Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6999700070017002 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 19 січ, 2021 20:32 Вкладчик1234 написав: В тоже время украинский журналист Анатолий Ульянов, эмигрировавший в США, полагает, что сокращение числа старших классов закрепит социальное неравенство в Украине, а также ее роль как поставщика дешевой рабочий силы для зарубежных стран.



"Колонизация Украины продолжается: вскоре из украинских школ исчезнут 10-й и 11-й классы. После 9-го класса школьники будут вынуждены либо идти в ПТУ, либо поступать в специальные лицеи. “Как в Америке!”, объясняют члены её карго-культа. Вот только количество таких лицеев в Украине (а не в Америке) составляет только четверть от существующих школ.



Что это значит? Это значит, что парт будет меньше, чем учеников. Это значит, что желающих учиться украинцев – больше, чем нужно нашим колониальным реформаторам. Это значит, что неравенство в Украине будет расти. Это значит, что тысячи учителей старших классов потеряют работу. Это значит, что большинство украинских детей, у родителей которых нет денег, чтобы отправить своих отпрысков учиться за границу или дать взятку местной хрюхе, чтобы протолкнуть своё чадо в бутылочное горло четверти лицеев, родителей, чьи дети, по причине нищеты и отсутствия благоприятной среды для своего развития, не могут конкурировать с тепличными мажорами за попадание в эти самые лицеи, – что эти дети, будут обречены стать дешёвой и плохо образованной рабочей силой: гастарбайтерами и чернорабочими на службе корпораций.



Украина последовательно форматируется под сырьевой придаток, населённый отуплёнными и бедняками, которые ни для чего, кроме сбора клубники для пана вскоре окажутся не пригодны. А ведь речь о тех самых украинцах, который ещё недавно создавал космические корабли и самолёты", - пишет Ульянов.

Если верить https://strana.ua/articles/analysis/312 ... shkol.html

То программа сокращения образования "Дэ"(билизации населения) была принята ещё при чивакуне.

Этапы в 17м это ни что более, как этапом ликвидации "Среднего образования"

Ранее ликвидировано "Высшее образование"

Под предлогом программы "опорная школа" - было ликвидировано старшие классы образования в Украине.

Тишина, как "янелохами" ликвидированы НИИ и "государственная промышленность и экономика" - переведено официально в разряд ...... ппц Ukraine.

Отсюда сокращение населения, территорий, ..... Если веритьТо программа сокращения образования "Дэ"(билизации населения) была принята ещё при чивакуне.Этапы в 17м это ни что более, как этапом ликвидации "Среднего образования"Ранее ликвидировано "Высшее образование"Под предлогом программы "опорная школа" - было ликвидировано старшие классы образования в Украине.Тишина, как "янелохами" ликвидированы НИИ и "государственная промышленность и экономика" - переведено официально в разряд ...... ппц Ukraine.Отсюда сокращение населения, территорий, ..... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8647 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 20:38 detroytred написав: ЧТО НЕ ТАК В ИНТЕРВЬЮ ХОМЧАКА: РАЗВЕДЧИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБЛИ ЖУРАВЛЬ И КРАСНОГРУДЬ.



https://www.5.ua/ru/rehyoni/chto-ne-tak ... 34326.html



Реалии, а не "спина к спине". ЧТО НЕ ТАК В ИНТЕРВЬЮ ХОМЧАКА: РАЗВЕДЧИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБЛИ ЖУРАВЛЬ И КРАСНОГРУДЬ.Реалии, а не "спина к спине".

Я не рекомендовал бы затрагивать эту тему.

Там достаточно "тёмных пятен", при чём с "большой грязью" - "как ни странно но в тот день"

- И всё закончилось ....... как закончилось. Я не рекомендовал бы затрагивать эту тему.Там достаточно "тёмных пятен", при чём с "большой грязью" - "как ни странно но в тот день"- И всё закончилось ....... как закончилось. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8647 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 20:57 Цитаты оттуда же:



1. Когда инвестиции делает только элита, экономика немного вырастает, но такой экономический рост всегда обогащает только элиту и разочаровывает большинство населения.



