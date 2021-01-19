Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Дурнику Ти в якому столітті живеш? Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували? Я ж тобі казав Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження... Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...
Тобто Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)... Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...
detroytred написав:Ти в школі вивчав, як надлишки молока в море зливали, та бачив, як поля з врожаєм запахують?
Дурнику Ти в якому столітті живеш? Коли останній раз на теренах бувшого СРСР - молоко зливали чи урожай закопували? Я ж тобі казав Те що ти вчив в інституті марксизму -ленінізму 25 років тому , було написано за 50 років до твого народження... Сьогодні в Україні -відсутнє безробіття Сьогодні в Україні с/г дає експотру стільки ж скільки металургія Сьогодні в Україні експорт робочої сили більший ніж чистий дохід від експорту с/г і металургії разом взятих...
Тобто Сьогодні будь-який роботяга з кваліфікацією біля середньої може мати 300-700 доларів тут і 500-1000 доларів в Польщі(Угорщині, Чехії)... Це навіть не бізнесмени - це навіть не білі чи сині комірці - це роботяги...
Тикну бізнесмена носом)))
не собирали тот урожай», — отмечает она, поясняя, что тогда было выгоднее перепахать поле, чем тратится на его уборку. Причину такого состояния рынка овощей Мария Колесник видит в том, что выращивают данную продукцию преимущественно мелкие фермеры или домохозяйства.
Ти 25 років будував армію і що? Збудував 80% зрадників в угрупованні розміщеному в криму? Тому ти з легкістю знайдеш сотні оповідань про банкрутство і в 10-20 разів менше оповідань про успіх.... Саме тому успішних менше ніж люмпенів... Але далі починається цікаве Якщо до рівня Гейтца, Маска добираються одиниці До рівня Коломойського чи Порошенка - десятки То до рівня будівельника - навіть в Україні добираються сотні тисяч І ці сотні тисяч створюють умови по яким мільйони будуть в 10 разів бідніші від людей а-ля будівельник, але при цьому ці люди будуть в рази багатші від людей а-ля совок на пенсії.... Так щоб до тебе дійшло Все що я заробив - витрачається тут..а занчить Якщо я заробив 100 000 - то 5 осіб отримують можливість надавши мені послуг на 100 000 ( авто/відпочинок/медицина/квартира/ресторан і так далі) А ці 5-ро , кожен з яких заробив на мені по 20 000 - дають мождивість ще 10-м заробити по 10 000..... От і виходить 10 коломойсько-порошенків дають можливість заробити 1000 доларових мільйонерів . які в свою чергу дають заробити 500 000 гривневих( з урахуванням житла) мільонерів, які в свою чергу дають заробити 3 млн по 20 000 , як в свою чергу дають можливість заробити 9 млн по 10 000 грн... Так і створюється середня зарплата в 10000-12000 грн/місяць для 12 млн працівників.... Тому Є 12 млн середньооплачуваних і головне завдання, щоб з них виросло нових 1 млн високооплачуваних... Так для марксиста - зараз 70% ВВП нормальної Держави - це сфера послуг.. А послуги отримують ті хто багато заробляє.. Бідні - все роблять для себе самі... Ти закликаєш чекати потенційним мільйонам багатіїв поки їх зроблять багатими сотня політиків Сам бачиш що це маразм чи замовлення відпрацьовуєш?
