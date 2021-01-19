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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:01

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути.
Але умови для переходу Порошенко проср...ав, покращуючи старі екстрактивні.
Замість руйнування та становлення нових інклюзивних.
Що б продовжив наступник.

О, згадав про інститути влади.
Порошенко створив інститут - НАБУ. Не дуже успішний, але все-таки. Тепер Зе успішно торпедує цей інститут на дно.
Які інститути створили Ющ, Янек чи Зе?

Те, що Порошенко зробив більше інших, я начебто не заперечував.
До чого це питання до мене?

Якщо треба то можу уточнити, що ПАП молодець, що зробив цей новий інститут, хоча й не працюючий (не забезпечив, щоб він працював).
Що це вже якісний крок.
Але точковий, разовий.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:04

andrijk777
Мабуть усі без виключень, перераховані Вами Андрій, пани не ставили собі за мету такі зміни. Тож передвиборче декларування ними цих змін було лишень брехливими обіцянками. Адже по факту маємо те що маємо під соусом виправдань.
Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади.
Як особистість і співгромадянин так, моя глибока повага і вдячність Петру Олексійовичу. Взірець.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:06

Ітогі подвєдьом. 2021-01-20

Ітогі подвєдьом. 2021-01-20

1) Глава ОБСЕ: Украина выполнила все условия для нового нормандского саммита, Россия – нет
Украина выполнила все условия для проведения нового саммита нормандской четверки, Россия – нет

"Хотят ли русские войны ?"

2) В Конституционном суде прокомментировали сообщение о подозрении Тупицкому следователями ГБР
В соответствии с частью девятой статьи 24 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», судье Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия

И таки да
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Конституційний Суд України
9. Судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.

Здесь прямое нарушение закона.
Зачем идут на такое явное нарушение закона ? Вопрос интересный.

3) За час до инаугурации: Верховный суд США экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва
Здание суда расположено напротив Капитолия, где Джо Байден должен принять присягу

4) Биография Джо Байдена: чем известен новоизбранный президент США
Джо Байден был сенатором Делавэра и вице-президентом США

5) Биржевой индекс Nasdaq достиг исторического максимума. Помогли Байден и Netflix
Рост индекса инвесторы связывают с ожиданиями позитивных изменений в американской экономике после вступления в должность нового президента США Джо Байдена, пишет агентство

Но только shapo и прочие недалёкие личности считают, что при Байдене Америке - кирдык :)

6) Джо Байден принял присягу президента США
78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность

Камала Харрис приняла присягу вице-президента США
56-летняя Харрис стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в должности вице-президента США

Сколько поводов для обсирание вице-президента российскими имперцами и российскими националистами

PS. Сколько не писали о "деменции" Байдена, а Америка получила прививку от популизма нарциссической личности Трампа

PPS. Кстати, наш Зеленский также имеет признаки нарциссизма личности. Он хочет быть хорошим и всем нравится, играя на публику. Но об этом в другой раз

PPPS. А я говорил, что Байден будет президентом :)
Как и говорил, что из Зеленского президент будут абсолютно никакой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:09

Агов!!!!!!
Песікот, ти знову зникаєш, накидавши брехні?

Я так розумію, що важко зробити перший раз (збрехати та відмовчатись), а потім вже, як по маслу -- бреши та відмовчуйся ---- або генеруй та генеруй нову брехню, або повторюй стару, як будівельник.
Не звертаючи уваги на те, що попросили відповісти за свої конкретні слова.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:28

  detroytred написав:2. Ти знову збрехав (на цей раз що я бідний) і на цьому побудував.
Без брехні в тебе ніяк.
Як мені подобаються ті в кого вата замість мізків...Ні секунди не можуть без зашкварів.
1 Ти ідейний військовий, який все життя був в армії і єдине чим займався це коловся-плакав-але готував армію до війни
2 Чи барига, з одним пагоном, бо другий відірвав щоб мішки не заважало красти?

