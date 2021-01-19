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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 70037004700570067007> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 20 січ, 2021 17:26 Будівельник

1. Ти не розумієш навіть поняття "хизуватися".

Комплекси закрили тобі очі.



2. Ти знову збрехав (на цей раз що я бідний) і на цьому побудував.

Без брехні в тебе ніяк.



3. Маски, Гейтси ... Тетчери - це мільенери-мільярдери, які будували інклюзивні інститути.

Я вказав на наших!!! Які не розуміють ... Тому й не будують такі інститути. А навпаки - екстраактиві.

А ти зрефлексував.



4. Я вказав на факт. Що змовк.

Чому? - це вже твої вигадки. Ти майстер.

Брехунець - знову в тебе звучить замполіт.

А 5 куе відповісти за брехню не зміг. Чому? Злякався, мільенер?))



5. Знову брехливе припущення. Я ніколи не жалівся модератором.



Отже подивись який ти дурний, брехливий та ... жадібно-боязливий 5 куе. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:33 Вчера в Украине прошло не только празднование Крещения, но и баттл вокруг него, начатый ПЦУ и националистами. Последние утверждают, что окунание в прорубь это «не украинская традиция». И наехали по этому поводу даже на американское посольство, сотрудники которого искупались в проруби. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13897 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7594 раз. Подякували: 3660 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))



Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції. Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.

Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть. Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11548 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:41 lapay написав: detroytred написав: Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))



Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції. Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.

Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть. Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть.

Так і я про те.

Тільки конкретизую, що консенсус буде ТІЛЬКИ у випадку наявності всього комплексу необхідних факторів-умов. Так і я про те.Тільки конкретизую, що консенсус буде ТІЛЬКИ у випадку наявності всього комплексу необхідних факторів-умов. detroytred

Повідомлень: 23670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:44 andrijk777 написав: detroytred написав: От революционных сострясений и до точек перелома.

У нас этих точек уже было две:

- развал СССР

- войнас рашкой.

От революционных сострясений и до точек перелома.У нас этих точек уже было две:- развал СССР- войнас рашкой.

Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"? Як завжди натягуєте сову на глобус.

Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!! Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.

І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :

- Ющенко

- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента. Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"?Як завжди натягуєте сову на глобус.Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!!Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :- Ющенко- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.

Перше.

Війна(нав'язана) у даному випадку розкриває більш широку картину, ніж банальні бойові дії, якто

~ особливий стан, що дає певні можливості для змін, які у мирний час важко або неможливо провести (розв'язанні руки)

~ випадіння прокремлівського електорату та політсил з політичного процесу цих змін(гирі з ніг для змін)

~ загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних ( джерело колосальної енергії і бажання для змін)

~ руками раші були переформатована частина вагаючихся симпатизантів совка і раші( нейтралізації противників змін)

~ тощо

.

Друге.

Зе багато отримав, але просрав свій і наш шанс на зміни, нехай і при закритому у світ вікні. Багато і спитаємо. bevzaalex написав: Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену. Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену.

А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?

Компот.

Про шанс вище, а про Ющенко, Яндекс,Кучму,Зе

Відрізнявся кон'юнктурою загальних обставин. Перше.Війна(нав'язана) у даному випадку розкриває більш широку картину, ніж банальні бойові дії, якто~ особливий стан, що дає певні можливості для змін, які у мирний час важко або неможливо провести (розв'язанні руки)~ випадіння прокремлівського електорату та політсил з політичного процесу цих змін(гирі з ніг для змін)~ загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних ( джерело колосальної енергії і бажання для змін)~ руками раші були переформатована частина вагаючихся симпатизантів совка і раші( нейтралізації противників змін)~ тощоДруге.Зе багато отримав, але просрав свій і наш шанс на зміни, нехай і при закритому у світ вікні. Багато і спитаємо.Компот.Про шанс вище, а про Ющенко, Яндекс,Кучму,ЗеВідрізнявся кон'юнктурою загальних обставин. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2167 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 17:54 Schmit написав:

Печальные последствия царювання дилетантов. Печальные последствия царювання дилетантов.

Нас ждет еще много печальных вестей, глупостей и последствий оных.

