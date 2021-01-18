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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6998699970007001 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 19 січ, 2021 14:22 В тоже время украинский журналист Анатолий Ульянов, эмигрировавший в США, полагает, что сокращение числа старших классов закрепит социальное неравенство в Украине, а также ее роль как поставщика дешевой рабочий силы для зарубежных стран.



"Колонизация Украины продолжается: вскоре из украинских школ исчезнут 10-й и 11-й классы. После 9-го класса школьники будут вынуждены либо идти в ПТУ, либо поступать в специальные лицеи. “Как в Америке!”, объясняют члены её карго-культа. Вот только количество таких лицеев в Украине (а не в Америке) составляет только четверть от существующих школ.



Что это значит? Это значит, что парт будет меньше, чем учеников. Это значит, что желающих учиться украинцев – больше, чем нужно нашим колониальным реформаторам. Это значит, что неравенство в Украине будет расти. Это значит, что тысячи учителей старших классов потеряют работу. Это значит, что большинство украинских детей, у родителей которых нет денег, чтобы отправить своих отпрысков учиться за границу или дать взятку местной хрюхе, чтобы протолкнуть своё чадо в бутылочное горло четверти лицеев, родителей, чьи дети, по причине нищеты и отсутствия благоприятной среды для своего развития, не могут конкурировать с тепличными мажорами за попадание в эти самые лицеи, – что эти дети, будут обречены стать дешёвой и плохо образованной рабочей силой: гастарбайтерами и чернорабочими на службе корпораций.



Украина последовательно форматируется под сырьевой придаток, населённый отуплёнными и бедняками, которые ни для чего, кроме сбора клубники для пана вскоре окажутся не пригодны. А ведь речь о тех самых украинцах, который ещё недавно создавал космические корабли и самолёты", - пишет Ульянов. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13888 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7588 раз. Подякували: 3659 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 14:42



https://www.5.ua/ru/rehyoni/chto-ne-tak ... 34326.html



Реалии, а не "спина к спине". ЧТО НЕ ТАК В ИНТЕРВЬЮ ХОМЧАКА: РАЗВЕДЧИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБЛИ ЖУРАВЛЬ И КРАСНОГРУДЬ.Реалии, а не "спина к спине". detroytred

Повідомлень: 23649 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6998699970007001 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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