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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:26
Будівельник
1. Ти не розумієш навіть поняття "хизуватися".
Комплекси закрили тобі очі.
2. Ти знову збрехав (на цей раз що я бідний) і на цьому побудував.
Без брехні в тебе ніяк.
3. Маски, Гейтси ... Тетчери - це мільенери-мільярдери, які будували інклюзивні інститути.
Я вказав на наших!!! Які не розуміють ... Тому й не будують такі інститути. А навпаки - екстраактиві.
А ти зрефлексував.
4. Я вказав на факт. Що змовк.
Чому? - це вже твої вигадки. Ти майстер.
Брехунець - знову в тебе звучить замполіт.
А 5 куе відповісти за брехню не зміг. Чому? Злякався, мільенер?))
5. Знову брехливе припущення. Я ніколи не жалівся модератором.
Отже подивись який ти дурний, брехливий та ... жадібно-боязливий 5 куе.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 20 січ, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:33
Вчера в Украине прошло не только празднование Крещения, но и баттл вокруг него, начатый ПЦУ и националистами. Последние утверждают, что окунание в прорубь это «не украинская традиция». И наехали по этому поводу даже на американское посольство, сотрудники которого искупались в проруби.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35
detroytred написав:
Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))
Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.
Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:41
lapay написав: detroytred написав:
Ага. Усім народом ЕС вирішували кого брати))
Да й на рівні країн особливо прислухались до думки Греції.
Консенсун потрібен полюбому. Якщо Німеччина з Францією не хотіли нікого приймати з постсовка, навіть в НАТО, крім Прибалтики, то нікого і не прийняли. Якщо Греція не хотіла приймати Македонію, поки не змінила назву, то так і було двадцять років. Якщо Угорщина не хоче, щоб Україну приймали в НАТО, поки угорці Закарпаття не отримають автономію чи щссь таке, то і не приймуть.
Так і я про те.
Тільки конкретизую, що консенсус буде ТІЛЬКИ у випадку наявності всього комплексу необхідних факторів-умов.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:44
andrijk777 написав: detroytred написав:
От революционных сострясений и до точек перелома.
У нас этих точек уже было две:
- развал СССР
- войнас рашкой.
Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"?
Як завжди натягуєте сову на глобус.
Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!!
Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.
І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :
- Ющенко
- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.
Перше.
Війна(нав'язана) у даному випадку розкриває більш широку картину, ніж банальні бойові дії, якто
~ особливий стан, що дає певні можливості для змін, які у мирний час важко або неможливо провести (розв'язанні руки)
~ випадіння прокремлівського електорату та політсил з політичного процесу цих змін(гирі з ніг для змін)
~ загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних ( джерело колосальної енергії і бажання для змін)
~ руками раші були переформатована частина вагаючихся симпатизантів совка і раші( нейтралізації противників змін)
~ тощо
.
Друге.
Зе багато отримав, але просрав свій і наш шанс на зміни, нехай і при закритому у світ вікні. Багато і спитаємо.
bevzaalex написав:
Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену.
А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?
Компот.
Про шанс вище, а про Ющенко, Яндекс,Кучму,Зе
Відрізнявся кон'юнктурою загальних обставин.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:54
Schmit написав:
Печальные последствия царювання дилетантов.
Нас ждет еще много печальных вестей, глупостей и последствий оных.
То наша така доля ~ страждати
Ниче, прорвемся. Скорее всего и этой зеленой болезнью, как и ковидом, нам всем надлежит переболеть.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:06
bevzaalex написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
От революционных сострясений и до точек перелома.
У нас этих точек уже было две:
- развал СССР
- войнас рашкой.
Тобто ВІЙНУ ви називаєте "окном возможностей"?
Як завжди натягуєте сову на глобус.
Треба більше воєн(наприклад напасти на Польщу) - щоб було больше окон возможностей!!
Я ж то думаю чого США усюди воюють, вони ж "окна возможностей" і "точки перелома" шукають.
І як мінімум у нас було ще 2 "точки" :
- Ющенко
- Зеленський - безпрецедентна підтримка народу + абсолютна більшість в парламенті, якої не було в жодного президента.
Перше.
Війна(нав'язана) у даному випадку розкриває більш широку картину, ніж банальні бойові дії, якто
~ особливий стан, що дає певні можливості для змін, які у мирний час важко або неможливо провести (розв'язанні руки)
~ випадіння прокремлівського електорату та політсил з політичного процесу цих змін(гирі з ніг для змін)
~ загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних ( джерело колосальної енергії і бажання для змін)
~ руками раші були переформатована частина вагаючихся симпатизантів совка і раші( нейтралізації противників змін)
~ тощо
.