То наша така доля ~ страждати

Ниче, прорвемся. Скорее всего и этой зеленой болезнью, как и ковидом, нам всем надлежит переболеть. Нас ждет еще много печальных вестей, глупостей и последствий оных.Ниче, прорвемся. Скорее всего и этой зеленой болезнью, как и ковидом, нам всем надлежит переболеть. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2167 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:06 bevzaalex написав: andrijk777 написав: detroytred написав: От революционных сострясений и до точек перелома.

У нас этих точек уже было две:

- развал СССР

- войнас рашкой.

От революционных сострясений и до точек перелома.У нас этих точек уже было две:- развал СССР- войнас рашкой.

Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"? Як завжди натягуєте сову на глобус.

Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!! Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.

І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :

- Ющенко

- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента. Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"?Як завжди натягуєте сову на глобус.Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!!Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :- Ющенко- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.

Перше.

Війна(нав'язана) у даному випадку розкриває більш широку картину, ніж банальні бойові дії, якто

~ особливий стан, що дає певні можливості для змін, які у мирний час важко або неможливо провести (розв'язанні руки)

~ випадіння прокремлівського електорату та політсил з політичного процесу цих змін(гирі з ніг для змін)

~ загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних ( джерело колосальної енергії і бажання для змін)

~ руками раші були переформатована частина вагаючихся симпатизантів совка і раші( нейтралізації противників змін)

~ тощо

.

Друге.

Зе багато отримав, але просрав свій і наш шанс на зміни, нехай і при закритому у світ вікні. Багато і спитаємо. bevzaalex написав: Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену. Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену.

А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?

Компот.

Про шанс вище, а про Ющенко, Яндекс,Кучму,Зе

Відрізнявся кон'юнктурою загальних обставин. Перше.Війна(нав'язана) у даному випадку розкриває більш широку картину, ніж банальні бойові дії, якто~ особливий стан, що дає певні можливості для змін, які у мирний час важко або неможливо провести (розв'язанні руки)~ випадіння прокремлівського електорату та політсил з політичного процесу цих змін(гирі з ніг для змін)~ загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних ( джерело колосальної енергії і бажання для змін)~ руками раші були переформатована частина вагаючихся симпатизантів совка і раші( нейтралізації противників змін)~ тощоДруге.Зе багато отримав, але просрав свій і наш шанс на зміни, нехай і при закритому у світ вікні. Багато і спитаємо.Компот.Про шанс вище, а про Ющенко, Яндекс,Кучму,ЗеВідрізнявся кон'юнктурою загальних обставин.

+1000500

ЗЕ отримав максимальне можливе для естрактивних інститутів.

Да! Порошенко зробив максимум.

Але для екстрактивних інститутів.

З них, з цього формату він вижав максимум. Все.

На більше ці інститути не здатні.



Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути.

Але умови для переходу Порошенко проср...ав, покращуючи старі екстрактивні.

Замість руйнування та становлення нових інклюзивних.

Що б продовжив наступник.

І Захід би допоміг по максимуму, але не так що -- аби вижили.



Але хто буде допомагати по максимуму тому, хто пов'язаний посадою Фірташу!!!

Тому мінімум.

Порошенко вже погодився на цей мінімум, прийняв рішення пити каву з Фірташем.



А Заходу все рівно.

Він виграє і від мін. і від макс.

От тільки допомагає по різному.



Віконце закрилося, тому ЗЕ та іншим вже до біса трохи гарніше, трохи паганіше.

Ось і напхають кишені, поки при владі.

Тому що це мелочи)) по зрівняння з тим, що проросійські медчуковськи сили у воюючий державі гарно почувають та мають такий вплив. +1000500ЗЕ отримав максимальне можливе для естрактивних інститутів.Да! Порошенко зробив максимум.Але для екстрактивних інститутів.З них, з цього формату він вижав максимум. Все.На більше ці інститути не здатні.Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути.Але умови для переходу Порошенко проср...ав, покращуючи старі екстрактивні.Замість руйнування та становлення нових інклюзивних.Що б продовжив наступник.І Захід би допоміг по максимуму, але не так що -- аби вижили.Але хто буде допомагати по максимуму тому, хто пов'язаний посадою Фірташу!!!Тому мінімум.Порошенко вже погодився на цей мінімум, прийняв рішення пити каву з Фірташем.А Заходу все рівно.Він виграє і від мін. і від макс.От тільки допомагає по різному.Віконце закрилося, тому ЗЕ та іншим вже до біса трохи гарніше, трохи паганіше.Ось і напхають кишені, поки при владі.Тому що це мелочи)) по зрівняння з тим, що проросійські медчуковськи сили у воюючий державі гарно почувають та мають такий вплив. detroytred

Повідомлень: 23670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:09



Большая кинозрада от Netflix.