Якщо перше - то ти бідний, а значит зашкварився з своїм пунктом 2 , бо зараз сидиш на голу пенсію , якої навіть на таблетки не вистарчить..
Якщо друге - то ти зажравшийся ,ідеологічно брехливий ватан ,який прикривався званням справжнього совка, що життя поклав заради благополуччя Держави.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:29

Re: Політичні дискусії

Колишній шоумен та ведучий Олександр Скічко стане очільником Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідне призначення підтримали урядовці.

Рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 20 січня.
https://7dniv.rv.ua/ukrayina-ta-svit/sh ... stratsiiu/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:31

Народные депутаты партии Слуга Народа получают сразу три «конверта» помимо официальной зарплаты.

Если помните, то с самого начала Слуги получали от $5k до $15k в зависимости от своей ценности. Но несколько месяцев назад в Раду ворвались менеджеры партии «За майбутнє» и начали скупать депутатов СН по цене $20k за штык. В Офисе сильно напряглись и вынуждены были поднять гонорары чтоб сохранить контроль над своими депутатами до $20k при условии, что депутат голосует за все без исключения командные законы и $10k если голосует не за все. Всё временно устаканилось, но появился третий игрок - менеджеры Рената Ахметова, которые предложили депутатам те же $20k в месяц при условии голосования по 3-4 важным законопроектам в месяц, остальное непринципиально.

Получается, что умеющие считать депутаты СН получают в месяц: базовые $20k Ахметова, как минимум $10k, а если интересы Офиса и олигарха совпадаю $20k от офиса и $20k за присягу в верности Игорю Коломойскому. Итого: $50k - $60k в месяц.

https://t.me/office_ua/260
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:37

  bevzaalex написав:andrijk777
Мабуть усі без виключень, перераховані Вами Андрій, пани не ставили собі за мету такі зміни. Тож передвиборче декларування ними цих змін було лишень брехливими обіцянками. Адже по факту маємо те що маємо під соусом виправдань.
Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади.
Як особистість і співгромадянин так, моя глибока повага і вдячність Петру Олексійовичу. Взірець.

Чому Порошенко стільки зробив (тобто набагато більше, ніж інші)?

Тому, що умови були такі, що менше й не міг зробити для захисту своєї влади.
А саме -- відбувся Майдан (зросли вимоги від суспільства та партнерів), відбувалася війна (не підніми забезпечення армії і що?)

Тому він зробив, як і попередники, по мінімуму.
Мінімуму для свого часу.
Але який був вище відносно мінімуму часів попередників.

Тобто він за великим рахунком не ліпший, не гірший за інших.
Такий же герой свого часу...

Але країні для переходу на новий якісний рівень потрібен справжній герой і Ко.
Герой -- тобто з цілями переходу до інклюзивних інститутів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:41

  lapay написав:Колишній шоумен та ведучий Олександр Скічко стане очільником Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідне призначення підтримали урядовці.

Рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 20 січня.
https://7dniv.rv.ua/ukrayina-ta-svit/sh ... stratsiiu/

О Господи. Зеленський пробиває дно кожен день...
Думаю в останній рік свого "правління" він лисого прем'єром назначить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:43

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Чому Порошенко стільки зробив (тобто набагато більше, ніж інші)?
Тому, що умови були такі, що менше й не міг зробити для захисту своєї влади.
А саме -- відбувся Майдан (зросли вимоги від суспільства та партнерів), відбувалася війна (не підніми забезпечення армії і що?)

Тому він зробив, як і попередники, по мінімуму.
Дядьку- ти хоч сам аналізуєш те що пишеш?
Так просто зніми шапку. відстебни крила і проаналізуй...
З твоєї логіки виходить що..
Я став мільонером не тому що зробив по максимуму від того що міг зробити, а тому що умови навколо мене змінились...
А всі інші ,які не змогли зробити навіть те що зробив я - кращі від мене , просто такі як я їх заглушили...

В психіатора давно перевірявся?
Бо таку єресь женеш ,що мені аж страшно стає за тих хто змушений був тебе слухати 25 років..Тепер мені зрозуміло чому армія боєздатність втратила в 2013-2014....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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