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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6998699970007001

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:22

В тоже время украинский журналист Анатолий Ульянов, эмигрировавший в США, полагает, что сокращение числа старших классов закрепит социальное неравенство в Украине, а также ее роль как поставщика дешевой рабочий силы для зарубежных стран.

"Колонизация Украины продолжается: вскоре из украинских школ исчезнут 10-й и 11-й классы. После 9-го класса школьники будут вынуждены либо идти в ПТУ, либо поступать в специальные лицеи. “Как в Америке!”, объясняют члены её карго-культа. Вот только количество таких лицеев в Украине (а не в Америке) составляет только четверть от существующих школ.

Что это значит? Это значит, что парт будет меньше, чем учеников. Это значит, что желающих учиться украинцев – больше, чем нужно нашим колониальным реформаторам. Это значит, что неравенство в Украине будет расти. Это значит, что тысячи учителей старших классов потеряют работу. Это значит, что большинство украинских детей, у родителей которых нет денег, чтобы отправить своих отпрысков учиться за границу или дать взятку местной хрюхе, чтобы протолкнуть своё чадо в бутылочное горло четверти лицеев, родителей, чьи дети, по причине нищеты и отсутствия благоприятной среды для своего развития, не могут конкурировать с тепличными мажорами за попадание в эти самые лицеи, – что эти дети, будут обречены стать дешёвой и плохо образованной рабочей силой: гастарбайтерами и чернорабочими на службе корпораций.

Украина последовательно форматируется под сырьевой придаток, населённый отуплёнными и бедняками, которые ни для чего, кроме сбора клубники для пана вскоре окажутся не пригодны. А ведь речь о тех самых украинцах, который ещё недавно создавал космические корабли и самолёты", - пишет Ульянов.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:42

ЧТО НЕ ТАК В ИНТЕРВЬЮ ХОМЧАКА: РАЗВЕДЧИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБЛИ ЖУРАВЛЬ И КРАСНОГРУДЬ.

https://www.5.ua/ru/rehyoni/chto-ne-tak ... 34326.html

Реалии, а не "спина к спине".
detroytred
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