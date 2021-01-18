Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit написав:...... Но, страна.юа уж очень часто антиукраинское публиковала. Сейчас не читаю "советских газет"
Если что попадётся, скиньте, пожалуйста, ссылку. Просто интересно, что нынче считается антиукраинским. А то некоторые персонажи называют антиукраинским, например, критику армовира или чего-нибудь типа Правого сектора.
Мені цікаво - що курять в Харкові? Спочатку покійника на царство вибирають... Тепер вважають не антиукраїнським критику Української Армії Української Мови Української Віри...
Намекаете, что коварный агрессор пририсовал светоча революции гидности и президента мира к команде панды геть? Или подло изобразил вороватые руки вместо ничего не кравших? А галстук то что.. что там, что там в голубых тонах.
Лишние дети. Почему в украинских школах уже с этого года начнут массово закрывать набор в старшие классы
На Украину надвигается новая «реформа», которая коснется так или иначе миллионов людей.
Уже с этого года начнется массовое сокращение в школах старших классов. Отныне большинство школ смогут учить детей только до 9 класса, а затем им нужно будет либо поступать в школы, где есть старшие классы (лицеи), либо идти в профессиональные колледжи (типа ПТУ).
Естественно, что на всех желающих старших классов не хватит. А значит – прощай планы по поступлению в ВУЗ.
К слову, достаточно числа профессиональных колледжей также нет. То есть многие дети вообще останутся без полного среднего образования.
При этом в законе есть норма, по которым в городах с населением меньше 50 тысяч человек вообще не может быть школ со старшими классами. Например, в Винницкой области всего один город с населением более 50 тысяч человек – это сама Винница.
Полный бред?
Ну как сказать. В этом законе есть своя логика. Колониальная. Украине, при ее нынешней аграрно-сырьевой структуре экономики, не нужно большое число людей с высшим образованием. В принципе вообще много рабочей силы не нужно для того, чтоб сеять и жать зерновые да добывать руду. Поэтому многие украинцы, заканчивая ВУЗ, уезжают из страны. Или же даже сразу после старших классов школы отправляются учиться за границу.
Поэтому зачем тратить деньги из бюджета на содержание ВУЗов и даже старших классов, если народ все равно уедет из страны?
Поэтому с данной точки зрения вполне логично сократить число старшеклассников (а затем и ВУЗов), предложив тем, кому не хватит места осваивать рабочие специальности или просто готовиться к низкоквалифицированной работе за границей (или в Украине).
Правда, не исключено, что если будет сильный резонанс, то власти пойдут на какие-то уступки. Отсрочив, например, вступление в силу норм или несколько их смягчив. Но в целом эта «реформа» (также как и ей подобная медицинская «реформа» Супрун) будет в том или ином виде продолжена, если сохранится нынешний политический и экономический курс страны.