На этой платформе на днях вышел фильм "Смертельная зона" (Outside the Wire).



Действие фильма происходит в 2036 году в Украине.



Точнее, к тому времени Украина как единая страна прекратила свое существование и на ее территории идет война между поддерживаемыми Россией "красными" во главе с неким Виктором Ковалем и проукраинским "Сопротивлением".



США присылают в Украину миротворческий контингент, но они редко выходят за границы охраняемого периметра.



Чаще всего они убивают людей с помощью дронов, цинично называя смерть мирных жителей "сопутствующим ущербом".



Один из главных героев фильма - американский андроид Лео вышел из под контроля командования и хочет нанести ядерный удар по США.



И в этом его поддерживают лидеры «Сопротивления», которые пришли к выводу, что американцы хотят как можно дольше продлить войну в Украине.



"Местные осиротели не из-за гражданской войны. Их дома разрушили ваши бомбы… США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране. Пусть американцы поймут, что такое "сопутствующий урон", - заявляет предводительница украинского «Сопротивления».



О том же говорит и андроид Лео.



"Я должен уничтожить монстра - себя, и должен уничтожить своего создателя. Америка… она должна понять, что войны должны прекратиться. А я - это лицо нескончаемой войны". Netflix, что ты делаешь? Прекрати! Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13897 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7594 раз. Подякували: 3660 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:17 bevzaalex написав: Kudrjavuy

С этим я не спорю. Но каких-либо проблем в объектности Украины, лично я, не вижу.

Прав и свобод пэрэсичного побольше,чем у многих граждан субъектов.

пс. и там выше Вы писали про ввп и прочие цифры, так вот формула расчета вносит огромную погрешность в конечный результат, и не забывайте умножить на экоТень, что дает погрешность в квадрате.

имхо. так, циферками поиграться, размяться, не более. С этим я не спорю. Но каких-либо проблем в объектности Украины, лично я, не вижу.Прав и свобод пэрэсичного побольше,чем у многих граждан субъектов.пс. и там выше Вы писали про ввп и прочие цифры, так вот формула расчета вносит огромную погрешность в конечный результат, и не забывайте умножить на экоТень, что дает погрешность в квадрате.

И я об этом.

"погрешность" на каждом шагу и не в нашу пользу.

Всчитано даже заробитчане, как экономически активные граждане платящие налоги и ведущие деятельность, но по факту - присвоенные средства Государством(в доход), что пересылают родственникам.

А это манипуляции на 5 000 000 гражданах.

Изменения индекса Доу Джонса - ......

физически Украина, при клоунах в полной ..опе. И я об этом."погрешность" на каждом шагу и не в нашу пользу.Всчитано даже заробитчане, как экономически активные граждане платящие налоги и ведущие деятельность, но по факту - присвоенные средства Государством(в доход), что пересылают родственникам.А это манипуляции на 5 000 000 гражданах.Изменения индекса Доу Джонса - ......физически Украина, при клоунах в полной ..опе. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8657 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:23 lapay написав: andrijk777 написав: А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?

У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли. У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли.

Про ментальність народу згідний - це ключова річ. Українська ментальність прогресує, але ще до ЕС не дотягує. Поки що совок не вивітрився, особливо в південній і східній Україні.

Про Грузію - не згідний, що вона "найбільш готова". Їй просто повезло з Саакашвілі і його командою, та і дещо перебільшені його реформи. Він пішов - і прогрес зупинився. І ще нюанс - Грузія маленька. Маленькій державі легше реформуватись, але і легше деградувати. Про ментальність народу згідний - це ключова річ. Українська ментальність прогресує, але ще до ЕС не дотягує. Поки що совок не вивітрився, особливо в південній і східній Україні.Про Грузію - не згідний, що вона "найбільш готова". Їй просто повезло з Саакашвілі і його командою, та і дещо перебільшені його реформи. Він пішов - і прогрес зупинився. І ще нюанс - Грузія маленька. Маленькій державі легше реформуватись, але і легше деградувати. andrijk777

Повідомлень: 2792 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 70037004700570067007> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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