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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7002700370047005 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 20 січ, 2021 17:26 Будівельник

1. Ти не розумієш навіть поняття "хизуватися".

Комплекси закрили тобі очі.



2. Ти знову збрехав (на цей раз що я бідний) і на цьому побудував.

Без брехні в тебе ніяк.



3. Маски, Гейтси ... Тетчери - це мільенери-мільярдери, які будували інклюзивні інститути.

Я вказав на наших!!! Які не розуміють ... Тому й не будують такі інститути. А навпаки - екстраактиві.

А ти зрефлексував.



4. Я вказав на факт. Що змовк.

Чому? - це вже твої вигадки. Ти майстер.

Брехунець - знову в тебе звучить замполіт.

А 5 куе відповісти за брехню не зміг. Чому? Злякався, мільенер?))



5. Знову брехливе припущення. Я ніколи не жалівся модератором.



Отже подивись який ти дурний, брехливий та ... жадібно-боязливий 5 куе. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23662 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:33 Вчера в Украине прошло не только празднование Крещения, но и баттл вокруг него, начатый ПЦУ и националистами. Последние утверждают, что окунание в прорубь это «не украинская традиция». И наехали по этому поводу даже на американское посольство, сотрудники которого искупались в проруби. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13895 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7594 раз. Подякували: 3660 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))



Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції. Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.

Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть. Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11548 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7002700370047005 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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