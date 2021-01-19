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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6999700070017002>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:22

В тоже время украинский журналист Анатолий Ульянов, эмигрировавший в США, полагает, что сокращение числа старших классов закрепит социальное неравенство в Украине, а также ее роль как поставщика дешевой рабочий силы для зарубежных стран.

"Колонизация Украины продолжается: вскоре из украинских школ исчезнут 10-й и 11-й классы. После 9-го класса школьники будут вынуждены либо идти в ПТУ, либо поступать в специальные лицеи. “Как в Америке!”, объясняют члены её карго-культа. Вот только количество таких лицеев в Украине (а не в Америке) составляет только четверть от существующих школ.

Что это значит? Это значит, что парт будет меньше, чем учеников. Это значит, что желающих учиться украинцев – больше, чем нужно нашим колониальным реформаторам. Это значит, что неравенство в Украине будет расти. Это значит, что тысячи учителей старших классов потеряют работу. Это значит, что большинство украинских детей, у родителей которых нет денег, чтобы отправить своих отпрысков учиться за границу или дать взятку местной хрюхе, чтобы протолкнуть своё чадо в бутылочное горло четверти лицеев, родителей, чьи дети, по причине нищеты и отсутствия благоприятной среды для своего развития, не могут конкурировать с тепличными мажорами за попадание в эти самые лицеи, – что эти дети, будут обречены стать дешёвой и плохо образованной рабочей силой: гастарбайтерами и чернорабочими на службе корпораций.

Украина последовательно форматируется под сырьевой придаток, населённый отуплёнными и бедняками, которые ни для чего, кроме сбора клубники для пана вскоре окажутся не пригодны. А ведь речь о тех самых украинцах, который ещё недавно создавал космические корабли и самолёты", - пишет Ульянов.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:42

ЧТО НЕ ТАК В ИНТЕРВЬЮ ХОМЧАКА: РАЗВЕДЧИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБЛИ ЖУРАВЛЬ И КРАСНОГРУДЬ.

https://www.5.ua/ru/rehyoni/chto-ne-tak ... 34326.html

Реалии, а не "спина к спине".
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:49

  detroytred написав:
  pesikot написав:
"Нам мало Донбасса, захватим еще пол Украины". Российские боевики угрожают новым обострением войны



Это уже даже не смешно.
Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть?
Или у этого пропагандиста с видео?

Вот специально просмотрел всё это видео и увидел, а также услышал от пушилина только -- *освободим*.
А не *пойдем в наступление*, *захватим*.

Объясните пожалуйста, что же этот пропагандист с видео пропагандирует?
А также что для вас более приемлемо?, "захват" вашего имущества или "освобождение" вас от вашего имущества? Похоже, "освобождение" вам угрозы не несет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15

Schmit
Объясняю (хотя это и так очевидно из моих столь обширных пояснений к видео):
Я не то что не против самой этой здоровой пропаганды (какие лыныдыровцы ....), наоборот - двумя руками ЗА.

Я против тех ошибок, а точнее раз уж они систематичны - методов, которые используют авторы в подобных видео.
Киселевских -- явного несоответствия приводимых!!!! авторами высказываний и утверждений к показываемому ими же!!!! фактажу.

В чём конкретно проявляется это несоответствие я пунктуально указываю.
Вопросы?

З.ы. ответ на Ваши:
1. Неприемлемо ни первое, ни второе.
Но Вы считаете, что прям всех в дыриях "освободили" от личного имущества? Раз уж переводите на каждое отдельное лицо.
Тем более на что конкретно я обратил внимание уже описано мною сразу.

(Чисто же формально, абы поспорить -- Форм освобождения много...
Дыровцев тоже местные власти пугают, КАК их будут освобождать.)
Но речь была о другом.
2. Со своим предположением Вы ошиблись.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:34

  detroytred написав:Это уже даже не смешно.
Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть?
Или у этого пропагандиста с видео?

Именно, что отрицаешь. Потому что, доколупываешься до мелочей, когда по факту возразить тебе нечего

Или в твоём ватном мозгу высказывание Пушилина об "освобождении" совершенно не означает "нападение" ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:57

Ітогі подвєдьом. 2021-01-19

Ітогі подвєдьом. 2021-01-19

1) Кабмин снизил цену на газ для населения
Цена на газ в 2021: Кабмин опубликовал постановление о фиксированном тарифе
Кабмин установил на февраль-март предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м.

Тариф на газ – 6,99 грн. Почему это важно для Зеленского, украинцев и МВФ. Разбор
МВФ крайне негативно относится к такому ценообразованию на газ.
Это государственное регулирование цены
В МФВ были обеспокоены возможным возвращением госрегулирования цен на газ – это противоречит условиям сотрудничества с Фондом, говорил министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио НВ
...
Украина надеется получить от МВФ $1,5 млрд в марте, рассказал высокопоставленный собеседник в НБУ

А марте не будет денег от МВФ

2) Бывший белорусский офицер Макар дал в Украине показания по делу Шеремета
По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы», - отметил Макар

Это кардинально расходится с текстом подозрения Антоненко
“Досудебным следствием установлено, что Антоненко Андрей Сергеевич, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, находясь на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов, имеют навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича”, – говорится в тексте подозрения

Но в тоже время
Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко удерживают под стражей с 14 декабря 2019 года

