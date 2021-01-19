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пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7002700370047005> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 20 січ, 2021 15:57 Kudrjavuy

С этим я не спорю. Но каких-либо проблем в объектности Украины, лично я, не вижу.

Прав и свобод пэрэсичного побольше,чем у многих граждан субъектов.

пс. и там выше Вы писали про ввп и прочие цифры, так вот формула расчета вносит огромную погрешность в конечный результат, и не забывайте умножить на экоТень, что дает погрешность в квадрате.

имхо. так, циферками поиграться, размяться, не более. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2163 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 16:20 budivelnik написав: detroytred написав: Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление. Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление. 1 Є теоретики...які все знають,все читали, але самостійно не можуть похизуватись жодним своїм особистим досягненням...

Вони військовою справою займались виключно в мирний період

Жоден з їх вихованців не вийшов на ці сторінки і не заявив

я лейтенат(капітан/майор/полковник/генерал) в боях під Донецьком(Сімферополем, Маріуполем,....)перемогам завдячую знанням -отриманим від пана дейтройтреда...

Ба більше , пан Хотаб вступив у пряму конфонтацію з нашим пенсіонером-всезнайкою по питанню агресії рашкованів......

2 Особисто в мене - море претензій до пана Порошенка..

Від тієї що

бізнесмен Порошенко довів Президенту Порошенко, що Держава може поламати все навіть Рошен з Ленінською Кузнею чи заводом Богдан

До тієї що

Президент Порошенко не підготував собі заміну ( і не тільки собі, а й іншим чиновникам(політикам) своєї команди

3 Але досягнень Порошенка в питанні

Армії

Віри

Мови

Безвізу

Зменшенню податкового навантаження на Фонд Оплати Праці

Не може заперечити навіть така ватна редиска(нехороша людина)...як наш військовий пенсіонер. 1 Є теоретики...які все знають,все читали, але самостійно не можуть похизуватись жодним своїм особистим досягненням...Вони військовою справою займались виключно в мирний періодЖоден з їх вихованців не вийшов на ці сторінки і не заявивя лейтенат(капітан/майор/полковник/генерал) в боях під Донецьком(Сімферополем, Маріуполем,....)перемогам завдячую знанням -отриманим від пана дейтройтреда...Ба більше , пан Хотаб вступив у пряму конфонтацію з нашим пенсіонером-всезнайкою по питанню агресії рашкованів......2 Особисто в мене - море претензій до пана Порошенка..бізнесмен Порошенко довів Президенту Порошенко, що Держава може поламати все навіть Рошен з Ленінською Кузнею чи заводом БогданПрезидент Порошенко не підготував собі заміну ( і не тільки собі, а й іншим чиновникам(політикам) своєї команди3 Але досягнень Порошенка в питанніАрміїВіриМовиБезвізуЗменшенню податкового навантаження на Фонд Оплати ПраціНе може заперечити навіть така ватна редиска(нехороша людина)...як наш військовий пенсіонер.

1. Хизуюються тільки такі дурні до того ж з комплексами неповноцінності, як ти.

В мене таких потреб немає.

Так що твоє бажання натягнути свої особисті вимоги на мене невлучне та дуркувате.



2. До тебе, торгашика, ніколи не дойде те, що Порошенко, маючи надзвичайно великі можливості зробити глибокі кореневі зміни, вивести на новий рівень державу,портирнькав-розміняв цей рідкісний випадок на ... штукатурку -- армії та інших установ.

Точнісінько, як в Мексиці у прикладі з книги.

Ті ж самі екстактиві інститути, тільки підфарбовані.



Вам підсунути крихти..., а ви й зраділи.

І все б нічого, тільки віконце закрилося надовго.



Зи.

Щоб зрозуміти фундаментальні думки від розумних людей, які написали дану книгу, вивчивши досвід багатьох країн та суспільств, не треба бути ні військовим пенсіонером, ні підприємцем, ні іншим, треба тільки вміти розуміти та думати.

Твої випади в особистому плані, як завжди, недоречні.