Друге.
Зе багато отримав, але просрав свій і наш шанс на зміни, нехай і при закритому у світ вікні. Багато і спитаємо.
bevzaalex написав:
Здесь согласен. Как альтернативный порохобот, очень разочарован упущеным шансом, и начинаю нервничать и негодовать, вспоминая уплОченную цену.
А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?
Компот.
Про шанс вище, а про Ющенко, Яндекс,Кучму,Зе
Відрізнявся кон'юнктурою загальних обставин.
+1000500
ЗЕ отримав максимальне можливе для естрактивних інститутів.
Да! Порошенко зробив максимум.
Але для екстрактивних інститутів.
З них, з цього формату він вижав максимум. Все.
На більше ці інститути не здатні.
Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути.
Але умови для переходу Порошенко проср...ав, покращуючи старі екстрактивні.
Замість руйнування та становлення нових інклюзивних.
Що б продовжив наступник.
І Захід би допоміг по максимуму, але не так що -- аби вижили.
Але хто буде допомагати по максимуму тому, хто пов'язаний посадою Фірташу!!!
Тому мінімум.
Порошенко вже погодився на цей мінімум, прийняв рішення пити каву з Фірташем.
А Заходу все рівно.
Він виграє і від мін. і від макс.
От тільки допомагає по різному.
Віконце закрилося, тому ЗЕ та іншим вже до біса трохи гарніше, трохи паганіше.
Ось і напхають кишені, поки при владі.
Тому що це мелочи)) по зрівняння з тим, що проросійські медчуковськи сили у воюючий державі гарно почувають та мають такий вплив.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:09
Netflix, что ты делаешь? Прекрати!
Большая кинозрада от Netflix.
На этой платформе на днях вышел фильм "Смертельная зона" (Outside the Wire).
Действие фильма происходит в 2036 году в Украине.
Точнее, к тому времени Украина как единая страна прекратила свое существование и на ее территории идет война между поддерживаемыми Россией "красными" во главе с неким Виктором Ковалем и проукраинским "Сопротивлением".
США присылают в Украину миротворческий контингент, но они редко выходят за границы охраняемого периметра.
Чаще всего они убивают людей с помощью дронов, цинично называя смерть мирных жителей "сопутствующим ущербом".
Один из главных героев фильма - американский андроид Лео вышел из под контроля командования и хочет нанести ядерный удар по США.
И в этом его поддерживают лидеры «Сопротивления», которые пришли к выводу, что американцы хотят как можно дольше продлить войну в Украине.
"Местные осиротели не из-за гражданской войны. Их дома разрушили ваши бомбы… США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране. Пусть американцы поймут, что такое "сопутствующий урон", - заявляет предводительница украинского «Сопротивления».
О том же говорит и андроид Лео.
"Я должен уничтожить монстра - себя, и должен уничтожить своего создателя. Америка… она должна понять, что войны должны прекратиться. А я - это лицо нескончаемой войны".
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:17
bevzaalex написав:Kudrjavuy
С этим я не спорю. Но каких-либо проблем в объектности Украины, лично я, не вижу.
Прав и свобод пэрэсичного побольше,чем у многих граждан субъектов.
пс. и там выше Вы писали про ввп и прочие цифры, так вот формула расчета вносит огромную погрешность в конечный результат, и не забывайте умножить на экоТень, что дает погрешность в квадрате.имхо. так, циферками поиграться, размяться, не более.
И я об этом.
"погрешность" на каждом шагу и не в нашу пользу.
Всчитано даже заробитчане, как экономически активные граждане платящие налоги и ведущие деятельность, но по факту - присвоенные средства Государством(в доход), что пересылают родственникам.
А это манипуляции на 5 000 000 гражданах.
Изменения индекса Доу Джонса - ......
физически Украина, при клоунах в полной ..опе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:23
lapay написав: andrijk777 написав:
А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?
У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли.
Про ментальність народу згідний - це ключова річ. Українська ментальність прогресує, але ще до ЕС не дотягує. Поки що совок не вивітрився, особливо в південній і східній Україні.
Про Грузію - не згідний, що вона "найбільш готова". Їй просто повезло з Саакашвілі і його командою, та і дещо перебільшені його реформи. Він пішов - і прогрес зупинився. І ще нюанс - Грузія маленька. Маленькій державі легше реформуватись, але і легше деградувати.
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