2. Хотя именно институты отвечают за разницу между двумя Ногалесами и между Мексикой и Соединенными Штатами, это совершенно не означает, что в Мексике сложился консенсус о том, что институты нужно изменить. С точки зрения тех, кто контролирует политическую власть, нет никакой необходимости вводить более полезные для экономического роста или благосостояния граждан институты, если действующие институты гораздо лучше служат интересам самой власти. Сильные мира сего и остальные граждане часто расходятся во мнениях о том, какие институты нужно сохранить, а какие следует поменять. Карлос Слим вовсе не будет рад, если все его политические связи вдруг растворятся в воздухе, а барьеры для входа на рынок, защищающие его бизнес, исчезнут, — и неважно, что появление на рынке новых игроков сделало бы богаче миллионы мексиканцев.



Поскольку такого консенсуса не существует, именно политические элиты (то есть те, у кого в руках власть) определяют, по каким правилам будет жить общество (и как элиты смогут этой властью распоряжаться). У Карлоса Слима есть власть, чтобы добиваться того, что он хочет. Могущество Билла Гейтса ограничено в гораздо большей степени. Вот почему наша теория — это теория не только экономическая, но и политическая.



3. Большинство экономистов и советников при правительствах всегда сосредоточены на том, как сделать «все правильно», однако что действительно нужно — так это понять, почему бедные страны делают «все неправильно». А они делают «все неправильно» чаще всего не из-за невежества своих правителей или культуры народа. Они делают «все неправильно» не по ошибке, а абсолютно намеренно.



4. Экономические институты, подобные тем, что существуют в США или Южной Корее, мы назовем инклюзивными.[14] Они разрешают и, более того, стимулируют участие больших групп населения в экономической активности, а это позволяет наилучшим образом использовать их таланты и навыки, при этом оставляя право выбора — где именно работать и что именно покупать — за каждым отдельным человеком. Частью инклюзивных институтов обязательно являются защищенные права частной собственности, беспристрастная система правосудия и равные возможности для участия всех граждан в экономической активности; эти институты должны также обеспечивать свободный вход на рынок для новых компаний и свободный выбор профессии и карьеры для всех граждан.



Различия между севером и югом Кореи или между США и Латинской Америкой иллюстрируют фундаментальный принцип. Инклюзивные институты способствуют экономическому росту, повышению производительности труда и процветанию.



5. Мы называем подобные институты — те, которые имеют свойства, противоположные инклюзивным, — экстрактивными институтами.[15] Экстрактивными — то есть направленными на то, чтобы выжать максимальный доход из эксплуатации одной части общества и направить его на обогащение другой части.



6. Низкий уровень образования в бедных странах связан с тем, что экономические институты не создают стимулов, которые побудили бы родителей инвестировать в обучение своих детей, а политические институты не заставляют правительство строить школы, нанимать учителей и требовать, чтобы эти учителя соответствовали требованиям родителей и самих детей. За низкий уровень образования и отсутствие инклюзивных рынков такие страны платят высокую цену: они не могут применить таланты своих граждан. В этих странах, вероятно, живет много потенциальных Биллов Гейтсов, а может быть, и один-другой Альберт Эйнштейн, которые, однако, не смогли получить образование и поэтому вынуждены заниматься земледелием или проходить обязательную военную службу. Шансов реализоваться в профессии, для которой они родились, им в жизни не предоставилось.



7. Все экономические институты созданы обществом. Например, экономические институты Северной Кореи были навязаны стране коммунистами, которые пришли к власти в стране в 1940-е годы, а конкистадоры навязали экономические институты колониальной Латинской Америке. Экономические институты в Южной Корее оказались совсем другими, потому что совсем другие люди с другими интересами и целями формировали общественные и государственные институты этой страны. Другими словами, Южную Корею отличала от Северной ее политическая система.



