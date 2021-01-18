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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6997699869997000

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36

з гілки епідемія короновірусу...

  ЛАД написав:
  justit написав:......
Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.
Сейчас не читаю "советских газет"
Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора.
Мені цікаво - що курять в Харкові?
Спочатку покійника на царство вибирають...
Тепер вважають не антиукраїнським
критику
Української Армії
Української Мови
Української Віри...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:18

Харьковского олигарха Александра Ярославского на завтра, 19 января, вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу "Мотор Сичи". В СБУ открыли уголовное дело по купле-продаже контрольного пакета "Мотор Сичи" DCH Ярославского. И открыто дело по нешуточным статьям - "Подготовка к уголовному правонарушению", "Государственная измена" и "Диверсия".

Сам Ярославский заявил, что придет на допрос. Все подозрения и обвинения он, конечно, отметает и настаивает на выгодах от сделки, и плохих последствиях от того, что продажа может не состояться.

Вся суть истории в том, что приватизация завода "Мотор Сич" уже давно превратилась в противостояние двух геополитических гигантов - США и Китая. Роль Украины как самостоятельного осубъекта в этих процессах второстепенна и ничтожно мала. А США пошагово реализуют стратегию по активному сопротивлению продажи этого украинского предприятия китайцам.

Кстати, на днях "Мотор Сич" подписала с китайскими инвесторами, компанией "Skyrizon", контракт на поставку силовых установок для китайских военно-воздушных сил, а точнее - для учебно-боевых самолетов JL-10 и их экспортной версии L-15. Заказ оценивается в рекордные для запорожского предприятия $800 млн.

Вот только совсем недавно "Skyrizon" попала под санкции США, угодив в список MEU, куда заносят компании, действующие в интересах китайской армии.

Эпопея вокруг "Мотор Сичи" и близко не собирается утихать и продолжается с новой силой и внутри Украины.


Но Украине этот заказ не нужен, ведь лучше повысить коммуналку не на 75%, а на 100%, и получить 1млрд "кредитных гарантий"
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:32

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