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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7002700370047005

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:26

Будівельник
1. Ти не розумієш навіть поняття "хизуватися".
Комплекси закрили тобі очі.

2. Ти знову збрехав (на цей раз що я бідний) і на цьому побудував.
Без брехні в тебе ніяк.

3. Маски, Гейтси ... Тетчери - це мільенери-мільярдери, які будували інклюзивні інститути.
Я вказав на наших!!! Які не розуміють ... Тому й не будують такі інститути. А навпаки - екстраактиві.
А ти зрефлексував.

4. Я вказав на факт. Що змовк.
Чому? - це вже твої вигадки. Ти майстер.
Брехунець - знову в тебе звучить замполіт.
А 5 куе відповісти за брехню не зміг. Чому? Злякався, мільенер?))

5. Знову брехливе припущення. Я ніколи не жалівся модератором.

Отже подивись який ти дурний, брехливий та ... жадібно-боязливий 5 куе.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:33

Вчера в Украине прошло не только празднование Крещения, но и баттл вокруг него, начатый ПЦУ и националистами. Последние утверждают, что окунание в прорубь это «не украинская традиция». И наехали по этому поводу даже на американское посольство, сотрудники которого искупались в проруби.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))

Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.

Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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