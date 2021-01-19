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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7004700570067007> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 20 січ, 2021 18:29 Вкладчик1234

Доповнення - в стрічці *сопутствующим ущербом" вони називають втрати не тільки серед мирного населення, але й свої.



Калькулятор...

Загинуло двоє, вивели з бою всю групу.



Але на втрати мільйонів американців заради всього світу головний герой чомусь)) не погодився.

Ця тема не розкрита...

Але -- "Харп можешь гордиться" detroytred

Повідомлень: 23670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:34 andrijk777 написав: lapay написав: andrijk777 написав: А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе? А можна конкретніше в чому виражався цей "шанс"? І чим він відрізнявся(в кращу сторону) від "шансів" Ющенка, Янека і Зе?

У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли. У совка є шанс стати постсовком, у постсовка стати бідним членом ЄС. Перший перехід зробили більшість республік совка, другий тільки Прибалтика. Не тому, що в когось був шанс, а його не використали, а в ментальності народа, в тому числі і народів ЄС. Захотіли вони - взяли Прибалтику, не захотіли - не взяли Грузію, яка була найбільш готова серед усього постсовка, навіть в НАТО не взяли.

Про ментальність народу згідний - це ключова річ. Українська ментальність прогресує, але ще до ЕС не дотягує. Поки що совок не вивітрився, особливо в південній і східній Україні.

Про Грузію - не згідний, що вона "найбільш готова". Їй просто повезло з Саакашвілі і його командою, та і дещо перебільшені його реформи. Він пішов - і прогрес зупинився. І ще нюанс - Грузія маленька. Маленькій державі легше реформуватись, але і легше деградувати. Про ментальність народу згідний - це ключова річ. Українська ментальність прогресує, але ще до ЕС не дотягує. Поки що совок не вивітрився, особливо в південній і східній Україні.Про Грузію - не згідний, що вона "найбільш готова". Їй просто повезло з Саакашвілі і його командою, та і дещо перебільшені його реформи. Він пішов - і прогрес зупинився. І ще нюанс - Грузія маленька. Маленькій державі легше реформуватись, але і легше деградувати.

Да майже уся книга присвячена розвінчуванню цього міфу про різну ментальность. Точніше вона різна, але швидко змінюється під умови.



Автори приклад привели ОДНОГО міста, розділеного навпіл.

Де жили раніше однакові за нацскладом, ментальністю та ін. люди.



Пів міста стали американцями, а пів - мексиканцями.



Ну автори розумніші люди, таку працю підняли...

Розжували та поклали. Да майже уся книга присвячена розвінчуванню цього міфу про різну ментальность. Точніше вона різна, але швидко змінюється під умови.Автори приклад привели ОДНОГО міста, розділеного навпіл.Де жили раніше однакові за нацскладом, ментальністю та ін. люди.Пів міста стали американцями, а пів - мексиканцями.Ну автори розумніші люди, таку працю підняли...Розжували та поклали. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 18:35, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:35 detroytred

даже мой небольшой лингвистический анализ показывает, что у этой учётки поменялся автор.

И этот автор пишет на этом же форуме, но под другим ником.

Не исключаю, что под несколькими



Тот "красномордый":

1) не был замечен в познаниях украинского языка от слова совсем



2) хоть был инфантильным пенсионером и тупым воякой, но не хамом. А этот хамит.

И да, не отвечает по три раза на одно и тоже сообщение от оппонентов. Хотя того вроде как отучили, но прорывалось. У этого не прорывается совсем



3) рассуждения совершенно другие



unicdima или сколько там вас, ты спалился

особенно, вчерашним постом даже мой небольшой лингвистический анализ показывает, что у этой учётки поменялся автор.И этот автор пишет на этом же форуме, но под другим ником.Не исключаю, что под несколькимиТот "красномордый":1) не был замечен в познаниях украинского языка от слова совсем2) хоть был инфантильным пенсионером и тупым воякой, но не хамом. А этот хамит.И да, не отвечает по три раза на одно и тоже сообщение от оппонентов. Хотя того вроде как отучили, но прорывалось. У этого не прорывается совсем3) рассуждения совершенно другиеили сколько там вас, ты спалилсяособенно, вчерашним постом "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5650 З нами з: 31.08.09 Подякував: 368 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:40 detroytred, я фильм не смотрел (пока?), но читал несколько обзоров. Действительно, в моем посте очень поверхностное описание.