8. Макс Вебер, с которым мы уже встречались в предыдущей главе, дал самое знаменитое и широко признанное определение ключевого признака государства — «монополизации легитимного физического насилия» в обществе. В отсутствие такой монополизации плюс некоторого уровня централизации, который эта монополизация влечет за собой, государство не может выполнять свою функцию по поддержанию законности и порядка, не говоря уже о предоставлении общественных благ и поддержке и регулировании экономической активности. Когда государство не может достичь минимально приемлемого уровня политической централизации, общество рано или поздно погружается в хаос, как это произошло в Сомали.



Мы будем называть инклюзивными политические институты, которые являются одновременно достаточно плюралистическими и централизованными. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, мы будем классифицировать политические институты как экстрактивные.



9. Дело в том, что экономические институты, которые способствуют росту, могут изменить баланс богатства и власти в обществе таким образом, что диктатор и другие властные элиты от этого только пострадают.



Фундаментальным свойством любых экономических институтов является то, что они всегда порождают конфликты. Действие различных институтов имеет различные последствия с точки зрения того, как распределяется богатство в обществе, сколько всего этого богатства создается в экономике и в чьих руках сосредотачивается власть.



10. Конфликт за ограниченные ресурсы, доходы и власть легко перерастает в борьбу за установление правил игры, за выбор экономических институтов, которые определяют характер экономической активности и ее бенефициаров. Разумеется, в конфликте невозможно учесть интересы всех сторон одновременно. Кого-то ждет поражение и разочарование, а кого-то — победа и достижение поставленных целей. Для будущего страны невероятно важно, кто победит в этой борьбе. Если удастся одержать верх тем, кто проигрывает от экономического роста, они могут его заблокировать и надолго погрузить страну в эпоху застоя.



11. Логика, которая объясняет, почему властные элиты не всегда выбирают экономические институты, которые ведут к процветанию, легко применима и к выбору политических институтов. При абсолютизме элита может использовать неограниченную власть, чтобы установить те экономические институты, которые ей выгодны. Будет ли она в таких условиях заинтересована в том, чтобы сделать политические институты более плюралистическими, открытыми для других групп? В общем случае нет, поскольку это ослабит ее власть и затруднит, если не заблокирует полностью, возможность формировать выгодные для себя экономические институты. Здесь, как мы видим, тоже возникает почва для конфликта.



12. Таким образом, отсутствие централизации означает не только отсутствие законности и порядка на большей части территории страны, но и присутствие большого количества политических игроков, достаточно влиятельных для того, чтобы воспрепятствовать централизации и даже заставить задумавшихся о ней политиков навсегда отказаться от этой идеи. Политическая централизация в таких обстоятельствах возможна только при условии, что одна из групп достаточно сильна, чтобы сломить сопротивление всех остальных и заняться строительством сильных и централизованных государственных институтов. В Сомали, где власть распылена поровну между всеми группировками, ни один клан не может подчинить себе другие. Именно в этом причина того, что централизация невозможна в течение столь



13. Нет более подходящего и при этом более печального примера, демонстрирующего, что экономический рост не может начаться в условиях экстрактивных институтов и что экстрактивные экономические и политические институты напрямую связаны между собой, чем история Конго



14. Черная смерть» — это яркий пример исторической «точки перелома»: важного события или стечения обстоятельств, которое разрушает существующий экономический и политический порядок. Точка перелома подобна обоюдоострому мечу, удар которого может резко повернуть траекторию развития страны как в одну, так и в другую сторону. С одной стороны, в точке перелома замкнутый круг воспроизводства экстрактивных институтов может быть разрушен и им на смену могут прийти более инклюзивные институты, как это произошло в Англии. С другой стороны, экстрактивные институты могут еще более укрепиться, как это произошло в случае со «вторым изданием» крепостничества в Восточной Европе. detroytred

Повідомлень: 23655 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 21:03 detroytred написав: Schmit

Объясняю (хотя это и так очевидно из моих столь обширных пояснений к видео):

Я не то что не против самой этой здоровой пропаганды (какие лыныдыровцы ....), наоборот - двумя руками ЗА.



