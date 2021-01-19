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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:26
Будівельник
1. Ти не розумієш навіть поняття "хизуватися".
Комплекси закрили тобі очі.
2. Ти знову збрехав (на цей раз що я бідний) і на цьому побудував.
Без брехні в тебе ніяк.
3. Маски, Гейтси ... Тетчери - це мільенери-мільярдери, які будували інклюзивні інститути.
Я вказав на наших!!! Які не розуміють ... Тому й не будують такі інститути. А навпаки - екстраактиві.
А ти зрефлексував.
4. Я вказав на факт. Що змовк.
Чому? - це вже твої вигадки. Ти майстер.
Брехунець - знову в тебе звучить замполіт.
А 5 куе відповісти за брехню не зміг. Чому? Злякався, мільенер?))
5. Знову брехливе припущення. Я ніколи не жалівся модератором.
Отже подивись який ти дурний, брехливий та ... жадібно-боязливий 5 куе.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 20 січ, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:33
Вчера в Украине прошло не только празднование Крещения, но и баттл вокруг него, начатый ПЦУ и националистами. Последние утверждают, что окунание в прорубь это «не украинская традиция». И наехали по этому поводу даже на американское посольство, сотрудники которого искупались в проруби.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35
detroytred написав:
Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))
Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.
Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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