Суть была не в презентации фильма, а в освещении того, какую зразу и вражескую пропаганду снимает и показывает Netflix.

Но все предпочитают не замечать Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13897 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7594 раз. Подякували: 3660 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:41 pesikot написав: detroytred

даже мой небольшой лингвистический анализ показывает, что у этой учётки поменялся автор.

И этот автор пишет на этом же форуме, но под другим ником.

Не исключаю, что под несколькими



Тот "красномордый":

1) не был замечен в познаниях украинского языка от слова совсем



2) хоть был инфантильным пенсионером и тупым воякой, но не хамом. А этот хамит.

И да, не отвечает по три раза на одно и тоже сообщение от оппонентов. Хотя того вроде как отучили, но прорывалось. У этого не прорывается совсем



3) рассуждения совершенно другие



unicdima или сколько там вас, ты спалился даже мой небольшой лингвистический анализ показывает, что у этой учётки поменялся автор.И этот автор пишет на этом же форуме, но под другим ником.Не исключаю, что под несколькимиТот "красномордый":1) не был замечен в познаниях украинского языка от слова совсем2) хоть был инфантильным пенсионером и тупым воякой, но не хамом. А этот хамит.И да, не отвечает по три раза на одно и тоже сообщение от оппонентов. Хотя того вроде как отучили, но прорывалось. У этого не прорывается совсем3) рассуждения совершенно другиеили сколько там вас, ты спалился

Перевіпяєм цього бухгалтера на здатність відповісти за конкретну пряму брехню на особисту адресу.



5 куе.

Зустрічаємося в твоєму обласному СБУ. Я особисто приїжджаю та доказую тобі особисто про хто, що учетка одна єдина і николи не міняв. Можемо до модераторів форуму з'їздити, що ніколи під іншим жодним нікому не писав.



Ну що, брехунець, вже втретє брехаючий за останні дні, за конкретну цю брехню на особисту мою адресу 5 куе відповісиш!

Чи зіл'єш'ся ?



Тільки розводити демагогії.

Обговорюємо умови та зустрічаємося. Перевіпяєм цього бухгалтера на здатність відповісти за конкретну пряму брехню на особисту адресу.5 куе.Зустрічаємося в твоєму обласному СБУ. Я особисто приїжджаю та доказую тобі особисто про хто, що учетка одна єдина і николи не міняв. Можемо до модераторів форуму з'їздити, що ніколи під іншим жодним нікому не писав.Ну що, брехунець, вже втретє брехаючий за останні дні, за конкретну цю брехню на особисту мою адресу 5 куе відповісиш!Чи зіл'єш'ся ?Тільки розводити демагогії.Обговорюємо умови та зустрічаємося. detroytred

Повідомлень: 23670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:44 Вкладчик1234 написав: detroytred, я фильм не смотрел (пока?), но читал несколько обзоров. Действительно, в моем посте очень поверхностное описание.



Суть была не в презентации фильма, а в освещении того, какую зразу и вражескую пропаганду снимает и показывает Netflix.

Но все предпочитают не замечать я фильм не смотрел (пока?), но читал несколько обзоров. Действительно, в моем посте очень поверхностное описание.Суть была не в презентации фильма, а в освещении того, какую зразу и вражескую пропаганду снимает и показывает Netflix.Но все предпочитают не замечать

Та отож! Я зрозумів.



Я подивився одразу, як тут пару днів тому виклали ссилку. Та отож! Я зрозумів.Я подивився одразу, як тут пару днів тому виклали ссилку. detroytred

Повідомлень: 23670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:45 bevzaalex написав: Перше.

Війна(нав'язана) у даному випадку розкриває більш широку картину, ніж банальні бойові дії, якто

~ особливий стан, що дає певні можливості для змін, які у мирний час важко або неможливо провести (розв'язанні руки)

~ випадіння прокремлівського електорату та політсил з політичного процесу цих змін(гирі з ніг для змін)

~ загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних ( джерело колосальної енергії і бажання для змін)

~ руками раші були переформатована частина вагаючихся симпатизантів совка і раші( нейтралізації противників змін)

~ тощо

Перше.Війна(нав'язана) у даному випадку розкриває більш широку картину, ніж банальні бойові дії, якто~ особливий стан, що дає певні можливості для змін, які у мирний час важко або неможливо провести (розв'язанні руки)~ випадіння прокремлівського електорату та політсил з політичного процесу цих змін(гирі з ніг для змін)~ загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних ( джерело колосальної енергії і бажання для змін)~ руками раші були переформатована частина вагаючихся симпатизантів совка і раші( нейтралізації противників змін)~ тощо

А Порошенку то що з цих ваших пунктів??? Що йому з цього?

"загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних" - і що? Це плюс чи мінус для Порошенка? Якщо +, то в чому це +? Я не зрозумів - ми оцінюємо дії Порошенка чи загальний розвиток України?

Ще раз: головне що міг зробити, але не зумів Порошенко - це змінити систему, тому що у нього "був шанс" - була велика підтримка народу.

Але шанс був і в:

Ющенка - також велика підтримка народу і також 100% можливості змінити систему.

Януковича - цей взагалі усю владу під себе підім"яв і мав більшість в парламенті - також 100% можливості змінити систему.

Зеленського - також велика підтримка народу і абсолютна більшість в парламенті - також 100% можливості змінити систему.

В усіх чотирьох були 100% можливості, але ніхто ними не скористався. А Порошенку то що з цих ваших пунктів??? Що йому з цього?"загальний пасіонарний підйом та мобілізації активних" - і що? Це плюс чи мінус для Порошенка? Якщо +, то в чому це +? Я не зрозумів - ми оцінюємо дії Порошенка чи загальний розвиток України?Ще раз: головне що міг зробити, але не зумів Порошенко - це змінити систему, тому що у нього "був шанс" - була велика підтримка народу.Але шанс був і в:Ющенка - також велика підтримка народу і також 100% можливості змінити систему.Януковича - цей взагалі усю владу під себе підім"яв і мав більшість в парламенті - також 100% можливості змінити систему.Зеленського - також велика підтримка народу і абсолютна більшість в парламенті - також 100% можливості змінити систему.В усіх чотирьох були 100% можливості, але ніхто ними не скористався. Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 20 січ, 2021 18:56, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 2792 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:48 detroytred написав: [

ЗЕ отримав максимальне можливе для естрактивних інститутів.

Да! Порошенко зробив максимум.

Але для екстрактивних інститутів.

З них, з цього формату він вижав максимум. Все.

На більше ці інститути не здатні.



Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути.

Але умови для переходу Порошенко ЗЕ отримав максимальне можливе для естрактивних інститутів.Да! Порошенко зробив максимум.Але для екстрактивних інститутів.З них, з цього формату він вижав максимум. Все.На більше ці інститути не здатні.Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути.Але умови для переходу Порошенко

Я правильно розумію, що ми знаходимося саме тут?







Все изменилось после Славной революции. Эти институты возникли не как результат консенсуса; наоборот, их породила ожесточенная борьба за власть между различными группировками, которые оспаривали легитимность друг друга и добивались установления таких институтов, которые будут выгодны только им самим.Все изменилось после Славной революции.

І десь попереду наш Славетний Майдан? Я правильно розумію, що ми знаходимося саме тут?І десь попереду наш Славетний Майдан? Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2167 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:54 Песікот

Я забув, що ти не мільйонер.

Звиняй.

Вважаю, що для навчання не брехати в особистому адресу зі стелі, достатньо буде 2 куе.

Ти тільки не зіскакуй, прошу.



Я тобі, рідненькому, за кожен свій пост відчитаюсь. СБУ перевірить, що хош для тебе.

В Київ зі мною з'їздиш потім, якщо бажаеш, до модераторів, хай теж пошукають та нададуть тобі відповідь про ніки та тещо.

Все для тебе.

Щоб навчився не брехати зі стелі в особисту адресу. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23670 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 18:54 detroytred написав: Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути.

Але умови для переходу Порошенко проср...ав, покращуючи старі екстрактивні.

Замість руйнування та становлення нових інклюзивних.

Що б продовжив наступник.

Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути.Але умови для переходу Порошенко проср...ав, покращуючи старі екстрактивні.Замість руйнування та становлення нових інклюзивних.Що б продовжив наступник.

О, згадав про інститути влади.

Порошенко створив інститут - НАБУ. Не дуже успішний, але все-таки. Тепер Зе успішно торпедує цей інститут на дно.

Які інститути створили Ющ, Янек чи Зе? О, згадав про інститути влади.Порошенко створив інститут - НАБУ. Не дуже успішний, але все-таки. Тепер Зе успішно торпедує цей інститут на дно.Які інститути створили Ющ, Янек чи Зе? andrijk777

Повідомлень: 2792 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7004700570067007> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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