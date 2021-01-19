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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7007700870097010>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:33

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Дурнику
Ти в якому столітті живеш?
Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували?
Я ж тобі казав
Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження...
Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття
Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія
Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...

Тобто
Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)...
Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:34

Будівельник
Тобто ти визнаєш, що порівнювати успіх підприємців і військових за критерієм особистого збагачення -- це дурня в кубі?
Хоча б для себе визнай, яку дурню написав, не відмовчуйся)))

Ток не базікай, а по суті.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Дурнику
Ти в якому столітті живеш?
Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували?
Я ж тобі казав
Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження...
Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття
Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія
Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...

Тобто
Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)...
Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...

Тикну бізнесмена носом)))

не собирали тот урожай», — отмечает она, поясняя, что тогда было выгоднее перепахать поле, чем тратится на его уборку.
Причину такого состояния рынка овощей Мария Колесник видит в том, что выращивают данную продукцию преимущественно мелкие фермеры или домохозяйства.

https://latifundist.com/novosti/22308-u ... i--ekspert

Перший же пошук.
Рік побачиш.
21 століття. Україна, а не СССР.
І така крайність.
Навіть не найдешевше продати.

Ти з за прилавку-то хоч виглядай іноді, що навколо відбувається.

З.и. ти знов збрехав про інститут марксизму-ленінізму.
А 5 куе відповісти за брехню очкуєшь, мільйонер))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тикну бізнесмена носом)))

не собирали тот урожай
Ти 25 років будував армію і що? Збудував 80% зрадників в угрупованні розміщеному в криму?
Тому ти з легкістю знайдеш сотні оповідань про банкрутство і в 10-20 разів менше оповідань про успіх....
Саме тому успішних менше ніж люмпенів...
Але далі починається цікаве
Якщо до рівня Гейтца, Маска добираються одиниці
До рівня Коломойського чи Порошенка - десятки
То до рівня будівельника - навіть в Україні добираються сотні тисяч
І ці сотні тисяч створюють умови по яким мільйони будуть в 10 разів бідніші від людей а-ля будівельник, але при цьому ці люди будуть в рази багатші від людей а-ля совок на пенсії....
Так щоб до тебе дійшло
Все що я заробив - витрачається тут..а занчить
Якщо я заробив 100 000 - то 5 осіб отримують можливість надавши мені послуг на 100 000 ( авто/відпочинок/медицина/квартира/ресторан і так далі)
А ці 5-ро , кожен з яких заробив на мені по 20 000 - дають мождивість ще 10-м заробити по 10 000.....
От і виходить
10 коломойсько-порошенків дають можливість заробити
1000 доларових мільйонерів . які в свою чергу дають заробити
500 000 гривневих( з урахуванням житла) мільонерів, які в свою чергу дають заробити
3 млн по 20 000 , як в свою чергу дають можливість заробити 9 млн по 10 000 грн...
Так і створюється середня зарплата в 10000-12000 грн/місяць для 12 млн працівників....
Тому
Є 12 млн середньооплачуваних і головне завдання, щоб з них виросло нових 1 млн високооплачуваних...
Так для марксиста - зараз 70% ВВП нормальної Держави - це сфера послуг..
А послуги отримують ті хто багато заробляє..
Бідні - все роблять для себе самі...
Ти закликаєш чекати потенційним мільйонам багатіїв поки їх зроблять багатими сотня політиків
Сам бачиш що це маразм чи замовлення відпрацьовуєш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:55

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тикну бізнесмена носом)))

не собирали тот урожай
Ти 25 років будував армію і що? Збудував 80% зрадників в угрупованні розміщеному в криму?
Тому ти з легкістю знайдеш сотні оповідань про банкрутство і в 10-20 разів менше оповідань про успіх....
Саме тому успішних менше ніж люмпенів...
Але далі починається цікаве
Якщо до рівня Гейтца, Маска добираються одиниці
До рівня Коломойського чи Порошенка - десятки
То до рівня будівельника - навіть в Україні добираються сотні тисяч
І ці сотні тисяч створюють умови по яким мільйони будуть в 10 разів бідніші від людей а-ля будівельник, але при цьому ці люди будуть в рази багатші від людей а-ля совок на пенсії....
Так щоб до тебе дійшло
Все що я заробив - витрачається тут..а занчить
Якщо я заробив 100 000 - то 5 осіб отримують можливість надавши мені послуг на 100 000 ( авто/відпочинок/медицина/квартира/ресторан і так далі)
А ці 5-ро , кожен з яких заробив на мені по 20 000 - дають мождивість ще 10-м заробити по 10 000.....
От і виходить
10 коломойсько-порошенків дають можливість заробити
1000 доларових мільйонерів . які в свою чергу дають заробити
500 000 гривневих( з урахуванням житла) мільонерів, які в свою чергу дають заробити
3 млн по 20 000 , як в свою чергу дають можливість заробити 9 млн по 10 000 грн...
Так і створюється середня зарплата в 10000-12000 грн/місяць для 12 млн працівників....
Тому
Є 12 млн середньооплачуваних і головне завдання, щоб з них виросло нових 1 млн високооплачуваних...
Так для марксиста - зараз 70% ВВП нормальної Держави - це сфера послуг..
А послуги отримують ті хто багато заробляє..
Бідні - все роблять для себе самі...
Ти закликаєш чекати потенційним мільйонам багатіїв поки їх зроблять багатими сотня політиків
Сам бачиш що це маразм чи замовлення відпрацьовуєш?

