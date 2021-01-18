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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6997699869997000 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36 з гілки епідемія короновірусу... ЛАД написав: justit написав: ......

Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.

Сейчас не читаю "советских газет" ......Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.Сейчас не читаю "советских газет" Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора. Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажиили чего-нибудь типа Правого сектора. Мені цікаво - що курять в Харкові?

Спочатку покійника на царство вибирають...

Тепер вважають не антиукраїнським

критику

Української Армії

Української Мови

Української Віри... Мені цікаво - що курять в Харкові?Спочатку покійника на царство вибирають...Тепер вважають не антиукраїнськимкритикуУкраїнської АрміїУкраїнської МовиУкраїнської Віри... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23750 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 22:18 Харьковского олигарха Александра Ярославского на завтра, 19 января, вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу "Мотор Сичи". В СБУ открыли уголовное дело по купле-продаже контрольного пакета "Мотор Сичи" DCH Ярославского. И открыто дело по нешуточным статьям - "Подготовка к уголовному правонарушению", "Государственная измена" и "Диверсия".



Сам Ярославский заявил, что придет на допрос. Все подозрения и обвинения он, конечно, отметает и настаивает на выгодах от сделки, и плохих последствиях от того, что продажа может не состояться.



Вся суть истории в том, что приватизация завода "Мотор Сич" уже давно превратилась в противостояние двух геополитических гигантов - США и Китая. Роль Украины как самостоятельного осубъекта в этих процессах второстепенна и ничтожно мала. А США пошагово реализуют стратегию по активному сопротивлению продажи этого украинского предприятия китайцам.



Кстати, на днях "Мотор Сич" подписала с китайскими инвесторами, компанией "Skyrizon", контракт на поставку силовых установок для китайских военно-воздушных сил, а точнее - для учебно-боевых самолетов JL-10 и их экспортной версии L-15. Заказ оценивается в рекордные для запорожского предприятия $800 млн.



Вот только совсем недавно "Skyrizon" попала под санкции США, угодив в список MEU, куда заносят компании, действующие в интересах китайской армии.



Эпопея вокруг "Мотор Сичи" и близко не собирается утихать и продолжается с новой силой и внутри Украины.





Но Украине этот заказ не нужен, ведь лучше повысить коммуналку не на 75%, а на 100%, и получить 1млрд "кредитных гарантий" Но Украине этот заказ не нужен, ведь лучше повысить коммуналку не на 75%, а на 100%, и получить 1млрд "кредитных гарантий" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13886 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7578 раз. Подякували: 3659 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 22:32 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13886 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7578 раз. Подякували: 3659 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6997699869997000 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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