Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути. Але умови для переходу Порошенко проср...ав, покращуючи старі екстрактивні. Замість руйнування та становлення нових інклюзивних. Що б продовжив наступник.
О, згадав про інститути влади. Порошенко створив інститут - НАБУ. Не дуже успішний, але все-таки. Тепер Зе успішно торпедує цей інститут на дно. Які інститути створили Ющ, Янек чи Зе?
Те, що Порошенко зробив більше інших, я начебто не заперечував. До чого це питання до мене?
Якщо треба то можу уточнити, що ПАП молодець, що зробив цей новий інститут, хоча й не працюючий (не забезпечив, щоб він працював). Що це вже якісний крок. Але точковий, разовий.
andrijk777 Мабуть усі без виключень, перераховані Вами Андрій, пани не ставили собі за мету такі зміни. Тож передвиборче декларування ними цих змін було лишень брехливими обіцянками. Адже по факту маємо те що маємо під соусом виправдань. Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади. Як особистість і співгромадянин так, моя глибока повага і вдячність Петру Олексійовичу. Взірець.
В соответствии с частью девятой статьи 24 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», судье Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия