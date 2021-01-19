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"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации с углем на складах ТЭС. Аварийную помощь оказала Беларусь 21:08, сегодня https://strana.ua/news/312816-v-ukraine ... nerho.html В "Укрэнерго" также рассказали об аварийной помощи украинской энергосистеме со стороны Беларуси.
"НЭК "Укрэнерго" сообщает о критической ситуации с запасами угля на складах украинских ТЭС. С ноября прошлого года по состоянию на 18 января объемы этого ресурса уменьшились в 5,2 раза.
Об этом информирует пресс-служба компании.
"Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
В течение последней недели, когда из-за резкого снижения среднесуточной температуры воздуха произошло увеличение потребления энергии на 16%, а также значительное увеличение нагрузки в энергосистеме, особенно в пиковые часы (18:00-19:00) - с 21,2 ГВт (14 января) до 22,6 ГВт (17 января), все блоки ТЭС работали на угле.
В связи с этим, начиная с понедельника, 18 января, была запущена работа дополнительных шести блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе - газе. Их суммарная мощность составляет 1200 МВт.
Также с 15 января к сети подключен энергоблок №5 Запорожской АЭС (мощность 1000 МВт), а также продолжена работа энергоблока №1 ЗАЭС до конца суток 22 января, хотя он должен был быть отключен от сети 15 января.
"Поэтому для прохождения этого сложного периода с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС. В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС - их среднесуточное производство увеличилось на 6%", - добавили в "Укрэнерго".
Кроме того, с 18 января Беларусь начала предоставлять аварийную помощь энергосистеме Украины.
"18 января для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины предоставляется аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов - в объеме 100 МВт, в дальнейшем - более 200 МВт в час", - говорится в сообщении.
Отдельно хочу указать, что генерирующих возможностей в Украине используется не более 50%. Украина единственная в мире страна, где генерация электроэнергии падает. - Здравствуй веерные отключения!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.