять в Харкові?
Спочатку покійника на царство вибирають...
Тепер вважають не антиукраїнським
критику
Української Армії
Української Мови
Української Віри...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23750
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2479 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|