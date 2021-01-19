Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Дурнику Ти в якому столітті живеш? Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували? Я ж тобі казав Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження... Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...
Тобто Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)... Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...
detroytred написав:Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Дурнику Ти в якому столітті живеш? Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували? Я ж тобі казав Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження... Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...
Тобто Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)... Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...
Тикну бізнесмена носом)))
не собирали тот урожай», — отмечает она, поясняя, что тогда было выгоднее перепахать поле, чем тратится на его уборку. Причину такого состояния рынка овощей Мария Колесник видит в том, что выращивают данную продукцию преимущественно мелкие фермеры или домохозяйства.