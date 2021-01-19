Додано: Сер 20 січ, 2021 20:51

detroytred написав: Тикну бізнесмена носом)))



не собирали тот урожай Тикну бізнесмена носом)))не собирали тот урожай

Ти 25 років будував армію і що? Збудував 80% зрадників в угрупованні розміщеному в криму?Тому ти з легкістю знайдеш сотні оповідань про банкрутство і в 10-20 разів менше оповідань про успіх....Саме тому успішних менше ніж люмпенів...Але далі починається цікавеЯкщо до рівня Гейтца, Маска добираються одиниціДо рівня Коломойського чи Порошенка - десяткиТо до рівня будівельника - навіть в Україні добираються сотні тисячІ ці сотні тисяч створюють умови по яким мільйони будуть в 10 разів бідніші від людей а-ля будівельник, але при цьому ці люди будуть в рази багатші від людей а-ля совок на пенсії....Так щоб до тебе дійшлоВсе що я заробив - витрачається тут..а занчитьЯкщо я заробив 100 000 - то 5 осіб отримують можливість надавши мені послуг на 100 000 ( авто/відпочинок/медицина/квартира/ресторан і так далі)А ці 5-ро , кожен з яких заробив на мені по 20 000 - дають мождивість ще 10-м заробити по 10 000.....От і виходить10 коломойсько-порошенків дають можливість заробити1000 доларових мільйонерів . які в свою чергу дають заробити500 000 гривневих( з урахуванням житла) мільонерів, які в свою чергу дають заробити3 млн по 20 000 , як в свою чергу дають можливість заробити 9 млн по 10 000 грн...Так і створюється середня зарплата в 10000-12000 грн/місяць для 12 млн працівників....ТомуЄ 12 млн середньооплачуваних і головне завдання, щоб з них виросло нових 1 млн високооплачуваних...Так для марксиста - зараз 70% ВВП нормальної Держави - це сфера послуг..А послуги отримують ті хто багато заробляє..Бідні - все роблять для себе самі...Ти закликаєш чекати потенційним мільйонам багатіїв поки їх зроблять багатими сотня політиківСам бачиш що це маразм чи замовлення відпрацьовуєш?