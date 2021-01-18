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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6998699970007001>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36

з гілки епідемія короновірусу...

  ЛАД написав:
  justit написав:......
Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала.
Сейчас не читаю "советских газет"
Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора.
Мені цікаво - що курять в Харкові?
Спочатку покійника на царство вибирають...
Тепер вважають не антиукраїнським
критику
Української Армії
Української Мови
Української Віри...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 01:34

  andrijk777 написав:Навального затримали.

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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 06:46

Re: Політичні дискусії

  stm написав:Как руки то изменились и цвет галстука
https://lifedon.com.ua/home/4102-prezid ... -nebo.html
А ещё Мишель Обама в виде Майкла рисуется. Фотошоп нынче главный инструмент РФ )))

Намекаете, что коварный агрессор пририсовал светоча революции гидности и президента мира к команде панды геть? Или подло изобразил вороватые руки вместо ничего не кравших? :)
А галстук то что.. что там, что там в голубых тонах.
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Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:56

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Навального затримали.

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E
Увы, это чистая правда. По крайней мере в России.
Волгарь
 
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  Волгарь написав:
  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Навального затримали.

Увы, это чистая правда. По крайней мере в России.

А те що він летів покруче "борта №1". Траси перекривали, аеропорти міняли - це звичайно "всем насрать".
А 23+23 мільйони переглядів відео його отруєння - це звичайно "всем насрать". :D :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:17

Re: Політичні дискусії

"Нам мало Донбасса, захватим еще пол Украины". Российские боевики угрожают новым обострением войны

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:56

Лишние дети. Почему в украинских школах уже с этого года начнут массово закрывать набор в старшие классы

На Украину надвигается новая «реформа», которая коснется так или иначе миллионов людей.

Уже с этого года начнется массовое сокращение в школах старших классов. Отныне большинство школ смогут учить детей только до 9 класса, а затем им нужно будет либо поступать в школы, где есть старшие классы (лицеи), либо идти в профессиональные колледжи (типа ПТУ).

Естественно, что на всех желающих старших классов не хватит. А значит – прощай планы по поступлению в ВУЗ.

К слову, достаточно числа профессиональных колледжей также нет. То есть многие дети вообще останутся без полного среднего образования.

При этом в законе есть норма, по которым в городах с населением меньше 50 тысяч человек вообще не может быть школ со старшими классами. Например, в Винницкой области всего один город с населением более 50 тысяч человек – это сама Винница.

Полный бред?

Ну как сказать. В этом законе есть своя логика. Колониальная.
Украине, при ее нынешней аграрно-сырьевой структуре экономики, не нужно большое число людей с высшим образованием. В принципе вообще много рабочей силы не нужно для того, чтоб сеять и жать зерновые да добывать руду. Поэтому многие украинцы, заканчивая ВУЗ, уезжают из страны. Или же даже сразу после старших классов школы отправляются учиться за границу.

Поэтому зачем тратить деньги из бюджета на содержание ВУЗов и даже старших классов, если народ все равно уедет из страны?

Поэтому с данной точки зрения вполне логично сократить число старшеклассников (а затем и ВУЗов), предложив тем, кому не хватит места осваивать рабочие специальности или просто готовиться к низкоквалифицированной работе за границей (или в Украине).

Правда, не исключено, что если будет сильный резонанс, то власти пойдут на какие-то уступки. Отсрочив, например, вступление в силу норм или несколько их смягчив. Но в целом эта «реформа» (также как и ей подобная медицинская «реформа» Супрун) будет в том или ином виде продолжена, если сохранится нынешний политический и экономический курс страны.

Телеграм "ворожого сайту"

На сайте есть подробная статья
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:01

  pesikot написав:
"Нам мало Донбасса, захватим еще пол Украины". Российские боевики угрожают новым обострением войны



Это уже даже не смешно.
Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть?
Или у этого пропагандиста с видео?

Вот специально просмотрел всё это видео и увидел, а также услышал от пушилина только -- *освободим*.
А не *пойдем в наступление*, *захватим*.

Автор указывает, что наши властные лица не используют таких формулировок, как пушилины.

Набираю в Гугле - Порошенко мы освободим.
И море:
От:
* Мы твердо верим, что освободим оккупированные территории...*
https://novosti.dn.ua/news/270944-poros ... em-shakhty
И до:
* Мы освободим нашу землю. Мы освободим и Донбасс, мы освободим Крым с Божьей помощью.*
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ubezhde ... 19748.html


Ну найди ты (автор ролика) высказывания пушилиных и тули их в обоснование, но не также тупо...
А ты, песикот, ну хотя бы сам посмотри, что выкладываешь.
Ведь в Украине не приемлемы методы киселя.

Автор же прямо указывает: вот очередное подтверждение... (постоянно звучащих угроз захватить, уничтожить и т.п.).

З.ы. гивнюк заявляет, что до Львова и хочет увидеть бомбёжку городов...
Факт же:
https://m.youtube.com/watch?v=TgfLSKDvi1w
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 січ, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:08

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