Я против тех ошибок, а точнее раз уж они систематичны - методов, которые используют авторы в подобных видео.

Киселевских -- явного несоответствия приводимых!!!! авторами высказываний и утверждений к показываемому ими же!!!! фактажу.



В чём конкретно проявляется это несоответствие я пунктуально указываю.

Вопросы?



З.ы. ответ на Ваши:

1. Неприемлемо ни первое, ни второе.

Но Вы считаете, что прям всех в дыриях "освободили" от личного имущества? Раз уж переводите на каждое отдельное лицо.

Тем более на что конкретно я обратил внимание уже описано мною сразу.



(Чисто же формально, абы поспорить -- Форм освобождения много...

Дыровцев тоже местные власти пугают, КАК их будут освобождать.)

Но речь была о другом.

2. Со своим предположением Вы ошиблись. Объясняю (хотя это и так очевидно из моих столь обширных пояснений к видео):Я не то что не против самой этой здоровой пропаганды (какие лыныдыровцы ....), наоборот - двумя руками ЗА.Я против тех ошибок, а точнее раз уж они систематичны - методов, которые используют авторы в подобных видео.Киселевских -- явного несоответствия приводимых!!!! авторами высказываний и утверждений к показываемому ими же!!!! фактажу.В чём конкретно проявляется это несоответствие я пунктуально указываю.Вопросы?З.ы. ответ на Ваши:1. Неприемлемо ни первое, ни второе.Но Вы считаете, что прям всех в дыриях "освободили" от личного имущества? Раз уж переводите на каждое отдельное лицо.Тем более на что конкретно я обратил внимание уже описано мною сразу.(Чисто же формально, абы поспорить -- Форм освобождения много...Дыровцев тоже местные власти пугают, КАК их будут освобождать.)Но речь была о другом.2. Со своим предположением Вы ошиблись.

Расскажу я Вам сказку,... малята. О том, как работает "пропаганда" вернее о "железе".

Донбасс

В доступности порядка 74х каналов на "цифру" из которых порядка 30 Украина и 44 + FM каналы - из ДЫРЫ(основная часть чистое РФ).

На "спутник" украинские каналы с 20го заблокированы-закодированы порядка 10 каналов ни о чём, остальное РФ.

В "аналоге" 30 каналов 10 из которых Украина.

1. 18й-19й - в Зоне все не отцифрованные видеокарты горят как ламповые телевизоры(с кинескопом) так и мониторы.

2. С декабря 20го стали "гореть" кинескопы у кого было Т-2.



РФские каналы глушат наши - в цифре порядка 10 каналов.



Оттуда глушат с десяток наших каналов. Частоты специфические: кинескоп их поглощает - показывает без проблем но в течении месяца "горит" кинескоп.

Цифра - ложиться видеокарта и т.д.

Стоимость ремонта сравнима с новым телеком но уже прошитым.

В неимоверном восторге ... и Китайцы - бизнес на телеках и цифре пошел в гору.

Большинство населения с силу объективных причин остались отрезанными от СМИ.



Вопрос в третьем: Именно в "зоне" прекрасно понимают "пропаганду", как с той, так и с другой стороны - грязную, лживую, ......... по соотношению с происходящим.

- Так лучше пусть народ не видит откровенную брехню от их "слуг" по проплаченым(частным) СМИ

- Глушилки работают чисто на "телевизор" портебителя!(аго палят - палят и через инет ) Расскажу я Вам сказку,... малята. О том, как работает "пропаганда" вернее о "железе".В доступности порядка 74х каналов на "цифру" из которых порядка 30 Украина и 44 + FM каналы - из ДЫРЫ(основная часть чистое РФ).На "спутник" украинские каналы с 20го заблокированы-закодированы порядка 10 каналов ни о чём, остальное РФ.В "аналоге" 30 каналов 10 из которых Украина.1. 18й-19й - в Зоне все не отцифрованные видеокарты горят как ламповые телевизоры(с кинескопом) так и мониторы.2. С декабря 20го стали "гореть" кинескопы у кого было Т-2.РФские каналы глушат наши - в цифре порядка 10 каналов.Оттуда глушат с десяток наших каналов. Частоты специфические: кинескоп их поглощает - показывает без проблем но в течении месяца "горит" кинескоп.Цифра - ложиться видеокарта и т.д.Стоимость ремонта сравнима с новым телеком но уже прошитым.В неимоверном восторге ... и Китайцы - бизнес на телеках и цифре пошел в гору.Большинство населения с силу объективных причин остались отрезанными от СМИ.Именно в "зоне" прекрасно понимают "пропаганду", как с той, так и с другой стороны - грязную, лживую, ......... по соотношению с происходящим.- Так лучше пусть народ не видит откровенную брехню от их "слуг" по проплаченым(частным) СМИ- Глушилки работают чисто на "телевизор" портебителя!(аго палят - палят и через инет ) Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 19 січ, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8647 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 21:03 Kudrjavuy написав: detroytred написав: ЧТО НЕ ТАК В ИНТЕРВЬЮ ХОМЧАКА: РАЗВЕДЧИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБЛИ ЖУРАВЛЬ И КРАСНОГРУДЬ.



https://www.5.ua/ru/rehyoni/chto-ne-tak ... 34326.html



Реалии, а не "спина к спине". ЧТО НЕ ТАК В ИНТЕРВЬЮ ХОМЧАКА: РАЗВЕДЧИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБЛИ ЖУРАВЛЬ И КРАСНОГРУДЬ.Реалии, а не "спина к спине".

Я не рекомендовал бы затрагивать эту тему.

Там достаточно "тёмных пятен", при чём с "большой грязью" - "как ни странно но в тот день"

- И всё закончилось ....... как закончилось. Я не рекомендовал бы затрагивать эту тему.Там достаточно "тёмных пятен", при чём с "большой грязью" - "как ни странно но в тот день"- И всё закончилось ....... как закончилось.

Кгм... Я вообще-то о другом. Не о грязи((



Понимающий суть вообще не будет обращать внимание на сам случай и даже! на взаимоотношения, а посмотрит на систему управления, принятия решений (это фундамент!!!) и т.д.

И это в элитных войсках... на седьмом году Новой.



Я б и не разжевывал)), но ведь это уже! в открытом доступе. Кгм... Я вообще-то о другом. Не о грязи((Понимающий суть вообще не будет обращать внимание на сам случай и даже! на взаимоотношения, а посмотрит на систему управления, принятия решений (это фундамент!!!) и т.д.И это в элитных войсках... на седьмом году Новой.Я б и не разжевывал)), но ведь это уже! в открытом доступе. detroytred

Повідомлень: 23655 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 21:09 detroytred написав: Я б и не разжевывал)), но ведь это уже! в открытом доступе. Я б и не разжевывал)), но ведь это уже! в открытом доступе.

В тот день туда даже выводили один СУ 27 и пару "грачей", но по странности и они не отработали.

Тему я считаю - Закрытой.(к нашему обсуждению)

Отсюда размер - зрады виден?

То же самое, только с другого конца: https://t.me/BerezaJuice/5579 В тот день туда даже выводили один СУ 27 и пару "грачей", но по странности и они не отработали.(к нашему обсуждению)Отсюда размер - зрады виден?То же самое, только с другого конца: Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 19 січ, 2021 21:28, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8647 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 21:17 Re: Політичні дискусії

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

В соответствии с определение Печерского суда генеральным прокурором начато два уголовных производства против депутата Дубинского. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК). Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).



