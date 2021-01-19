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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:57
Kudrjavuy
С этим я не спорю. Но каких-либо проблем в объектности Украины, лично я, не вижу.
Прав и свобод пэрэсичного побольше,чем у многих граждан субъектов.
пс. и там выше Вы писали про ввп и прочие цифры, так вот формула расчета вносит огромную погрешность в конечный результат, и не забывайте умножить на экоТень, что дает погрешность в квадрате.
имхо. так, циферками поиграться, размяться, не более.
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