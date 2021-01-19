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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7006700770087009>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:46

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:О Господи. Зеленський пробиває дно кожен день...
Думаю в останній рік свого "правління" він лисого прем'єром назначить.

Його лисий має військову спеціальність - піаніст. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:48

  bevzaalex написав:Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади.

На велич звичайно не заслуговує.
Але позитивне що він зробив, окрім "мови, віри і армії", це назначив прем'єрами дуже потужних і професійних людей - Яценюка і Гройсмана.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:2. Ти знову збрехав (на цей раз що я бідний) і на цьому побудував.
Без брехні в тебе ніяк.
Як мені подобаються ті в кого вата замість мізків...Ні секунди не можуть без зашкварів.
1 Ти ідейний військовий, який все життя був в армії і єдине чим займався це коловся-плакав-але готував армію до війни
2 Чи барига, з одним пагоном, бо другий відірвав щоб мішки не заважало красти?

Якщо перше - то ти бідний, а значит зашкварився з своїм пунктом 2 , бо зараз сидиш на голу пенсію , якої навіть на таблетки не вистарчить..
Якщо друге - то ти зажравшийся ,ідеологічно брехливий ватан ,який прикривався званням справжнього совка, що життя поклав заради благополуччя Держави.

Ти знову якісь свої забаганки- виглядання надаєш.

Назви крітерії бідності в Україні.
Та від них відштовхуйся, а не від своїх хателок.
Військові пенсіонери не багаті, але й не бідні.

Изучай:
Стратегія подолання бідності (2001 р.) визначає бідність як неможливість унаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу[1]

Очевидно тут маємо справу із визначенням відносної бідності. Іншим прикладом є означення бідності прийняте Європейським Союзом у 1984 році. Воно визначає, що «бідні це ті, чиї ресурси (матеріальні, культурні та соціальні) є настільки обмеженими, що виключають можливість провадити мінімально прийнятний рівень життя в суспільстві тієї країни у якій вони проживають».

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Бідність

А в тебе з отсебятини мабуть виходить, хто не мільенер, як ти, то бідний.

Тобто виявилося третє 3 -- ти як звичайно якусь ахінею від себе вигадав. Та на ній побудував.
Без вигадок або брехні в тебе ніяк))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2021-01-20

6) Джо Байден принял присягу президента США
78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность

Камала Харрис приняла присягу вице-президента США
56-летняя Харрис стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в должности вице-президента США


  pesikot написав:PPPS. А я говорил, что Байден будет президентом :)

Усi привiтали дiдуся Байдена & Камалу Гаррic? 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чому Порошенко стільки зробив (тобто набагато більше, ніж інші)?
Тому, що умови були такі, що менше й не міг зробити для захисту своєї влади.
А саме -- відбувся Майдан (зросли вимоги від суспільства та партнерів), відбувалася війна (не підніми забезпечення армії і що?)

Тому він зробив, як і попередники, по мінімуму.
Дядьку- ти хоч сам аналізуєш те що пишеш?
Так просто зніми шапку. відстебни крила і проаналізуй...
З твоєї логіки виходить що..
Я став мільонером не тому що зробив по максимуму від того що міг зробити, а тому що умови навколо мене змінились...
А всі інші ,які не змогли зробити навіть те що зробив я - кращі від мене , просто такі як я їх заглушили...

В психіатора давно перевірявся?
Бо таку єресь женеш ,що мені аж страшно стає за тих хто змушений був тебе слухати 25 років..Тепер мені зрозуміло чому армія боєздатність втратила в 2013-2014....

Так ти, дурко, і не помітив зміни умов навколо себе -- совок зник та ти з армії звільнився.
Ці дві умови дали змогу стати тобі мільйонером.

Змогу!
Ти зкористався цією змогою.
Але капіталізм та ринок -- це конкуренція. Де апріорі на всіх виробників СПОЖИВАЧІВ не достатньо, щоб усі перші стали мільйонерами.

Зрозумій, торгашику, що ти конкурента часто зкидаш не трошки вниз, а до долу. Або займаеш чиесь місце.
Застолбив і все.
Насиченість ринку.

Те, що для зкористання змогою треба і самому працювати по максимуму в умовах конкуренції, ніхто не заперечував.
А ти на цьому побудував свою приписану мені дурню.
Все, як завжди.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:07

  detroytred написав:Військові пенсіонери не багаті, але й не бідні.
Ще трошки і будеш в групі моєї підтримки
1 Бідний-багатий - питання не суми , а світогляду.
Багатий не той хто багато заробляє
і не той хто мало тратить
Багатий той , хто заробляє більше ніж витрачає.
2 Як думаєш
Скільки тут присутність хотіли б що вершиною їх карєри була пенсія в 6000-8000 грн , після 25 років ать-два????
А скільки тих , хто уважно почитує те що пишу я, щоб отримати можливість досягнути( і перевершити) мої досягнення..
Адже я простий торгаш
Ти елітний військовий пенсіонер...

