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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7006700770087009

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:33

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Дурнику
Ти в якому столітті живеш?
Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували?
Я ж тобі казав
Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження...
Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття
Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія
Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...

Тобто
Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)...
Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:34

Будівельник
Тобто ти визнаєш, що порівнювати успіх підприємців і військових за критерієм особистого збагачення -- це дурня в кубі?
Хоча б для себе визнай, яку дурню написав, не відмовчуйся)))

Ток не базікай, а по суті.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Дурнику
Ти в якому столітті живеш?
Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували?
Я ж тобі казав
Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження...
Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття
Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія
Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...

Тобто
Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)...
Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...

Тикну бізнесмена носом)))

не собирали тот урожай», — отмечает она, поясняя, что тогда было выгоднее перепахать поле, чем тратится на его уборку.
Причину такого состояния рынка овощей Мария Колесник видит в том, что выращивают данную продукцию преимущественно мелкие фермеры или домохозяйства.

https://latifundist.com/novosti/22308-u ... i--ekspert

Перший же пошук.
Рік побачиш.
detroytred
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