Автори показують майже протягом всієї книги, що набагато більше особисто досягших, чим ти (гривневий мільенер))) можновладців та бізнесменів цього не розуміють.

Тому країни так і залишаються бідними.



Тому що мільенери-мільярдери пихаті та дурні. Піклуються-хизуються своїми статками, комплексують, марнують рідкі можливісті та не вчаться.

Порошенко та ти -- яскраві приклади цьому.



З.з.и. Хотаб, заспівавши, що його льотчика-мабуть снайпера нічому в училищі не навчили, тільки стройовій на кафедрі, і т.п., отримавши аргументовану відповідь (і питання на якій кафедрі його вчили стройовій, і чим він повинен! займатися після закінчення навчання згідно особистих та бригадних планів бойової підготовки, та тещо) --- змовк...

А я ще не вспів спитати, як він в очі тим дідусям-цивільним, що начали його на тренажерах Мі24, подивився після - нічому його не навчили. Або інструкторам, викладачам, лабораторії.

Приходячи в Альма-матер ці капітани-полковники зовсім інше кажуть. навіть такі вихованці (яких,виявляється по-їхньому, нічому не навчили)((

До речі,якщо людина досягла звання п-ка та досі не розуміє всього значення тієї ж стройової підготовки в процесі виховання майбутнього офіцера, то це пагано...

Курсові офіцери не допрацювали.



Ти за мене не переймайся, буде необхідність у держави в мені, я піду (хоча б, як мінімум, з-за того, що цілком залежу від неї), а ось, що заспіваєш ти (що магазини ... зиск податки краще більше заплачу, тиск, робота на себе, чужі рішення) це ще питання.



Але не ти визначаеш коли та куди особисто мене призивати. Це визначають фахівці, та й просто розумніші від тебе люди.

Так що свої особисті торгашиковські хателкі тримай при собі. Дуркувато виглядають. 1. Хизуюються тільки такі дурні до того ж з комплексами неповноцінності, як ти.В мене таких потреб немає.Так що твоє бажання натягнути свої особисті вимоги на мене невлучне та дуркувате.2. До тебе, торгашика, ніколи не дойде те, що Порошенко, маючи надзвичайно великі можливості зробити глибокі кореневі зміни, вивести на новий рівень державу,портирнькав-розміняв цей рідкісний випадок на ... штукатурку -- армії та інших установ.Точнісінько, як в Мексиці у прикладі з книги.Ті ж самі екстактиві інститути, тільки підфарбовані.Вам підсунути крихти..., а ви й зраділи.І все б нічого, тільки віконце закрилося надовго.Зи.Щоб зрозуміти фундаментальні думки від розумних людей, які написали дану книгу, вивчивши досвід багатьох країн та суспільств, не треба бути ні військовим пенсіонером, ні підприємцем, ні іншим, треба тільки вміти розуміти та думати.Твої випади в особистому плані, як завжди, недоречні.Автори показують майже протягом всієї книги, що набагато більше особисто досягших, чим ти (гривневий мільенер))) можновладців та бізнесменів цього не розуміють.Тому країни так і залишаються бідними.Тому що мільенери-мільярдери пихаті та дурні. Піклуються-хизуються своїми статками, комплексують, марнують рідкі можливісті та не вчаться.Порошенко та ти -- яскраві приклади цьому.З.з.и. Хотаб, заспівавши, що його льотчика-мабуть снайпера нічому в училищі не навчили, тільки стройовій на кафедрі, і т.п., отримавши аргументовану відповідь (і питання на якій кафедрі його вчили стройовій, і чим він повинен! займатися після закінчення навчання згідно особистих та бригадних планів бойової підготовки, та тещо) --- змовк...А я ще не вспів спитати, як він в очі тим дідусям-цивільним, що начали його на тренажерах Мі24, подивився після - нічому його не навчили. Або інструкторам, викладачам, лабораторії.Приходячи в Альма-матер ці капітани-полковники зовсім інше кажуть. навіть такі вихованці (яких,виявляється по-їхньому, нічому не навчили)((До речі,якщо людина досягла звання п-ка та досі не розуміє всього значення тієї ж стройової підготовки в процесі виховання майбутнього офіцера, то це пагано...Курсові офіцери не допрацювали.Ти за мене не переймайся, буде необхідність у держави в мені, я піду (хоча б, як мінімум, з-за того, що цілком залежу від неї), а ось, що заспіваєш ти (що магазини ... зиск податки краще більше заплачу, тиск, робота на себе, чужі рішення) це ще питання.Але не ти визначаеш коли та куди особисто мене призивати. Це визначають фахівці, та й просто розумніші від тебе люди.Так що свої особисті торгашиковські хателкі тримай при собі. Дуркувато виглядають. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23662 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 16:54 detroytred