Ти 25 років будував армію і що? Збудував 80% зрадників в угрупованні розміщеному в криму? Тому ти з легкістю знайдеш сотні оповідань про банкрутство і в 10-20 разів менше оповідань про успіх.... Саме тому успішних менше ніж люмпенів... Але далі починається цікаве Якщо до рівня Гейтца, Маска добираються одиниці До рівня Коломойського чи Порошенка - десятки То до рівня будівельника - навіть в Україні добираються сотні тисяч І ці сотні тисяч створюють умови по яким мільйони будуть в 10 разів бідніші від людей а-ля будівельник, але при цьому ці люди будуть в рази багатші від людей а-ля совок на пенсії.... Так щоб до тебе дійшло Все що я заробив - витрачається тут..а занчить Якщо я заробив 100 000 - то 5 осіб отримують можливість надавши мені послуг на 100 000 ( авто/відпочинок/медицина/квартира/ресторан і так далі) А ці 5-ро , кожен з яких заробив на мені по 20 000 - дають мождивість ще 10-м заробити по 10 000..... От і виходить 10 коломойсько-порошенків дають можливість заробити 1000 доларових мільйонерів . які в свою чергу дають заробити 500 000 гривневих( з урахуванням житла) мільонерів, які в свою чергу дають заробити 3 млн по 20 000 , як в свою чергу дають можливість заробити 9 млн по 10 000 грн... Так і створюється середня зарплата в 10000-12000 грн/місяць для 12 млн працівників.... Тому Є 12 млн середньооплачуваних і головне завдання, щоб з них виросло нових 1 млн високооплачуваних... Так для марксиста - зараз 70% ВВП нормальної Держави - це сфера послуг.. А послуги отримують ті хто багато заробляє.. Бідні - все роблять для себе самі... Ти закликаєш чекати потенційним мільйонам багатіїв поки їх зроблять багатими сотня політиків Сам бачиш що це маразм чи замовлення відпрацьовуєш?
Навіщо стільки нової сгенеровано-то?!
Якщо я тебе ткнув носом в приклад. Який вказаний не як окремий випадок окремого виробника.
detroytred написав:Якщо я тебе ткнув носом в приклад.
Який приклад? Оповідання в жовтій пресі від 2014 року що борщовий набір подешевшав в порівнянні з 2013 і тепер бідні селяни розоряться... Так сьогодні 2020 - і борщовий набір подорожчав явно вище від рівня 2014 - то що вони вже стали мільйонерами... Не сміши мої тапки Ти настільки далекий від реальної економіки - наскільки я від армійської пенсії....
detroytred написав:Якщо я тебе ткнув носом в приклад.
Який приклад? Оповідання в жовтій пресі від 2014 року що борщовий набір подешевшав в порівнянні з 2013 і тепер бідні селяни розоряться... Так сьогодні 2020 - і борщовий набір подорожчав явно вище від рівня 2014 - то що вони вже стали мільйонерами... Не сміши мої тапки Ти настільки далекий від реальної економіки - наскільки я від армійської пенсії....
Ага. Тикнув в сайт метробудівників)) Смішний ти.
Мабуть особисто на всіх полях присутній. Якщо ні, то почуй, що тобі кажуть на спеціалізованому сайті не продавці горілки.
В цьому увесь зашквар, що тебе я тикаю в абетку твого ж напрямку діяльності. Фактами від фахівців. А не з твоєї стелі.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 січ, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Ти привів ссилку - я в неї тикнув І де тут сайт метробудівників? Зашкварився чи під іншим ніком ще десь пишеш і голова закрутилась?
Частину мого магазину орендують продавці мясних виробів.. Років 10 тому , вони брали вироби марки Родинна ковбаска (франчайзі) , але 3 роки тому , побудували власний цех і станом на сьогодні у Львівській області і Львові мають 5 магазинів під Маркою Мясна Імперія... і в той самий час у Львові кількість мясних франшиз збільшилось в рази( і магазинів працюючих) Так для пенсіонера Мясо заскладувати не можна, його треба продати за 24-36 годин інакше гаплик.. Як думаєш Хто у Львові став купувати мяса в магазинах кількість яких виролсла мінімум в три рази? Чи твердо переконаний що в цих магазинах виручки в три рази впали ,а дурні власники конкуруючи роблять собі гірше нові відкриваючи?
Чи Порошенко з Рошеном , Герега з Епіцентрами/Новими лініями і хтось там з АТБ - кількість магазинів розширють , бо в них виручка падає
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 20 січ, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.