Заявление министра финансов Марченко об изменении формата сотрудничества с МВФ является фактически признанием невозможности выполнения украинской стороной обязательств по ныне существующему Меморандуму 18-month US$5 Billion Stand-Вy утвержденного в июне 2020 года. Напомним, что главными не выполненными условиями этого меморандума является строгая регламентация государственных закупок для преодоления заболеваемости COVID-19 (ст.14 меморандума) и проведение комплексного аудита бюджетного фонда созданного для преодоления последствий COVID-19 (ст. 90 меморандума) , большая часть которого ушла на строительство дорог.



Следователи ГБР сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его Председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).Источник: https://censor.net/ru/n3242668



Повторное вынесение кандидатуры Витренко на должность министра энергетики, проталкиваемое из ОПУ (Устенко и сын), встречает глухое неудовольствие Ахметова и активное Коломойского. Им просто не нравится, что на их сфере влияния закрепляется группа чисто административная, паразитирующая только на ресурсе влияния на Зеленского. Но Устенко пообещал Зеленскому "управляемую энергетику". Пока открыто выступил только Разумков. Устенко надеется на поддержку Тимошенко и "Довиры".



По среднедневным показателям по сравнению с показателями за декабрь 2020 года, количество тестов полимерной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах упало на 45%. Причина проста - отсутствие реактивов для проведения лабораторных исследований. Скрытая причина - лоббирование интересов частных лабораторных центров осуществляющих данное тестирование на платной основе.



*Тестирование тест-системами ПЦР — это лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые достоверно выявляют наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения, ДО начала проявления симптомов болезни COVID-19 (если человек является только носителем вируса и не болеет). Это единственный самый достоверный метод диагностики коронавируса COVID-19

Экспресс-тесты не обладают такой высокой точностью как ПЦР-системы. Они «видят» не вирус, а антитела к нему (IgM и IgG) — белковые соединения, вырабатываемые в организме человека только на 5-7 день после проявления симптомов болезни. Негативный результат этого теста не может исключать того, что человек заражен в данный момент. ‎19.‎01.‎2021В соответствии с определение Печерского суда генеральным прокурором начато два уголовных производства против депутата Дубинского. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК). Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).Заявление министра финансов Марченко об изменении формата сотрудничества с МВФ является фактически признанием невозможности выполнения украинской стороной обязательств по ныне существующему Меморандуму 18-month US$5 Billion Stand-Вy утвержденного в июне 2020 года. Напомним, что главными не выполненными условиями этого меморандума является строгая регламентация государственных закупок для преодоления заболеваемости COVID-19 (ст.14 меморандума) и проведение комплексного аудита бюджетного фонда созданного для преодоления последствий COVID-19 (ст. 90 меморандума) , большая часть которого ушла на строительство дорог.Следователи ГБР сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его Председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).Источник:Повторное вынесение кандидатуры Витренко на должность министра энергетики, проталкиваемое из ОПУ (Устенко и сын), встречает глухое неудовольствие Ахметова и активное Коломойского. Им просто не нравится, что на их сфере влияния закрепляется группа чисто административная, паразитирующая только на ресурсе влияния на Зеленского. Но Устенко пообещал Зеленскому "управляемую энергетику". Пока открыто выступил только Разумков. Устенко надеется на поддержку Тимошенко и "Довиры".По среднедневным показателям по сравнению с показателями за декабрь 2020 года, количество тестов полимерной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах упало на 45%. Причина проста - отсутствие реактивов для проведения лабораторных исследований. Скрытая причина - лоббирование интересов частных лабораторных центров осуществляющих данное тестирование на платной основе.*Тестирование тест-системами ПЦР — это лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые достоверно выявляют наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения, ДО начала проявления симптомов болезни COVID-19 (если человек является только носителем вируса и не болеет). Это единственный самый достоверный метод диагностики коронавируса COVID-19Экспресс-тесты не обладают такой высокой точностью как ПЦР-системы. Они «видят» не вирус, а антитела к нему (IgM и IgG) — белковые соединения, вырабатываемые в организме человека только на 5-7 день после проявления симптомов болезни. Негативный результат этого теста не может исключать того, что человек заражен в данный момент. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8647 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6999700070017002 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостейМодератори: ТупУм