3) Охранники не пустили главу Конституционного суда Тупицкого в рабочий кабинет - КСУ

ГБР сообщило о подозрении главе Конституционного суда Тупицкому

В УГО объяснили, почему не пускают Тупицкого в здание Конституционного суда (видео)
требований указа президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020

Указ об отстранении главу КСУ - незаконен. Соответственно, недопуск также незаконен.
ГБР и УГО дают все основания для дальнейшего опротестования их действий

4) Смех и грех | Российский СТС купил "Лигу смеха" у студии Квартал 95. Это Липецкая фабрика Зеленского?
LIGA.net разбиралась, заработает ли президент Украины на сделке с россиянами (спойлер – напрямую нет, но может получать выплаты по роялти)

Это арестованная Липецкая фабрика - це капец какая торговля на крови.
Порошенко эту липецкую фабрику только ленивый не вспоминал

А Зеленский будет получать свои роялти, но зелебобики будет утверждать, что "это совсем другое"

5) Выборов мэра Харькова весной может не быть: стало известно, почему
для проведения выборов в марте парламенту необходимо уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре

Харьковчане выбрали труп. Теперь непонятно кто руководит городом и какие последствия будут

6) Пытки, крышевание, казни. Как Россия создала концлагерь в центре Европы – репортаж
Журналисты российского издания Проект опубликовали репортаж о "концлагере в центре Европы". Речь о тюрьме "Изоляция" российских боевиков в оккупированном Донецке. Всего журналисты обнаружили 15 тюрем, где пытают людей

Конечно же, эти орки будут "освобождать", а не "нападать"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:04

  pesikot написав:Указ об отстранении главу КСУ - незаконен. Соответственно, недопуск также незаконен.
ГБР и УГО дают все основания для дальнейшего опротестования их действий

Песікот у нас замінив собою КСУ :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:17

  pesikot написав:
  detroytred написав:Это уже даже не смешно.
Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть?
Или у этого пропагандиста с видео?

Именно, что отрицаешь. Потому что, доколупываешься до мелочей, когда по факту возразить тебе нечего

Или в твоём ватном мозгу высказывание Пушилина об "освобождении" совершенно не означает "нападение" ?

Когда читаешь текст и слушаешь автора видео, шевели губами и мозгами.
Я тебя ткнул в что конкретно говорил автор и что конкретно было по факту.

Автор обратил внимание именно на формулировки.
Дескать наши их (захватим, уничтожим и т.д.) не употребляют, когда говорят о Крыме и Донбассе.
А пушилины употребляют. И вот ОЧЕРЕДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ -- заголовок на сайте и слова пушилина.

ВОТ ТОЛЬКО В ЗАГОЛОВКЕ И В СЛОВАХ ПУШИЛИНА БЫЛО -- ОСВОБОДИМ, а не захватим, уничтожим.
Точно также, как и у наших (я привел цитаты Порошенко).

Ты тугой.
Даже после разложенного по полочкам не понимаешь, а рефлексируешь-придумываешь-лжешь в адрес оппонента.

Предмет дискуссии --- видео автора.
И я обратил внимание не а мелочь, а на КЛЮЧЕВОЕ ЧЕМУ ПОСВЯЩЕН РОЛИК по мнению самого его автора -- формулировкам дыровцев и приведению ОЧЕРЕДНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.
Вот только подтверждения нет в ролике абсолютно.

Подожди, ты опять что ли источник-инфо сам не посмотрел, а полез со своими комментариями-рефлексиями?))
Зато мой пост прочитал... Которого не читаешь.
Слушай-читай других, но сам хоть немного научись думать мозгами.

И по какому такому факту мне, по-твоему, возразить нечего?!
Если я указал, что за саму пропаганду этого автора в ролике я за двумя руками.
Зачем мне возражать, если я поддерживаю в этом автора!!!
Ты, как обычно, прибрехал...
Ведь без брехни останется пустое место для обоснования твоей рефлексии.

Я же тебя в твою брехню только несколько дней назад тыкал с полным основательным разбором фактажа, а ты отмолчался и с новой выскочил.

З.ы. ну ролик-то каких-то несколько минут. Любой может посмотреть и увидеть-услышать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:04

Калька с Украины:
В результате Диас и его окружение однажды обнаружили, что мир вокруг быстро меняется, и поняли, что придется меняться и Мексике. Но для них это совсем не означало, что следует избавиться от колониальных институтов и заменить их на какую-то вариацию американских. Напротив, реформы в Мексике были изменениями, так сказать, «не сходя с привычной колеи» (path-dependent changes) и привели к утверждению новой инкарнации тех же институтов, которые сделали бо́льшую часть Латинской Америки бедной и страдающей от высокого уровня неравенства.


https://flibusta.is/b/432412/read

По поводу дискуссий о роли элит.
Хорошая книга.
Ток выводы местами у авторов странные: расписывают, как власть имущие создали условия, стимулы пересичым работать, инвестировать - (то есть именно это лежит в корне дальнейших изменений), а вывод делают, исходя из последствий - как пересичные, получив стимулы, условия начинают пользоваться плодами демократии, и это дескать первопричина.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:07

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2021-01-19


Бабця - Кристин Лагард :roll:
  pesikot написав:А марте не будет денег от МВФ
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