Вперше бачу від Вас повну відповідь рідненькою. Дякую за це.

Так, Порошенко зробив багато важливого для країни, але нажаль не зробив головного.

Чув таку думку і погоджуюсь з нею, що порівнювати Зе треба не з Порохом зразка2014, а з Порохом 19го, і хто знає, чим це все обернулося для України, коли головна його помилка виглядалаб досягненням і підтримкою, а також бажання посилити свою владу, маючи досвід і важелі. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2163 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:01 detroytred написав: От революционных сострясений и до точек перелома.

У нас этих точек уже было две:

- развал СССР

- войнас рашкой.

От революционных сострясений и до точек перелома.У нас этих точек уже было две:- развал СССР- войнас рашкой.

Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"? Як завжди натягуєте сову на глобус.

Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!! Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.

І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :

- Ющенко

- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.

bevzaalex написав: Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену. Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену.

А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"?Як завжди натягуєте сову на глобус.Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!!Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :- Ющенко- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? andrijk777

Повідомлень: 2789 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:02 bevzaalex написав: detroytred

Вперше бачу від Вас повну відповідь рідненькою. Дякую за це.

Так, Порошенко зробив багато важливого для країни, але нажаль не зробив головного.

Чув таку думку і погоджуюсь з нею, що порівнювати Зе треба не з Порохом зразка2014, а з Порохом 19го, і хто знає, чим це все обернулося для України. Вперше бачу від Вас повну відповідь рідненькою. Дякую за це.Так, Порошенко зробив багато важливого для країни, але нажаль не зробив головного.Чув таку думку і погоджуюсь з нею, що порівнювати Зе треба не з Порохом зразка2014, а з Порохом 19го, і хто знає, чим це все обернулося для України.

Звісно вибачаюсь за суржик, але докладаю зусиль.

Колись і в олімпіаді районній приймав участь))



Тепер вважаю вже час переходити.

Тому що в обслуговуванні перейшли. Потехеньку рухаємось.

Це ж не рівень хателок, а рівень Закону. Звісно вибачаюсь за суржик, але докладаю зусиль.Колись і в олімпіаді районній приймав участь))Тепер вважаю вже час переходити.Тому що в обслуговуванні перейшли. Потехеньку рухаємось.Це ж не рівень хателок, а рівень Закону. detroytred

Повідомлень: 23662 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:05 andrijk777 написав: detroytred написав: От революционных сострясений и до точек перелома.

У нас этих точек уже было две:

- развал СССР

- войнас рашкой.

От революционных сострясений и до точек перелома.У нас этих точек уже было две:- развал СССР- войнас рашкой.

Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"? Як завжди натягуєте сову на глобус.

Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!! Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.

І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :

- Ющенко

- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.

bevzaalex написав: Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену. Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену.

А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"?Як завжди натягуєте сову на глобус.Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!!Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :- Ющенко- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?

Вам влом читати книгу...



Навіть чорна чума була переломом (шансом).

Там все розжували. Ціла глава. Для Вас.

Тому Ющенко -- зовсім ніякий ні шанс.



Хоча,якщо для вас війна США і війна України, це одне і те ж, то можна вам не читати)) Вам влом читати книгу...Навіть чорна чума була переломом (шансом).Там все розжували. Ціла глава. Для Вас.Тому Ющенко -- зовсім ніякий ні шанс.Хоча,якщо для вас війна США і війна України, це одне і те ж, то можна вам не читати)) Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23662 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:08 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?