Тепер дійшло? чому тобі тут писати не варто... не гарно плодити совків як сам...краще вже потенційних мільонерів.які повинні розуміти що рішення вони будуть приймати самі і відповідальність за прийняті рішення будуть нести також самі..
А то в тебе
Погано живуть не тому що прийняли погане рішення-а тому що Порошенко недопрацював...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:15

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Зрозумій, торгашику, що ти конкурента часто зкидаш не трошки вниз, а до долу. Або займаеш чиесь місце.
Дурнику...
Це до тебе ніяк не дійде
Поки всі були голодупі як ти - доти ринку не було..
Потім зявились торгашики, які створили примітивний ринок, при чому те що вони заробили - вони не спалили/викинули - а почали шукати куди б потратити зароблене, тому відразу навколо них зявилис
інтернет-доставка - замість кравчучки
салон краси - замість баняк і синку стрижи навколо
медичні послуги - замість 1,5 грн на хворого в день
і так далі і тому подібне

Але ясно , що коли 95% таких голодупенків як ти - то ніякий Порошенко з 5% успішних - на ці дупи трусів не набере,тим більше що вони й підтираються лопухом..бо послуги виготовлення піпіфаксу в совку не було(чим підтирався? Правдою/Красной Звєздой??)

Тому
Якщо селянин взяв лопату, накопав бульби,вигодував свиню-продав і купив трактор,щоб посадити більше бульби ,вигодувати більше свиней і продавши купити ще й авто і вивчити дітей - то крім бажання селянина нічого не потрібно...не потрібно навіть Порошенка який по твоєму повинен створити умови для заходу сюди американської чи німецької компанії...потрібно просте бажання селянина
а - жити краще
б - розуміння що покращити своє життя в цьому поколінні може тільки він сам...
А поки політики придумають схему покращень - то він повторить твій подвиг з красной звездой...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Військові пенсіонери не багаті, але й не бідні.
Ще трошки і будеш в групі моєї підтримки
1 Бідний-багатий - питання не суми , а світогляду.
Багатий не той хто багато заробляє
і не той хто мало тратить
Багатий той , хто заробляє більше ніж витрачає.
2 Як думаєш
Скільки тут присутність хотіли б що вершиною їх карєри була пенсія в 6000-8000 грн , після 25 років ать-два????
А скільки тих , хто уважно почитує те що пишу я, щоб отримати можливість досягнути( і перевершити) мої досягнення..
Адже я простий торгаш
Ти елітний військовий пенсіонер...

Тепер дійшло? чому тобі тут писати не варто... не гарно плодити совків як сам...краще вже потенційних мільонерів.які повинні розуміти що рішення вони будуть приймати самі і відповідальність за прийняті рішення будуть нести також самі..
А то в тебе
Погано живуть не тому що прийняли погане рішення-а тому що Порошенко недопрацював...

Ти знову згенерував критерії зі стелі.

Для мільярдера ти нищеброд.
І що?
Мова про об'єктивні критерії.

Ну а уж порівнювати змоги по особистому збагаченню військового та цивільного -- це дурня у кубі.
У мене та інших мети збагатитися не було!
А ти займаешся то армією в ГСВГ, то будівництвом, то горілкою торгуєшь -- ДЛЯ ПРИБУТКУ, для особистого збагачення.
Мета виробництва при ринку - це прибуток. Крапка. Приватне виробництво - приватний прибуток.

А тепер порівнюеш баригу з держслужбовцем, який зарання обмежений по особистому збагаченню.

Дурко, в нас інші критерії успіху.

Ти що куриш там?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Зрозумій, торгашику, що ти конкурента часто зкидаш не трошки вниз, а до долу. Або займаеш чиесь місце.
Дурнику...
Це до тебе ніяк не дійде
Поки всі були голодупі як ти - доти ринку не було..
Потім зявились торгашики, які створили примітивний ринок, при чому те що вони заробили - вони не спалили/викинули - а почали шукати куди б потратити зароблене, тому відразу навколо них зявилис
інтернет-доставка - замість кравчучки
салон краси - замість баняк і синку стрижи навколо
медичні послуги - замість 1,5 грн на хворого в день
і так далі і тому подібне

Але ясно , що коли 95% таких голодупенків як ти - то ніякий Порошенко з 5% успішних - на ці дупи трусів не набере,тим більше що вони й підтираються лопухом..бо послуги виготовлення піпіфаксу в совку не було(чим підтирався? Правдою/Красной Звєздой??)

Тому
Якщо селянин взяв лопату, накопав бульби,вигодував свиню-продав і купив трактор,щоб посадити більше бульби ,вигодувати більше свиней і продавши купити ще й авто і вивчити дітей - то крім бажання селянина нічого не потрібно...не потрібно навіть Порошенка який по твоєму повинен створити умови для заходу сюди американської чи німецької компанії...потрібно просте бажання селянина
а - жити краще
б - розуміння що покращити своє життя в цьому поколінні може тільки він сам...
А поки політики придумають схему покращень - то він повторить твій подвиг з красной звездой...

І це знаток економіки))

З тезами -- більше копай, сади і збагачуйся.

Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Це ж шкільний рівень знань!!!

Чого ж ти так подурнів...?
Хоча це черговий Шнобель.
Як ти тільки це червоним не визначив - загадка.
В тебе тоді 100% Шнобель.

Прості вирішення кореневих проблем ринкової економіки від будівельника))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:27

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для мільярдера ти нищеброд.
І що?
Мова про об'єктивні критерії.
Для мене ти ніщеброд - і що?
1 В США 12 млн мільйонерів ( в їх валюті)-приблизно кожен 30-тий
2 В Україні приблизно 0,1 млн мільйонерів в нашій валюті(без урахування житла) - приблизно кожен 400-тий
З урахуванням житла - кожен 50-тий

Питання
1 Як збільшити в 13 разів кількість мільйонерів?
2 Скільки часу треба дати Президенту щоб він ввів правила і змусив населення різко збагатитись?
3 Хто з тут присутніх вважає що мала кількість мільйонерів - це відповідальність влади
АВ хто вважає що відповідальність самого населення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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