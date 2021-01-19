Його лисий має військову спеціальність - піаніст.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:46
Re: Політичні дискусії
Його лисий має військову спеціальність - піаніст.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:48
На велич звичайно не заслуговує.
Але позитивне що він зробив, окрім "мови, віри і армії", це назначив прем'єрами дуже потужних і професійних людей - Яценюка і Гройсмана.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:50
Ти знову якісь свої забаганки- виглядання надаєш.
Назви крітерії бідності в Україні.
Та від них відштовхуйся, а не від своїх хателок.
Військові пенсіонери не багаті, але й не бідні.
Изучай:
Стратегія подолання бідності (2001 р.) визначає бідність як неможливість унаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу[1]
Очевидно тут маємо справу із визначенням відносної бідності. Іншим прикладом є означення бідності прийняте Європейським Союзом у 1984 році. Воно визначає, що «бідні це ті, чиї ресурси (матеріальні, культурні та соціальні) є настільки обмеженими, що виключають можливість провадити мінімально прийнятний рівень життя в суспільстві тієї країни у якій вони проживають».
А в тебе з отсебятини мабуть виходить, хто не мільенер, як ти, то бідний.
Тобто виявилося третє 3 -- ти як звичайно якусь ахінею від себе вигадав. Та на ній побудував.
Без вигадок або брехні в тебе ніяк))
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:03
Усi привiтали дiдуся Байдена & Камалу Гаррic?
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:04
Так ти, дурко, і не помітив зміни умов навколо себе -- совок зник та ти з армії звільнився.
Ці дві умови дали змогу стати тобі мільйонером.
Змогу!
Ти зкористався цією змогою.
Але капіталізм та ринок -- це конкуренція. Де апріорі на всіх виробників СПОЖИВАЧІВ не достатньо, щоб усі перші стали мільйонерами.
Зрозумій, торгашику, що ти конкурента часто зкидаш не трошки вниз, а до долу. Або займаеш чиесь місце.
Застолбив і все.
Насиченість ринку.
Те, що для зкористання змогою треба і самому працювати по максимуму в умовах конкуренції, ніхто не заперечував.
А ти на цьому побудував свою приписану мені дурню.
Все, як завжди.
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:07
Ще трошки і будеш в групі моєї підтримки
1 Бідний-багатий - питання не суми , а світогляду.
Багатий не той хто багато заробляє
і не той хто мало тратить
Багатий той , хто заробляє більше ніж витрачає.
2 Як думаєш
Скільки тут присутність хотіли б що вершиною їх карєри була пенсія в 6000-8000 грн , після 25 років ать-два????
А скільки тих , хто уважно почитує те що пишу я, щоб отримати можливість досягнути( і перевершити) мої досягнення..
Адже я простий торгаш
Ти елітний військовий пенсіонер...
Тепер дійшло? чому тобі тут писати не варто... не гарно плодити совків як сам...краще вже потенційних мільонерів.які повинні розуміти що рішення вони будуть приймати самі і відповідальність за прийняті рішення будуть нести також самі..
А то в тебе
Погано живуть не тому що прийняли погане рішення-а тому що Порошенко недопрацював...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:15
Re: Політичні дискусії
Дурнику...
Це до тебе ніяк не дійде
Поки всі були голодупі як ти - доти ринку не було..
Потім зявились торгашики, які створили примітивний ринок, при чому те що вони заробили - вони не спалили/викинули - а почали шукати куди б потратити зароблене, тому відразу навколо них зявилис
інтернет-доставка - замість кравчучки
салон краси - замість баняк і синку стрижи навколо
медичні послуги - замість 1,5 грн на хворого в день
і так далі і тому подібне
Але ясно , що коли 95% таких голодупенків як ти - то ніякий Порошенко з 5% успішних - на ці дупи трусів не набере,тим більше що вони й підтираються лопухом..бо послуги виготовлення піпіфаксу в совку не було(чим підтирався? Правдою/Красной Звєздой??)
Тому
Якщо селянин взяв лопату, накопав бульби,вигодував свиню-продав і купив трактор,щоб посадити більше бульби ,вигодувати більше свиней і продавши купити ще й авто і вивчити дітей - то крім бажання селянина нічого не потрібно...не потрібно навіть Порошенка який по твоєму повинен створити умови для заходу сюди американської чи німецької компанії...потрібно просте бажання селянина
а - жити краще
б - розуміння що покращити своє життя в цьому поколінні може тільки він сам...
А поки політики придумають схему покращень - то він повторить твій подвиг з красной звездой...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:16
Ти знову згенерував критерії зі стелі.
Для мільярдера ти нищеброд.
І що?
Мова про об'єктивні критерії.
Ну а уж порівнювати змоги по особистому збагаченню військового та цивільного -- це дурня у кубі.
У мене та інших мети збагатитися не було!
А ти займаешся то армією в ГСВГ, то будівництвом, то горілкою торгуєшь -- ДЛЯ ПРИБУТКУ, для особистого збагачення.
Мета виробництва при ринку - це прибуток. Крапка. Приватне виробництво - приватний прибуток.
А тепер порівнюеш баригу з держслужбовцем, який зарання обмежений по особистому збагаченню.
Дурко, в нас інші критерії успіху.
Ти що куриш там?
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:20
І це знаток економіки))
З тезами -- більше копай, сади і збагачуйся.
Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Це ж шкільний рівень знань!!!
Чого ж ти так подурнів...?
Хоча це черговий Шнобель.
Як ти тільки це червоним не визначив - загадка.
В тебе тоді 100% Шнобель.
Прості вирішення кореневих проблем ринкової економіки від будівельника))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:27
Re: Політичні дискусії
Для мене ти ніщеброд - і що?
1 В США 12 млн мільйонерів ( в їх валюті)-приблизно кожен 30-тий
2 В Україні приблизно 0,1 млн мільйонерів в нашій валюті(без урахування житла) - приблизно кожен 400-тий
З урахуванням житла - кожен 50-тий
Питання
1 Як збільшити в 13 разів кількість мільйонерів?
2 Скільки часу треба дати Президенту щоб він ввів правила і змусив населення різко збагатитись?
3 Хто з тут присутніх вважає що мала кількість мільйонерів - це відповідальність влади
АВ хто вважає що відповідальність самого населення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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