У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли. У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11548 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:09 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление. Второй шанс - Порошенко и Ко. Тут не просто претензии ... это ошибка, которая больше, чем преступление. 1 Є теоретики...які все знають,все читали, але самостійно не можуть похизуватись жодним своїм особистим досягненням...

Вони військовою справою займались виключно в мирний період

Жоден з їх вихованців не вийшов на ці сторінки і не заявив

я лейтенат(капітан/майор/полковник/генерал) в боях під Донецьком(Сімферополем, Маріуполем,....)перемогам завдячую знанням -отриманим від пана дейтройтреда...

Ба більше , пан Хотаб вступив у пряму конфонтацію з нашим пенсіонером-всезнайкою по питанню агресії рашкованів......

2 Особисто в мене - море претензій до пана Порошенка..

Від тієї що

бізнесмен Порошенко довів Президенту Порошенко, що Держава може поламати все навіть Рошен з Ленінською Кузнею чи заводом Богдан

До тієї що

Президент Порошенко не підготував собі заміну ( і не тільки собі, а й іншим чиновникам(політикам) своєї команди

3 Але досягнень Порошенка в питанні

Армії

Віри

Мови

Безвізу

Зменшенню податкового навантаження на Фонд Оплати Праці

Не може заперечити навіть така ватна редиска(нехороша людина)...як наш військовий пенсіонер. 1 Є теоретики...які все знають,все читали, але самостійно не можуть похизуватись жодним своїм особистим досягненням...Вони військовою справою займались виключно в мирний періодЖоден з їх вихованців не вийшов на ці сторінки і не заявивя лейтенат(капітан/майор/полковник/генерал) в боях під Донецьком(Сімферополем, Маріуполем,....)перемогам завдячую знанням -отриманим від пана дейтройтреда...Ба більше , пан Хотаб вступив у пряму конфонтацію з нашим пенсіонером-всезнайкою по питанню агресії рашкованів......2 Особисто в мене - море претензій до пана Порошенка..бізнесмен Порошенко довів Президенту Порошенко, що Держава може поламати все навіть Рошен з Ленінською Кузнею чи заводом БогданПрезидент Порошенко не підготував собі заміну ( і не тільки собі, а й іншим чиновникам(політикам) своєї команди3 Але досягнень Порошенка в питанніАрміїВіриМовиБезвізуЗменшенню податкового навантаження на Фонд Оплати ПраціНе може заперечити навіть така ватна редиска(нехороша людина)...як наш військовий пенсіонер. 1. Хизуюються тільки такі дурні до того ж з комплексами неповноцінності, як ти.

В мене таких потреб немає.

Так що твоє бажання натягнути свої особисті вимоги на мене невлучне та дуркувате. 1. Хизуюються тільки такі дурні до того ж з комплексами неповноцінності, як ти.В мене таких потреб немає.Так що твоє бажання натягнути свої особисті вимоги на мене невлучне та дуркувате. Спортсмен - хизуючись олімпійською медаллю - Прославляє себе і Державу

Бізнесмен - хизуючись розміром податкових платежів - створює умови для спортсмена/військового/політика - розбудовувати Державу

Тобі ж хизуватись нічим - от і придумав відмазку

detroytred написав: 2. До тебе, торгашика, ніколи не дойде те, що Порошенко, маючи надзвичайно великі можливості зробити глибокі кореневі зміни, вивести на новий рівень державу,портирнькав-розміняв цей рідкісний випадок на ... штукатурку -- армії та інших установ.

Точнісінько, як в Мексиці у прикладі з книги.

Ті ж самі екстактиві інститути, тільки підфарбовані.



Вам підсунути крихти..., а ви й зраділи. 2. До тебе, торгашика, ніколи не дойде те, що Порошенко, маючи надзвичайно великі можливості зробити глибокі кореневі зміни, вивести на новий рівень державу,портирнькав-розміняв цей рідкісний випадок на ... штукатурку -- армії та інших установ.Точнісінько, як в Мексиці у прикладі з книги.Ті ж самі екстактиві інститути, тільки підфарбовані.Вам підсунути крихти..., а ви й зраділи. Таки розумний - аж страшно..

