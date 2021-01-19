Додано: Сер 20 січ, 2021 20:15

detroytred написав: Зрозумій, торгашику, що ти конкурента часто зкидаш не трошки вниз, а до долу. Або займаеш чиесь місце. Зрозумій, торгашику, що ти конкурента часто зкидаш не трошки вниз, а до долу. Або займаеш чиесь місце.

Дурнику...Це до тебе ніяк не дійдеПоки всі були голодупі як ти - доти ринку не було..Потім зявились торгашики, які створили примітивний ринок, при чому те що вони заробили - вони не спалили/викинули - а почали шукати куди б потратити зароблене, тому відразу навколо них зявилисінтернет-доставка - замість кравчучкисалон краси - замість баняк і синку стрижи навколомедичні послуги - замість 1,5 грн на хворого в деньі так далі і тому подібнеАле ясно , що коли 95% таких голодупенків як ти - то ніякий Порошенко з 5% успішних - на ці дупи трусів не набере,тим більше що вони й підтираються лопухом..бо послуги виготовлення піпіфаксу в совку не було(чим підтирався? Правдою/Красной Звєздой??)ТомуЯкщо селянин взяв лопату, накопав бульби,вигодував свиню-продав і купив трактор,щоб посадити більше бульби ,вигодувати більше свиней і продавши купити ще й авто і вивчити дітей - то крім бажання селянина нічого не потрібно...не потрібно навіть Порошенка який по твоєму повинен створити умови для заходу сюди американської чи німецької компанії...потрібно просте бажання селянинаа - жити кращеб - розуміння що покращити своє життя в цьому поколінні може тільки він сам...А поки політики придумають схему покращень - то він повторить твій подвиг з красной звездой...