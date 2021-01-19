Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Для подальшого руху треба міняти якість. Нова якість - інклюзивні інститути. Але умови для переходу Порошенко проср...ав, покращуючи старі екстрактивні. Замість руйнування та становлення нових інклюзивних. Що б продовжив наступник.
О, згадав про інститути влади. Порошенко створив інститут - НАБУ. Не дуже успішний, але все-таки. Тепер Зе успішно торпедує цей інститут на дно. Які інститути створили Ющ, Янек чи Зе?
Те, що Порошенко зробив більше інших, я начебто не заперечував. До чого це питання до мене?
Якщо треба то можу уточнити, що ПАП молодець, що зробив цей новий інститут, хоча й не працюючий (не забезпечив, щоб він працював). Що це вже якісний крок. Але точковий, разовий.
andrijk777 Мабуть усі без виключень, перераховані Вами Андрій, пани не ставили собі за мету такі зміни. Тож передвиборче декларування ними цих змін було лишень брехливими обіцянками. Адже по факту маємо те що маємо під соусом виправдань. Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади. Як особистість і співгромадянин так, моя глибока повага і вдячність Петру Олексійовичу. Взірець.
В соответствии с частью девятой статьи 24 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», судье Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия
Агов!!!!!! Песікот, ти знову зникаєш, накидавши брехні?
Я так розумію, що важко зробити перший раз (збрехати та відмовчатись), а потім вже, як по маслу -- бреши та відмовчуйся ---- або генеруй та генеруй нову брехню, або повторюй стару, як будівельник. Не звертаючи уваги на те, що попросили відповісти за свої конкретні слова.
detroytred написав:2. Ти знову збрехав (на цей раз що я бідний) і на цьому побудував. Без брехні в тебе ніяк.
Як мені подобаються ті в кого вата замість мізків...Ні секунди не можуть без зашкварів. 1 Ти ідейний військовий, який все життя був в армії і єдине чим займався це коловся-плакав-але готував армію до війни 2 Чи барига, з одним пагоном, бо другий відірвав щоб мішки не заважало красти?
Якщо перше - то ти бідний, а значит зашкварився з своїм пунктом 2 , бо зараз сидиш на голу пенсію , якої навіть на таблетки не вистарчить.. Якщо друге - то ти зажравшийся ,ідеологічно брехливий ватан ,який прикривався званням справжнього совка, що життя поклав заради благополуччя Держави.
Народные депутаты партии Слуга Народа получают сразу три «конверта» помимо официальной зарплаты.
Если помните, то с самого начала Слуги получали от $5k до $15k в зависимости от своей ценности. Но несколько месяцев назад в Раду ворвались менеджеры партии «За майбутнє» и начали скупать депутатов СН по цене $20k за штык. В Офисе сильно напряглись и вынуждены были поднять гонорары чтоб сохранить контроль над своими депутатами до $20k при условии, что депутат голосует за все без исключения командные законы и $10k если голосует не за все. Всё временно устаканилось, но появился третий игрок - менеджеры Рената Ахметова, которые предложили депутатам те же $20k в месяц при условии голосования по 3-4 важным законопроектам в месяц, остальное непринципиально.
Получается, что умеющие считать депутаты СН получают в месяц: базовые $20k Ахметова, как минимум $10k, а если интересы Офиса и олигарха совпадаю $20k от офиса и $20k за присягу в верности Игорю Коломойскому. Итого: $50k - $60k в месяц.
bevzaalex написав:andrijk777 Мабуть усі без виключень, перераховані Вами Андрій, пани не ставили собі за мету такі зміни. Тож передвиборче декларування ними цих змін було лишень брехливими обіцянками. Адже по факту маємо те що маємо під соусом виправдань. Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади. Як особистість і співгромадянин так, моя глибока повага і вдячність Петру Олексійовичу. Взірець.
Чому Порошенко стільки зробив (тобто набагато більше, ніж інші)?
Тому, що умови були такі, що менше й не міг зробити для захисту своєї влади. А саме -- відбувся Майдан (зросли вимоги від суспільства та партнерів), відбувалася війна (не підніми забезпечення армії і що?)
Тому він зробив, як і попередники, по мінімуму. Мінімуму для свого часу. Але який був вище відносно мінімуму часів попередників.
Тобто він за великим рахунком не ліпший, не гірший за інших. Такий же герой свого часу...
Але країні для переходу на новий якісний рівень потрібен справжній герой і Ко. Герой -- тобто з цілями переходу до інклюзивних інститутів.
detroytred написав:Чому Порошенко стільки зробив (тобто набагато більше, ніж інші)? Тому, що умови були такі, що менше й не міг зробити для захисту своєї влади. А саме -- відбувся Майдан (зросли вимоги від суспільства та партнерів), відбувалася війна (не підніми забезпечення армії і що?)
Тому він зробив, як і попередники, по мінімуму.
Дядьку- ти хоч сам аналізуєш те що пишеш? Так просто зніми шапку. відстебни крила і проаналізуй... З твоєї логіки виходить що.. Я став мільонером не тому що зробив по максимуму від того що міг зробити, а тому що умови навколо мене змінились... А всі інші ,які не змогли зробити навіть те що зробив я - кращі від мене , просто такі як я їх заглушили...
В психіатора давно перевірявся? Бо таку єресь женеш ,що мені аж страшно стає за тих хто змушений був тебе слухати 25 років..Тепер мені зрозуміло чому армія боєздатність втратила в 2013-2014....