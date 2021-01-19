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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7006700770087009 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 20 січ, 2021 20:33 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують? Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують? Дурнику

Ти в якому столітті живеш?

Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували?

Я ж тобі казав

Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження...

Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття

Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія

Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...



Тобто

Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)...

Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги... ДурникуТи в якому столітті живеш?Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували?Я ж тобі казавТе що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження...Сьогодні в Україні -відсутнє безробіттяСьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургіяСьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...ТобтоСьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)...Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23758 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 20:34 Будівельник

Тобто ти визнаєш, що порівнювати успіх підприємців і військових за критерієм особистого збагачення -- це дурня в кубі?

Хоча б для себе визнай, яку дурню написав, не відмовчуйся)))



Ток не базікай, а по суті. detroytred

Повідомлень: 23678 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 20:37 budivelnik написав: detroytred написав: Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують? Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують? Дурнику

Ти в якому столітті живеш?

Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували?

Я ж тобі казав

Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження...

Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття

Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія

Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...



Тобто

Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)...

Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги... ДурникуТи в якому столітті живеш?Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували?Я ж тобі казавТе що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження...Сьогодні в Україні -відсутнє безробіттяСьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургіяСьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...ТобтоСьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)...Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...

Тикну бізнесмена носом)))



не собирали тот урожай», — отмечает она, поясняя, что тогда было выгоднее перепахать поле, чем тратится на его уборку.

Причину такого состояния рынка овощей Мария Колесник видит в том, что выращивают данную продукцию преимущественно мелкие фермеры или домохозяйства.



https://latifundist.com/novosti/22308-u ... i--ekspert



Перший же пошук.

Рік побачиш. Тикну бізнесмена носом)))не собирали тот урожай», — отмечает она, поясняя, что тогда было выгоднее перепахать поле, чем тратится на его уборку.Причину такого состояния рынка овощей Мария Колесник видит в том, что выращивают данную продукцию преимущественно мелкие фермеры или домохозяйства.Перший же пошук.Рік побачиш. detroytred

Повідомлень: 23678 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7006700770087009 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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