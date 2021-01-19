Додано: Вів 19 січ, 2021 19:17

pesikot написав: detroytred написав: Это уже даже не смешно.

Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть?

Или у этого пропагандиста с видео? Это уже даже не смешно.Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть?Или у этого пропагандиста с видео?

Именно, что отрицаешь. Потому что, доколупываешься до мелочей, когда по факту возразить тебе нечего



Или в твоём ватном мозгу высказывание Пушилина об "освобождении" совершенно не означает "нападение" ? Именно, что отрицаешь. Потому что, доколупываешься до мелочей, когда по факту возразить тебе нечегоИли в твоём ватном мозгу высказывание Пушилина об "освобождении" совершенно не означает "нападение" ?

Когда читаешь текст и слушаешь автора видео, шевели губами и мозгами.Я тебя ткнул в что конкретно говорил автор и что конкретно было по факту.Автор обратил внимание именно на формулировки.Дескать наши их (захватим, уничтожим и т.д.) не употребляют, когда говорят о Крыме и Донбассе.А пушилины употребляют. И вот ОЧЕРЕДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ -- заголовок на сайте и слова пушилина.ВОТ ТОЛЬКО В ЗАГОЛОВКЕ И В СЛОВАХ ПУШИЛИНА БЫЛО -- ОСВОБОДИМ, а не захватим, уничтожим.Точно также, как и у наших (я привел цитаты Порошенко).Ты тугой.Даже после разложенного по полочкам не понимаешь, а рефлексируешь-придумываешь-лжешь в адрес оппонента.Предмет дискуссии --- видео автора.И я обратил внимание не а мелочь, а на КЛЮЧЕВОЕ ЧЕМУ ПОСВЯЩЕН РОЛИК по мнению самого его автора -- формулировкам дыровцев и приведению ОЧЕРЕДНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.Вот только подтверждения нет в ролике абсолютно.Подожди, ты опять что ли источник-инфо сам не посмотрел, а полез со своими комментариями-рефлексиями?))Зато мой пост прочитал... Которого не читаешь.Слушай-читай других, но сам хоть немного научись думать мозгами.И по какому такому факту мне, по-твоему, возразить нечего?!Если я указал, что за саму пропаганду этого автора в ролике я за двумя руками.Зачем мне возражать, если я поддерживаю в этом автора!!!Ты, как обычно, прибрехал...Ведь без брехни останется пустое место для обоснования твоей рефлексии.Я же тебя в твою брехню только несколько дней назад тыкал с полным основательным разбором фактажа, а ты отмолчался и с новой выскочил.З.ы. ну ролик-то каких-то несколько минут. Любой может посмотреть и увидеть-услышать.