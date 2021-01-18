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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6997699869997000

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36

з гілки епідемія короновірусу...

  ЛАД написав:
  justit написав:......
Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.
Сейчас не читаю "советских газет"
Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора.
Мені цікаво - що курять в Харкові?
Спочатку покійника на царство вибирають...
Тепер вважають не антиукраїнським
критику
Української Армії
Української Мови
Української Віри...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 01:34

  andrijk777 написав:Навального затримали.

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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 06:46

Re: Політичні дискусії

  stm написав:Как руки то изменились и цвет галстука
https://lifedon.com.ua/home/4102-prezid ... -nebo.html
А ещё Мишель Обама в виде Майкла рисуется. Фотошоп нынче главный инструмент РФ )))

Намекаете, что коварный агрессор пририсовал светоча революции гидности и президента мира к команде панды геть? Или подло изобразил вороватые руки вместо ничего не кравших? :)
А галстук то что.. что там, что там в голубых тонах.
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  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Навального затримали.

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