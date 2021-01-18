Харьковского олигарха Александра Ярославского на завтра, 19 января, вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу "Мотор Сичи". В СБУ открыли уголовное дело по купле-продаже контрольного пакета "Мотор Сичи" DCH Ярославского. И открыто дело по нешуточным статьям - "Подготовка к уголовному правонарушению", "Государственная измена" и "Диверсия".



Сам Ярославский заявил, что придет на допрос. Все подозрения и обвинения он, конечно, отметает и настаивает на выгодах от сделки, и плохих последствиях от того, что продажа может не состояться.



Вся суть истории в том, что приватизация завода "Мотор Сич" уже давно превратилась в противостояние двух геополитических гигантов - США и Китая. Роль Украины как самостоятельного осубъекта в этих процессах второстепенна и ничтожно мала. А США пошагово реализуют стратегию по активному сопротивлению продажи этого украинского предприятия китайцам.



Кстати, на днях "Мотор Сич" подписала с китайскими инвесторами, компанией "Skyrizon", контракт на поставку силовых установок для китайских военно-воздушных сил, а точнее - для учебно-боевых самолетов JL-10 и их экспортной версии L-15. Заказ оценивается в рекордные для запорожского предприятия $800 млн.



Вот только совсем недавно "Skyrizon" попала под санкции США, угодив в список MEU, куда заносят компании, действующие в интересах китайской армии.



Эпопея вокруг "Мотор Сичи" и близко не собирается утихать и продолжается с новой силой и внутри Украины.