Навіщо стільки нової сгенеровано-то?!

Якщо я тебе ткнув носом в приклад.
Який вказаний не як окремий випадок окремого виробника.

Да, за прилавку глянь на безробіття:
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/

Зи. Не фантазуй про заклики й замовлення.
Я тобі вже пояснював не раз про хто тут поширює думки, як мета.
Й замовлення просто перевірити в СБУ.
Я приїду, 5 куе, мільйонер))
Забув чи що?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:59

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Якщо я тебе ткнув носом в приклад.
Який приклад?
Оповідання в жовтій пресі від 2014 року що борщовий набір подешевшав в порівнянні з 2013 і тепер бідні селяни розоряться...
Так сьогодні 2020 - і борщовий набір подорожчав явно вище від рівня 2014 - то що вони вже стали мільйонерами...
Не сміши мої тапки
Ти настільки далекий від реальної економіки - наскільки я від армійської пенсії....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо я тебе ткнув носом в приклад.
Який приклад?
Оповідання в жовтій пресі від 2014 року що борщовий набір подешевшав в порівнянні з 2013 і тепер бідні селяни розоряться...
Так сьогодні 2020 - і борщовий набір подорожчав явно вище від рівня 2014 - то що вони вже стали мільйонерами...
Не сміши мої тапки
Ти настільки далекий від реальної економіки - наскільки я від армійської пенсії....

Ага.
Тикнув в сайт метробудівників))
Смішний ти.

Мабуть особисто на всіх полях присутній.
Якщо ні, то почуй, що тобі кажуть на спеціалізованому сайті не продавці горілки.

В цьому увесь зашквар, що тебе я тикаю в абетку твого ж напрямку діяльності. Фактами від фахівців.
А не з твоєї стелі.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:17

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Причину такого состояния рынка овощей Мария Колесник видит в том, что выращивают данную продукцию преимущественно мелкие фермеры или домохозяйства.

https://latifundist.com/novosti/22308-ukrainskim-proizvoditelyam-ovoshchej-grozyat-ubytki--ekspert
Ти привів ссилку - я в неї тикнув
І де тут сайт метробудівників?
Зашкварився чи під іншим ніком ще десь пишеш і голова закрутилась?

Частину мого магазину орендують продавці мясних виробів..
Років 10 тому , вони брали вироби марки Родинна ковбаска (франчайзі) , але 3 роки тому , побудували власний цех і станом на сьогодні у Львівській області і Львові мають 5 магазинів під Маркою Мясна Імперія... і в той самий час у Львові кількість мясних франшиз збільшилось в рази( і магазинів працюючих)
Так для пенсіонера
Мясо заскладувати не можна, його треба продати за 24-36 годин інакше гаплик..
Як думаєш
Хто у Львові став купувати мяса в магазинах кількість яких виролсла мінімум в три рази?
Чи твердо переконаний що в цих магазинах виручки в три рази впали ,а дурні власники конкуруючи роблять собі гірше нові відкриваючи?

Чи Порошенко з Рошеном , Герега з Епіцентрами/Новими лініями і хтось там з АТБ - кількість магазинів розширють , бо в них виручка падає
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 20 січ, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:21

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Причину такого состояния рынка овощей Мария Колесник видит в том, что выращивают данную продукцию преимущественно мелкие фермеры или домохозяйства.

https://latifundist.com/novosti/22308-ukrainskim-proizvoditelyam-ovoshchej-grozyat-ubytki--ekspert
Ти привів ссилку - я в неї тикнув
І де тут сайт метробудівників?
Зашкварився чи під іншим ніком ще десь пишеш і голова закрутилась?

Ти сарказму не зрозумів?
Без смайлика не здатен.
Та я й не поставив, бо дуже наявно.

Повторюю:
Смішний ти.

Мабуть особисто на всіх полях присутній.
Якщо ні, то почуй, що тобі кажуть на спеціалізованому сайті не продавці горілки.

В цьому увесь зашквар, що тебе я тикаю в абетку твого ж напрямку діяльності. Фактами від фахівців.
А не з твоєї стелі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:26

budivelnik
Ти краше поясни, як ти допетрив до такої дурні в кубі, як порівнювати успіх підприємців і військових в особистому збагаченні?

Тільки по суті, без схилу в бік.
В тому рахунку й к підрахую повідомленнь.
detroytred
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