Але при цьому жодної власної думки - все на чужий досвід спирається..

Питання - якщо ти такий розумний - чого такий бідний?

Дурний напевно - чи будеш заперечувати народну мудрість

Чого бідний - бо дурний

Чого дурний - бо бідний.

detroytred написав: Тому що мільенери-мільярдери пихаті та дурні. Піклуються-хизуються своїми статками, комплексують, марнують рідкі можливісті та не вчаться.

Порошенко та ти -- яскраві приклади цьому. Тому що мільенери-мільярдери пихаті та дурні. Піклуються-хизуються своїми статками, комплексують, марнують рідкі можливісті та не вчаться.Порошенко та ти -- яскраві приклади цьому. Розскажеш це Маску, Гейтцу , Джобсу, Карнегі, Рокфеллеру, клану Бушів, Кенеді, Рейгану, Тетчер ....і іншим - чиї слова ти в книжках читав і тут рекламуєш..

detroytred написав: З.з.и. Хотаб, заспівавши, що його льотчика-мабуть снайпера нічому в училищі не навчили, тільки стройовій на кафедрі, і т.п., отримавши аргументовану відповідь (і питання на якій кафедрі його вчили стройовій, і чим він повинен! займатися після закінчення навчання згідно особистих та бригадних планів бойової підготовки, та тещо) --- змовк... З.з.и. Хотаб, заспівавши, що його льотчика-мабуть снайпера нічому в училищі не навчили, тільки стройовій на кафедрі, і т.п., отримавши аргументовану відповідь (і питання на якій кафедрі його вчили стройовій, і чим він повинен! займатися після закінчення навчання згідно особистих та бригадних планів бойової підготовки, та тещо) --- змовк... Отже

Хотаб - який літає - змовк перед питанням замполіта який вчив стройової??7

Чи не забагато ти на себе береш?

По твоєму - бойовий льотчик злякався старого пердуна на пенсії?



ПС

Пердун - це тобі за торгашика...

Будеш жалітись - врахуй. Спортсмен - хизуючись олімпійською медаллю - Прославляє себе і ДержавуБізнесмен - хизуючись розміром податкових платежів - створює умови для спортсмена/військового/політика - розбудовувати ДержавуТобі ж хизуватись нічим - от і придумав відмазкуТаки розумний - аж страшно..Але при цьому жодної власної думки - все на чужий досвід спирається..Питання - якщо ти такий розумний - чого такий бідний?Дурний напевно - чи будеш заперечувати народну мудрістьРозскажеш це Маску, Гейтцу , Джобсу, Карнегі, Рокфеллеру, клану Бушів, Кенеді, Рейгану, Тетчер ....і іншим - чиї слова ти в книжках читав і тут рекламуєш..ОтжеХотаб - який літає - змовк перед питанням замполіта який вчив стройової??7Чи не забагато ти на себе береш?По твоєму - бойовий льотчик злякався старого пердуна на пенсії?ПСПердун - це тобі за торгашика...Будеш жалітись - врахуй. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23752 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:14 lapay написав: andrijk777 написав: А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?

У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли. У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли.

Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))



Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.



Ви не зрозуміли...

Вікна для Грузії не було.

Вже не було.

Вікно було тільки під час прийняття Прибилтики. І можновладці Прибилтики їм скористалися.



Треба розглядати весь комплекс умов!

А не тільки - війна, готовність та тещо. Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.Ви не зрозуміли...Вікна для Грузії не було.Вже не було.Вікно було тільки під час прийняття Прибилтики. І можновладці Прибилтики їм скористалися.Треба розглядати весь комплекс умов!А не тільки - війна, готовність та тещо. detroytred

Повідомлень: 23662 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:15

Печальные последствия царювання дилетантов. Schmit

Повідомлень: 1922 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7002700370047005> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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