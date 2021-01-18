На Украину надвигается новая «реформа», которая коснется так или иначе миллионов людей.



Уже с этого года начнется массовое сокращение в школах старших классов. Отныне большинство школ смогут учить детей только до 9 класса, а затем им нужно будет либо поступать в школы, где есть старшие классы (лицеи), либо идти в профессиональные колледжи (типа ПТУ).



Естественно, что на всех желающих старших классов не хватит. А значит – прощай планы по поступлению в ВУЗ.



К слову, достаточно числа профессиональных колледжей также нет. То есть многие дети вообще останутся без полного среднего образования.



При этом в законе есть норма, по которым в городах с населением меньше 50 тысяч человек вообще не может быть школ со старшими классами. Например, в Винницкой области всего один город с населением более 50 тысяч человек – это сама Винница.



Полный бред?



Ну как сказать. В этом законе есть своя логика. Колониальная.

Украине, при ее нынешней аграрно-сырьевой структуре экономики, не нужно большое число людей с высшим образованием. В принципе вообще много рабочей силы не нужно для того, чтоб сеять и жать зерновые да добывать руду. Поэтому многие украинцы, заканчивая ВУЗ, уезжают из страны. Или же даже сразу после старших классов школы отправляются учиться за границу.



Поэтому зачем тратить деньги из бюджета на содержание ВУЗов и даже старших классов, если народ все равно уедет из страны?



Поэтому с данной точки зрения вполне логично сократить число старшеклассников (а затем и ВУЗов), предложив тем, кому не хватит места осваивать рабочие специальности или просто готовиться к низкоквалифицированной работе за границей (или в Украине).



Правда, не исключено, что если будет сильный резонанс, то власти пойдут на какие-то уступки. Отсрочив, например, вступление в силу норм или несколько их смягчив. Но в целом эта «реформа» (также как и ей подобная медицинская «реформа» Супрун) будет в том или ином виде продолжена, если сохранится нынешний политический и экономический курс страны.

