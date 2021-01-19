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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:57
Kudrjavuy
С этим я не спорю. Но каких-либо проблем в объектности Украины, лично я, не вижу.
Прав и свобод пэрэсичного побольше,чем у многих граждан субъектов.
пс. и там выше Вы писали про ввп и прочие цифры, так вот формула расчета вносит огромную погрешность в конечный результат, и не забывайте умножить на экоТень, что дает погрешность в квадрате.
имхо. так, циферками поиграться, размяться, не более.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:20
budivelnik написав: detroytred написав:
Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление.
1 Є теоретики...які все знають,все читали, але самостійно не можуть похизуватись жодним своїм особистим досягненням...
Вони військовою справою займались виключно в мирний період
Жоден з їх вихованців не вийшов на ці сторінки і не заявивя лейтенат(капітан/майор/полковник/генерал) в боях під Донецьком(Сімферополем, Маріуполем,....)перемогам завдячую знанням -отриманим від пана дейтройтреда...
Ба більше , пан Хотаб вступив у пряму конфонтацію з нашим пенсіонером-всезнайкою по питанню агресії рашкованів......
2 Особисто в мене - море претензій до пана Порошенка..Від тієї що
бізнесмен Порошенко довів Президенту Порошенко, що Держава може поламати все навіть Рошен з Ленінською Кузнею чи заводом БогданДо тієї що
Президент Порошенко не підготував собі заміну ( і не тільки собі, а й іншим чиновникам(політикам) своєї команди
3 Але досягнень Порошенка в питанні
Армії
Віри
Мови
Безвізу
Зменшенню податкового навантаження на Фонд Оплати Праці
Не може заперечити навіть така ватна редиска(нехороша людина)...як наш військовий пенсіонер.
1. Хизуюються тільки такі дурні до того ж з комплексами неповноцінності, як ти.
В мене таких потреб немає.
Так що твоє бажання натягнути свої особисті вимоги на мене невлучне та дуркувате.
2. До тебе, торгашика, ніколи не дойде те, що Порошенко, маючи надзвичайно великі можливості зробити глибокі кореневі зміни, вивести на новий рівень державу,портирнькав-розміняв цей рідкісний випадок на ... штукатурку -- армії та інших установ.
Точнісінько, як в Мексиці у прикладі з книги.
Ті ж самі екстактиві інститути, тільки підфарбовані.
Вам підсунути крихти..., а ви й зраділи.
І все б нічого, тільки віконце закрилося надовго.
Зи.
Щоб зрозуміти фундаментальні думки від розумних людей, які написали дану книгу, вивчивши досвід багатьох країн та суспільств, не треба бути ні військовим пенсіонером, ні підприємцем, ні іншим, треба тільки вміти розуміти та думати.
Твої випади в особистому плані, як завжди, недоречні.
Автори показують майже протягом всієї книги, що набагато більше особисто досягших, чим ти (гривневий мільенер))) можновладців та бізнесменів цього не розуміють.
Тому країни так і залишаються бідними.
Тому що мільенери-мільярдери пихаті та дурні. Піклуються-хизуються своїми статками, комплексують, марнують рідкі можливісті та не вчаться.
Порошенко та ти -- яскраві приклади цьому.
З.з.и. Хотаб, заспівавши, що його льотчика-мабуть снайпера нічому в училищі не навчили, тільки стройовій на кафедрі, і т.п., отримавши аргументовану відповідь (і питання на якій кафедрі його вчили стройовій, і чим він повинен! займатися після закінчення навчання згідно особистих та бригадних планів бойової підготовки, та тещо) --- змовк...
А я ще не вспів спитати, як він в очі тим дідусям-цивільним, що начали його на тренажерах Мі24, подивився після - нічому його не навчили. Або інструкторам, викладачам, лабораторії.
Приходячи в Альма-матер ці капітани-полковники зовсім інше кажуть. навіть такі вихованці (яких,виявляється по-їхньому, нічому не навчили)((
До речі,якщо людина досягла звання п-ка та досі не розуміє всього значення тієї ж стройової підготовки в процесі виховання майбутнього офіцера, то це пагано...
Курсові офіцери не допрацювали.
Ти за мене не переймайся, буде необхідність у держави в мені, я піду (хоча б, як мінімум, з-за того, що цілком залежу від неї), а ось, що заспіваєш ти (що магазини ... зиск податки краще більше заплачу, тиск, робота на себе, чужі рішення) це ще питання.
Але не ти визначаеш коли та куди особисто мене призивати. Це визначають фахівці, та й просто розумніші від тебе люди.
Так що свої особисті торгашиковські хателкі тримай при собі. Дуркувато виглядають.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 20 січ, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:54
detroytred
Вперше бачу від Вас повну відповідь рідненькою. Дякую за це.
Так, Порошенко зробив багато важливого для країни, але нажаль не зробив головного.
Чув таку думку і погоджуюсь з нею, що порівнювати Зе треба не з Порохом зразка2014, а з Порохом 19го, і хто знає, чим це все обернулося для України, коли головна його помилка виглядалаб досягненням і підтримкою, а також бажання посилити свою владу, маючи досвід і важелі.
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bevzaalex
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:01
detroytred написав:
От революционных сострясений и до точек перелома.
У нас этих точек уже было две:
- развал СССР
- войнас рашкой.
Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"?
Як завжди натягуєте сову на глобус.
Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!!
Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.
