Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации с углем на складах ТЭС. Аварийную помощь оказала Беларусь 21:08, сегодня https://strana.ua/news/312816-v-ukraine ... nerho.html В "Укрэнерго" также рассказали об аварийной помощи украинской энергосистеме со стороны Беларуси.
"НЭК "Укрэнерго" сообщает о критической ситуации с запасами угля на складах украинских ТЭС. С ноября прошлого года по состоянию на 18 января объемы этого ресурса уменьшились в 5,2 раза.
Об этом информирует пресс-служба компании.
"Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
В течение последней недели, когда из-за резкого снижения среднесуточной температуры воздуха произошло увеличение потребления энергии на 16%, а также значительное увеличение нагрузки в энергосистеме, особенно в пиковые часы (18:00-19:00) - с 21,2 ГВт (14 января) до 22,6 ГВт (17 января), все блоки ТЭС работали на угле.
В связи с этим, начиная с понедельника, 18 января, была запущена работа дополнительных шести блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе - газе. Их суммарная мощность составляет 1200 МВт.
Также с 15 января к сети подключен энергоблок №5 Запорожской АЭС (мощность 1000 МВт), а также продолжена работа энергоблока №1 ЗАЭС до конца суток 22 января, хотя он должен был быть отключен от сети 15 января.
"Поэтому для прохождения этого сложного периода с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС. В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС - их среднесуточное производство увеличилось на 6%", - добавили в "Укрэнерго".
Кроме того, с 18 января Беларусь начала предоставлять аварийную помощь энергосистеме Украины.
"18 января для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины предоставляется аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов - в объеме 100 МВт, в дальнейшем - более 200 МВт в час", - говорится в сообщении.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 20 січ, 2021 03:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred Ах какой материал. Спасибо за выдержки и за ссылку на флибусту. Конечно есть желание ознакомиться неспешно и вдумчиво с фулверсией. Первое, что бросилось в глаза
Масштабным сдвигам в английской экономике предшествовали английскиЕреволюциИ, которые изменили экономические и политические институты страны, сделав их гораздо более инклюзивными, чем когда-либо прежде.
Все-таки без МайданоВ не обойтись на этом тернистом пути? В основе борьба
Эти институты возникли не как результат консенсуса; наоборот, их породила ожесточенная борьба за власть между различными группировками, которые оспаривали легитимность друг друга и добивались установления таких институтов, которые будут выгодны только им самим.
которая рано или поздно приводит к славной революции и наконец-то к тому самому правительству, которое
Государство создало систему институтов, которые стимулировали инвестиции, инновации и торговлю. Оно твердо защищало права собственности, включая права собственности на идеи,
Государство поддерживало правопорядок в стране.
Прекратилось произвольное установление новых налогов, а почти все монополии были упразднены.
Правительство активно помогало развитию коммерции, в особенности промышленности и торговли, не только устраняя барьеры на пути предпринимателей, но и поставив им на службу мощный военно-морской флот.
развитие инфраструктуры
В общем каждое предложение толковая шпаргалка для славных борцунов за власть на случай победы. Ну и для самих непосредственных участников славных Майданов, как ориентир соответствия их представителей занимаемым креслам, кабинетам, кулуарам, коридорам. Такая себе дорожная карта к Тому Самому Славному Майдану, за которым будущее наконец-то чуть светлее. Я правильно понимаю?
Для того, что бы сегодня был отечественный уголь - нужно было пять лет назад не валить угледобычу. Теперь сколько лет нужно платить за "восстановление добычи" угля тех же марок угля "Г", шахты которые ещё есть в достатке казённые? И запасы угля есть.
На прошлой неделе общался с углекопами. Поразила география выехавших детей самого продуктивного возраста от 25-до 35.(это о тех, кто выбрался семьями) Турция АТшники - продаватели. РФия - рабочие специальности. Польша - искатели приключений, шахтёры, строители. Беларусь - машиностроители, инженеры механики,... Испания - ITшники с семьями Франция - ITшники - кто больше всего "попал" под жесткий локдаун. Доход чисто на проживание. Германия - предприниматели - дети в ВУЗах Польши.
Без семей - Австралия, Канада, США - вплоть до бросивших ВУЗ и выехавших на ПМЖ. Каждый десятый АТОшник.
- Увы, но остались и некоторые работать в шахтах, в во славу Украины, в надежде ...- честно говоря, уже потеряв всякую надежду.
Чего ещё не смогли добиться наши тупорылые борцуны, что бы увалить Украину? - Вырезать все заводы и шахты и продать на металолом?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
bevzaalex написав:detroytred Ах какой материал. Спасибо за выдержки и за ссылку на флибусту. Конечно есть желание ознакомиться неспешно и вдумчиво с фулверсией. Первое, что бросилось в глаза
Масштабным сдвигам в английской экономике предшествовали английскиЕреволюциИ, которые изменили экономические и политические институты страны, сделав их гораздо более инклюзивными, чем когда-либо прежде.
Все-таки без МайданоВ не обойтись на этом тернистом пути? В основе борьба
Эти институты возникли не как результат консенсуса; наоборот, их породила ожесточенная борьба за власть между различными группировками, которые оспаривали легитимность друг друга и добивались установления таких институтов, которые будут выгодны только им самим.
которая рано или поздно приводит к славной революции и наконец-то к тому самому правительству, которое
Государство создало систему институтов, которые стимулировали инвестиции, инновации и торговлю. Оно твердо защищало права собственности, включая права собственности на идеи,
Государство поддерживало правопорядок в стране.
Прекратилось произвольное установление новых налогов, а почти все монополии были упразднены.
Правительство активно помогало развитию коммерции, в особенности промышленности и торговли, не только устраняя барьеры на пути предпринимателей, но и поставив им на службу мощный военно-морской флот.
развитие инфраструктуры
В общем каждое предложение толковая шпаргалка для славных борцунов за власть на случай победы. Ну и для самих непосредственных участников славных Майданов, как ориентир соответствия их представителей занимаемым креслам, кабинетам, кулуарам, коридорам. Такая себе дорожная карта к Тому Самому Славному Майдану, за которым будущее наконец-то чуть светлее. Я правильно понимаю?
Необязательно революционным путём.
Ключевое в книге: 1. Наличие условий для изменения сложившихся устоев. От революционных сострясений и до точек перелома. У нас этих точек уже было две: - развал СССР - войнас рашкой. Первый шанс профукал Кравчук и Ко. Но к ним претензий особых быть не может -- они комми и другого не понимали, не знали. Для них одной независимости - уже выше крыши.
Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление. Таких благоприятных условий, ТАКОГО окна для преобразований даже представить трудно... И фиг они повторятся.
2. Наличие сил (власть имущих), имеющих ЦЕЛЬ создать инклюзивные институты.
3. Наличие достаточного уровня централизации, чтобы вышеобощначенные силы внедрили эти институты во всей стране.
А у нас децентрализация. Теперь неизбежная.... Плюс упущенный мегашанс, мегавозможность (когда конкурентов во власти, т.е. рыгов выкинули и могли убирать до схочу. Когда под угрозой войны можно преобразовывать и преобразовывать). Окна открываются редко... Это чудо, что у нас второе открылось всего лишь через 23 года. Теперь ждать, как второго Пришествия.
Точнее можно не ждать. Разделенный город пример в начале книги о пропасти между двумя половинами одного города на границе Аризоны (США-Мексика) - это ЕС-Украина. Мы будем близко и рядом, но по сути очень далеко.
Поэтому утверждал и буду утверждать, что Порошенко ... ответственен. И начал он это с кофе в Вене с Фирташем. То есть тогда похоронил-закрыл открывшееся для Украины окно.
Претензии к ЗЕ? Да по большому счёту и быть не может. Окно закрыто... А чуть ниже или чуть выше летают крокодилы -- какая разница-то. Разве что гурманам и поспорить для души)) Вектор чуть вверх (потом) или чуть вниз. Немного лучше, немного хуже. Будет колебаться.
detroytred написав:Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление.
1 Є теоретики...які все знають,все читали, але самостійно не можуть похизуватись жодним своїм особистим досягненням... Вони військовою справою займались виключно в мирний період Жоден з їх вихованців не вийшов на ці сторінки і не заявив я лейтенат(капітан/майор/полковник/генерал) в боях під Донецьком(Сімферополем, Маріуполем,....)перемогам завдячую знанням -отриманим від пана дейтройтреда... Ба більше , пан Хотаб вступив у пряму конфонтацію з нашим пенсіонером-всезнайкою по питанню агресії рашкованів...... 2 Особисто в мене - море претензій до пана Порошенка.. Від тієї що бізнесмен Порошенко довів Президенту Порошенко, що Держава може поламати все навіть Рошен з Ленінською Кузнею чи заводом Богдан До тієї що Президент Порошенко не підготував собі заміну ( і не тільки собі, а й іншим чиновникам(політикам) своєї команди 3 Але досягнень Порошенка в питанні Армії Віри Мови Безвізу Зменшенню податкового навантаження на Фонд Оплати Праці Не може заперечити навіть така ватна редиска(нехороша людина)...як наш військовий пенсіонер.