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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7001700270037004

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:57

Kudrjavuy
С этим я не спорю. Но каких-либо проблем в объектности Украины, лично я, не вижу.
Прав и свобод пэрэсичного побольше,чем у многих граждан субъектов.
пс. и там выше Вы писали про ввп и прочие цифры, так вот формула расчета вносит огромную погрешность в конечный результат, и не забывайте умножить на экоТень, что дает погрешность в квадрате.
имхо. так, циферками поиграться, размяться, не более.
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  #<1 ... 7001700270037004
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