І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :
- Ющенко
- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.
bevzaalex написав:
Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену.
А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?
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andrijk777
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:02
bevzaalex написав:detroytred
Вперше бачу від Вас повну відповідь рідненькою. Дякую за це.
Так, Порошенко зробив багато важливого для країни, але нажаль не зробив головного.
Чув таку думку і погоджуюсь з нею, що порівнювати Зе треба не з Порохом зразка2014, а з Порохом 19го, і хто знає, чим це все обернулося для України.
Звісно вибачаюсь за суржик, але докладаю зусиль.
Колись і в олімпіаді районній приймав участь))
Тепер вважаю вже час переходити.
Тому що в обслуговуванні перейшли. Потехеньку рухаємось.
Це ж не рівень хателок, а рівень Закону.
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detroytred
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:05
andrijk777 написав: detroytred написав:
От революционных сострясений и до точек перелома.
У нас этих точек уже было две:
- развал СССР
- войнас рашкой.
Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"?
Як завжди натягуєте сову на глобус.
Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!!
Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.
І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :
- Ющенко
- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.
bevzaalex написав:
Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену.
А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?
Вам влом читати книгу...
Навіть чорна чума була переломом (шансом).
Там все розжували. Ціла глава. Для Вас.
Тому Ющенко -- зовсім ніякий ні шанс.
Хоча,якщо для вас війна США і війна України, це одне і те ж, то можна вам не читати))
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 20 січ, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:08
andrijk777 написав:
А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?
У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:09
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление.
1 Є теоретики...які все знають,все читали, але самостійно не можуть похизуватись жодним своїм особистим досягненням...
Вони військовою справою займались виключно в мирний період
Жоден з їх вихованців не вийшов на ці сторінки і не заявивя лейтенат(капітан/майор/полковник/генерал) в боях під Донецьком(Сімферополем, Маріуполем,....)перемогам завдячую знанням -отриманим від пана дейтройтреда...
Ба більше , пан Хотаб вступив у пряму конфонтацію з нашим пенсіонером-всезнайкою по питанню агресії рашкованів......
2 Особисто в мене - море претензій до пана Порошенка..Від тієї що
бізнесмен Порошенко довів Президенту Порошенко, що Держава може поламати все навіть Рошен з Ленінською Кузнею чи заводом БогданДо тієї що
Президент Порошенко не підготував собі заміну ( і не тільки собі, а й іншим чиновникам(політикам) своєї команди
3 Але досягнень Порошенка в питанні
Армії
Віри
Мови
Безвізу
Зменшенню податкового навантаження на Фонд Оплати Праці
Не може заперечити навіть така ватна редиска(нехороша людина)...як наш військовий пенсіонер.
1. Хизуюються тільки такі дурні до того ж з комплексами неповноцінності, як ти.
В мене таких потреб немає.
Так що твоє бажання натягнути свої особисті вимоги на мене невлучне та дуркувате.
Спортсмен - хизуючись олімпійською медаллю - Прославляє себе і Державу
Бізнесмен - хизуючись розміром податкових платежів - створює умови для спортсмена/військового/політика - розбудовувати Державу
Тобі ж хизуватись нічим - от і придумав відмазку
detroytred написав:
2. До тебе, торгашика, ніколи не дойде те, що Порошенко, маючи надзвичайно великі можливості зробити глибокі кореневі зміни, вивести на новий рівень державу,портирнькав-розміняв цей рідкісний випадок на ... штукатурку -- армії та інших установ.
Точнісінько, як в Мексиці у прикладі з книги.
Ті ж самі екстактиві інститути, тільки підфарбовані.
Вам підсунути крихти..., а ви й зраділи.
Таки розумний - аж страшно..
Але при цьому жодної власної думки - все на чужий досвід спирається..
Питання - якщо ти такий розумний - чого такий бідний?
Дурний напевно - чи будеш заперечувати народну мудрістьЧого бідний - бо дурний
Чого дурний - бо бідний.
detroytred написав:
Тому що мільенери-мільярдери пихаті та дурні. Піклуються-хизуються своїми статками, комплексують, марнують рідкі можливісті та не вчаться.
Порошенко та ти -- яскраві приклади цьому.
Розскажеш це Маску, Гейтцу , Джобсу, Карнегі, Рокфеллеру, клану Бушів, Кенеді, Рейгану, Тетчер ....і іншим - чиї слова ти в книжках читав і тут рекламуєш..
detroytred написав:
З.з.и. Хотаб, заспівавши, що його льотчика-мабуть снайпера нічому в училищі не навчили, тільки стройовій на кафедрі, і т.п., отримавши аргументовану відповідь (і питання на якій кафедрі його вчили стройовій, і чим він повинен! займатися після закінчення навчання згідно особистих та бригадних планів бойової підготовки, та тещо) --- змовк...
Отже
Хотаб - який літає - змовк перед питанням замполіта який вчив стройової??7
Чи не забагато ти на себе береш?
По твоєму - бойовий льотчик злякався старого пердуна на пенсії?
ПС
Пердун - це тобі за торгашика...
Будеш жалітись - врахуй.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:14
lapay написав: andrijk777 написав:
А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?
У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли.
Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))
Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.
Ви не зрозуміли...
Вікна для Грузії не було.
Вже не було.
Вікно було тільки під час прийняття Прибилтики. І можновладці Прибилтики їм скористалися.
Треба розглядати весь комплекс умов!
А не тільки - війна, готовність та тещо.
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