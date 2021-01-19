Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации с углем на складах ТЭС. Аварийную помощь оказала Беларусь 21:08, сегодня https://strana.ua/news/312816-v-ukraine ... nerho.html В "Укрэнерго" также рассказали об аварийной помощи украинской энергосистеме со стороны Беларуси.
"НЭК "Укрэнерго" сообщает о критической ситуации с запасами угля на складах украинских ТЭС. С ноября прошлого года по состоянию на 18 января объемы этого ресурса уменьшились в 5,2 раза.
Об этом информирует пресс-служба компании.
"Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
В течение последней недели, когда из-за резкого снижения среднесуточной температуры воздуха произошло увеличение потребления энергии на 16%, а также значительное увеличение нагрузки в энергосистеме, особенно в пиковые часы (18:00-19:00) - с 21,2 ГВт (14 января) до 22,6 ГВт (17 января), все блоки ТЭС работали на угле.
В связи с этим, начиная с понедельника, 18 января, была запущена работа дополнительных шести блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе - газе. Их суммарная мощность составляет 1200 МВт.
Также с 15 января к сети подключен энергоблок №5 Запорожской АЭС (мощность 1000 МВт), а также продолжена работа энергоблока №1 ЗАЭС до конца суток 22 января, хотя он должен был быть отключен от сети 15 января.
"Поэтому для прохождения этого сложного периода с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС. В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС - их среднесуточное производство увеличилось на 6%", - добавили в "Укрэнерго".
Кроме того, с 18 января Беларусь начала предоставлять аварийную помощь энергосистеме Украины.
"18 января для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины предоставляется аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов - в объеме 100 МВт, в дальнейшем - более 200 МВт в час", - говорится в сообщении.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 20 січ, 2021 03:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred Ах какой материал. Спасибо за выдержки и за ссылку на флибусту. Конечно есть желание ознакомиться неспешно и вдумчиво с фулверсией. Первое, что бросилось в глаза
Масштабным сдвигам в английской экономике предшествовали английскиЕреволюциИ, которые изменили экономические и политические институты страны, сделав их гораздо более инклюзивными, чем когда-либо прежде.
Все-таки без МайданоВ не обойтись на этом тернистом пути? В основе борьба
Эти институты возникли не как результат консенсуса; наоборот, их породила ожесточенная борьба за власть между различными группировками, которые оспаривали легитимность друг друга и добивались установления таких институтов, которые будут выгодны только им самим.
которая рано или поздно приводит к славной революции и наконец-то к тому самому правительству, которое
Государство создало систему институтов, которые стимулировали инвестиции, инновации и торговлю. Оно твердо защищало права собственности, включая права собственности на идеи,
Государство поддерживало правопорядок в стране.
Прекратилось произвольное установление новых налогов, а почти все монополии были упразднены.
Правительство активно помогало развитию коммерции, в особенности промышленности и торговли, не только устраняя барьеры на пути предпринимателей, но и поставив им на службу мощный военно-морской флот.
развитие инфраструктуры
В общем каждое предложение толковая шпаргалка для славных борцунов за власть на случай победы. Ну и для самих непосредственных участников славных Майданов, как ориентир соответствия их представителей занимаемым креслам, кабинетам, кулуарам, коридорам. Такая себе дорожная карта к Тому Самому Славному Майдану, за которым будущее наконец-то чуть светлее. Я правильно понимаю?
Для того, что бы сегодня был отечественный уголь - нужно было пять лет назад не валить угледобычу. Теперь сколько лет нужно платить за "восстановление добычи" угля тех же марок угля "Г", шахты которые ещё есть в достатке казённые? И запасы угля есть.
На прошлой неделе общался с углекопами. Поразила география выехавших детей самого продуктивного возраста от 25-до 35.(это о тех, кто выбрался семьями) Турция АТшники - продаватели. РФия - рабочие специальности. Польша - искатели приключений, шахтёры, строители. Беларусь - машиностроители, инженеры механики,... Испания - ITшники с семьями Франция - ITшники - кто больше всего "попал" под жесткий локдаун. Доход чисто на проживание. Германия - предприниматели - дети в ВУЗах Польши.
Без семей - Австралия, Канада, США - вплоть до бросивших ВУЗ и выехавших на ПМЖ. Каждый десятый АТОшник.
- Увы, но остались и некоторые работать в шахтах, в во славу Украины, в надежде ...- честно говоря, уже потеряв всякую надежду.
Чего ещё не смогли добиться наши тупорылые борцуны, что бы увалить Украину? - Вырезать все заводы и шахты и продать на металолом?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
bevzaalex написав:detroytred Ах какой материал. Спасибо за выдержки и за ссылку на флибусту. Конечно есть желание ознакомиться неспешно и вдумчиво с фулверсией. Первое, что бросилось в глаза
Масштабным сдвигам в английской экономике предшествовали английскиЕреволюциИ, которые изменили экономические и политические институты страны, сделав их гораздо более инклюзивными, чем когда-либо прежде.
Все-таки без МайданоВ не обойтись на этом тернистом пути? В основе борьба
Эти институты возникли не как результат консенсуса; наоборот, их породила ожесточенная борьба за власть между различными группировками, которые оспаривали легитимность друг друга и добивались установления таких институтов, которые будут выгодны только им самим.
которая рано или поздно приводит к славной революции и наконец-то к тому самому правительству, которое
Государство создало систему институтов, которые стимулировали инвестиции, инновации и торговлю. Оно твердо защищало права собственности, включая права собственности на идеи,
Государство поддерживало правопорядок в стране.
Прекратилось произвольное установление новых налогов, а почти все монополии были упразднены.
Правительство активно помогало развитию коммерции, в особенности промышленности и торговли, не только устраняя барьеры на пути предпринимателей, но и поставив им на службу мощный военно-морской флот.
развитие инфраструктуры
В общем каждое предложение толковая шпаргалка для славных борцунов за власть на случай победы. Ну и для самих непосредственных участников славных Майданов, как ориентир соответствия их представителей занимаемым креслам, кабинетам, кулуарам, коридорам. Такая себе дорожная карта к Тому Самому Славному Майдану, за которым будущее наконец-то чуть светлее. Я правильно понимаю?
Необязательно революционным путём.
Ключевое в книге: 1. Наличие условий для изменения сложившихся устоев. От революционных сострясений и до точек перелома. У нас этих точек уже было две: - развал СССР - войнас рашкой. Первый шанс профукал Кравчук и Ко. Но к ним претензий особых быть не может -- они комми и другого не понимали, не знали. Для них одной независимости - уже выше крыши.
Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление. Таких благоприятных условий, ТАКОГО окна для преобразований даже представить трудно... И фиг они повторятся.
2. Наличие сил (власть имущих), имеющих ЦЕЛЬ создать инклюзивные институты.
3. Наличие достаточного уровня централизации, чтобы вышеобощначенные силы внедрили эти институты во всей стране.
А у нас децентрализация. Теперь неизбежная.... Плюс упущенный мегашанс, мегавозможность (когда конкурентов во власти, т.е. рыгов выкинули и могли убирать до схочу. Когда под угрозой войны можно преобразовывать и преобразовывать). Окна открываются редко... Это чудо, что у нас второе открылось всего лишь через 23 года. Теперь ждать, как второго Пришествия.
Точнее можно не ждать. Разделенный город пример в начале книги о пропасти между двумя половинами одного города на границе Аризоны (США-Мексика) - это ЕС-Украина. Мы будем близко и рядом, но по сути очень далеко.
Поэтому утверждал и буду утверждать, что Порошенко ... ответственен. И начал он это с кофе в Вене с Фирташем. То есть тогда похоронил-закрыл открывшееся для Украины окно.
Претензии к ЗЕ? Да по большому счёту и быть не может. Окно закрыто... А чуть ниже или чуть выше летают крокодилы -- какая разница-то. Разве что гурманам и поспорить для души)) Вектор чуть вверх (потом) или чуть вниз. Немного лучше, немного хуже. Будет колебаться.
detroytred написав:Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление.
1 Є теоретики...які все знають,все читали, але самостійно не можуть похизуватись жодним своїм особистим досягненням... Вони військовою справою займались виключно в мирний період Жоден з їх вихованців не вийшов на ці сторінки і не заявив я лейтенат(капітан/майор/полковник/генерал) в боях під Донецьком(Сімферополем, Маріуполем,....)перемогам завдячую знанням -отриманим від пана дейтройтреда... Ба більше , пан Хотаб вступив у пряму конфонтацію з нашим пенсіонером-всезнайкою по питанню агресії рашкованів...... 2 Особисто в мене - море претензій до пана Порошенка.. Від тієї що бізнесмен Порошенко довів Президенту Порошенко, що Держава може поламати все навіть Рошен з Ленінською Кузнею чи заводом Богдан До тієї що Президент Порошенко не підготував собі заміну ( і не тільки собі, а й іншим чиновникам(політикам) своєї команди 3 Але досягнень Порошенка в питанні Армії Віри Мови Безвізу Зменшенню податкового навантаження на Фонд Оплати Праці Не може заперечити навіть така ватна редиска(нехороша людина)...як наш військовий пенсіонер.
detroytred написав: У нас этих точек уже было две: - развал СССР - войнас рашкой.
Да, хорошие шансы профукали. Также, помимоКравчуков, нельзя и пэрэсичных винить, ведь они тоже дети бытия с детским взглядом на картину мира и себя в ней.
Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление.
Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену. И еще, категорически не соглашусь в количестве этих окон возможностей. Напр. я придерживаюсь убеждения, что в 2019м был еще один Майдан, зеленый, избирательный, он произошёл в бюллетенях, где Порох и Ко были дружно канализированны, т.е. наказаны за совершенные ошибки и обман сограждан и их ожиданий. У Зе тоже предоставился шанс(окно), которое он "успешно" сливает, что опять таки чревато. Первые ласточки еще одного Майдана уже прилетели. Идет поиск формы. Будет больно, всем. ИМХО.
3. Наличие достаточного уровня централизации, чтобы вышеобощначенные силы внедрили эти институты во всей стране.
А у нас децентрализация. Теперь неизбежная....
Вы говорили о степени процессов, важности понимания, балансе, поэтому будучи косноязычным все же попытаюсь обосновать. На этом этапе децентрализация возможно как раз необходима, естественно определенная степень децентрализации, которая позволила бы наличие борьбы за центр, т.е. конкуренция борцунов из разных уголков страны при достаточном для сохранения цельности Украины влиянии центра. Здесь важен баланс и возможно макросетевые образования с локальными власными рычагами и возможностями. Не знаю, как это и что это, но верю, что у нас еще достаточно светлых голов, амбициозных, активных.
Претензии к ЗЕ? Да по большому счёту и быть не может. Окно закрыто...
А мы откроем.) В условиях глобального мегашторма адреналина много не бывает. Страны первого мира уперлись в тупик Смыслов, так сами, только сами, как и ходить каждый из нас учился. кактотак.
Тогда получили, что имеем: Тотальную разруху, три "Дэ" и президента - "Пианиста". А корень экономико-правовых отношений в стране ушёл в гопстоп от представителей ... криминальных кланов. Результат, уже на сегодня,: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ 1. было 52 - стало 29. 2.на 92й год было 16 000$ на душу из 52 000 000 3. В 2019 получили 3659,8$ на душу из 42 019 000
Что правильно заметил Будивельник - размер хотелок гопоты чисто по коммуналке в разы превышает месячный доход населения. Что имеет иную трактовку в ЕСПЧ. И наоборот размер капитала выведенного из Украины поражает умы представителей всех стран. Количество и качество изгнанного из Украины населения - составляет национальный цвет многих государств.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 20 січ, 2021 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вот сейчас происходит закукливание стран и союзов. И это все на фоне неумолимой глобализации. Почему-то за Украину я спокоен, хотя наши партнеры по западную и восточную руку уверенно считают, что мы на растяжке. Восточные не забывают и считают своим долгом позлорадствовать и обязательно унизить или пнуть. Величием попахивает. Ну да ладно, Бог с ними. Нет. Это партнеры на растяжке. Шпагат у каждого свой. А вот мы действительно в тренде времени. Голые и босые, но в тренде. Чем не окно возможностей? из плюсов ~ практически безболезненная способность и возможность к закукливанию ~ уменьшающееся население ~ неприхотливость и умение выживать в агрессивной среде ~ койкакие ресурсы и география на майбутне ~ условная сравнительная однородность сограждан, понимание ценности которой вполне возможно никто из нынеживущих не осознает ~ нищета
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 20 січ, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex написав:Вот сейчас происходит закукливание стран и союзов. И это все на фоне неумолимой глобализации. Почему-то за Украину я спокоен, хотя наши партнеры по западную и восточную руку уверенно считают, что мы на растяжке. Восточные не забывают и считают своим долгом позлорадствовать и обязательно унизить или пнуть. Величием смахивает. Ну да ладно, Бог с ними. Нет. Это партнеры на растяжке. Шпагат у каждого свой. А вот мы действительно в тренде времени. Голые и босые, но в тренде. Чем не окно возможностей? из плюсов ~ практически безболезненная способность и возможность к закукливанию ~ уменьшающееся население ~ неприхотливость и умение выживать в агрессивной среде ~ койкакие ресурсы и география на майбутне ~ условная сравнительная однородность сограждан, понимание ценности которой вполне возможно никто из нынеживущих не осознает
Украина перестала быть субъектом международного Права. Стала - объектом. Право влияния на который имеет организованный криминал со всего мира. Как пример: https://strana.ua/news/312960-predsedat ... bakha.html А ведь чисто физически она "никто и зовут её никак"- но, маємо, що маємо. И полное, тотальное бесправие коренного населения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.