Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В тоже время украинский журналист Анатолий Ульянов, эмигрировавший в США, полагает, что сокращение числа старших классов закрепит социальное неравенство в Украине, а также ее роль как поставщика дешевой рабочий силы для зарубежных стран.
"Колонизация Украины продолжается: вскоре из украинских школ исчезнут 10-й и 11-й классы. После 9-го класса школьники будут вынуждены либо идти в ПТУ, либо поступать в специальные лицеи. “Как в Америке!”, объясняют члены её карго-культа. Вот только количество таких лицеев в Украине (а не в Америке) составляет только четверть от существующих школ.
Что это значит? Это значит, что парт будет меньше, чем учеников. Это значит, что желающих учиться украинцев – больше, чем нужно нашим колониальным реформаторам. Это значит, что неравенство в Украине будет расти. Это значит, что тысячи учителей старших классов потеряют работу. Это значит, что большинство украинских детей, у родителей которых нет денег, чтобы отправить своих отпрысков учиться за границу или дать взятку местной хрюхе, чтобы протолкнуть своё чадо в бутылочное горло четверти лицеев, родителей, чьи дети, по причине нищеты и отсутствия благоприятной среды для своего развития, не могут конкурировать с тепличными мажорами за попадание в эти самые лицеи, – что эти дети, будут обречены стать дешёвой и плохо образованной рабочей силой: гастарбайтерами и чернорабочими на службе корпораций.
Украина последовательно форматируется под сырьевой придаток, населённый отуплёнными и бедняками, которые ни для чего, кроме сбора клубники для пана вскоре окажутся не пригодны. А ведь речь о тех самых украинцах, который ещё недавно создавал космические корабли и самолёты", - пишет Ульянов.
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Это уже даже не смешно. Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть? Или у этого пропагандиста с видео?
Вот специально просмотрел всё это видео и увидел, а также услышал от пушилина только -- *освободим*. А не *пойдем в наступление*, *захватим*.
Объясните пожалуйста, что же этот пропагандист с видео пропагандирует? А также что для вас более приемлемо?, "захват" вашего имущества или "освобождение" вас от вашего имущества? Похоже, "освобождение" вам угрозы не несет.
Schmit Объясняю (хотя это и так очевидно из моих столь обширных пояснений к видео): Я не то что не против самой этой здоровой пропаганды (какие лыныдыровцы ....), наоборот - двумя руками ЗА.
Я против тех ошибок, а точнее раз уж они систематичны - методов, которые используют авторы в подобных видео. Киселевских -- явного несоответствия приводимых!!!! авторами высказываний и утверждений к показываемому ими же!!!! фактажу.
В чём конкретно проявляется это несоответствие я пунктуально указываю. Вопросы?
З.ы. ответ на Ваши: 1. Неприемлемо ни первое, ни второе. Но Вы считаете, что прям всех в дыриях "освободили" от личного имущества? Раз уж переводите на каждое отдельное лицо. Тем более на что конкретно я обратил внимание уже описано мною сразу.
(Чисто же формально, абы поспорить -- Форм освобождения много... Дыровцев тоже местные власти пугают, КАК их будут освобождать.) Но речь была о другом. 2. Со своим предположением Вы ошиблись.
detroytred написав:Это уже даже не смешно. Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть? Или у этого пропагандиста с видео?
Именно, что отрицаешь. Потому что, доколупываешься до мелочей, когда по факту возразить тебе нечего
Или в твоём ватном мозгу высказывание Пушилина об "освобождении" совершенно не означает "нападение" ?
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Конечно же, эти орки будут "освобождать", а не "нападать"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой