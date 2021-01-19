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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:37
detroytred написав:budivelnik
Ти краше поясни, як ти допетрив до такої дурні в кубі, як порівнювати успіх підприємців і військових в особистому збагаченні?
Тільки по суті, без схилу в бік.
В тому рахунку й к підрахую повідомленнь.
1 У світі є практично єдина універсальна одиниця обміну - назва їй гроші
2 Грошима визначається потрібність тої чи іншої послуги
Якщо тобі по твоїм словам платили мало коли ти працював і твоя пенсія зараз вища від пенсії двірника, але не позволяє зїздити на відпочинок навіть в Турцію раз в рік - значить як працював так і живеш.
А тепер по суті
Мені по барабану хто ти і як живеш
Просто до тебе не може ніяк дійти
Двірник не може навязувати своє бачення на економічному форумі...
Бюджетник не має право вчити комерційника як заробляти гроші...по тій простій причині що все життя він вчився тільки їх витрачати
Людина яка нуль в економіці, не має право пропонувати прочитати ту чи іншу книжку. якщо перед цим не спробувала з допомогою прочитаного покращити своє життя хоч трохи вище ніж йому платили з Бюджету.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:53
andrijk777 написав: bevzaalex написав:
Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади.
На велич звичайно не заслуговує.
Але позитивне що він зробив, окрім "мови, віри і армії", це назначив прем'єрами дуже потужних і професійних людей - Яценюка і Гройсмана.
Так, беззаперечно, Петро гарний фахівець у рекрутінгу, на відміну від діючої наразі шмарклі, та й пани амбітні під указ трапилися, довго шукати не довелось, самі намалювались.
пс. розумію, що це зайва і нікому непотрібна інфа, але відповів, щоб не вважали мене за невихованого, коли звертаються)
Востаннє редагувалось bevzaalex
в Сер 20 січ, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:00
detroytred написав:
Вкладчик1234
Доповнення - в стрічці *сопутствующим ущербом" вони називають втрати не тільки серед мирного населення, але й свої.
Калькулятор...
Загинуло двоє, вивели з бою всю групу.
Але на втрати мільйонів американців заради всього світу головний герой чомусь)) не погодився.
Ця тема не розкрита...
Але -- "Харп можешь гордиться"
Да, окошки Овертона в альтернативную реальность приоткрывают и поощряют, в то время как
Well, no. “A Gray State” quickly becomes a very different film. The director we’ve watched is named David Crowley, and he was actually shooting footage for a trailer of a feature he intended to make titled “Gray State.” Envisioning a terrifying future where government armies crack down on the U.S. and are resisted only by scattered partisans, the trailer was a great success on social media, making Crowley a celebrity to Libertarians and Tea Partiers and helping him crowd-fund a screenplay. But the feature never got made. Instead, police who found a horror scene at Crowley’s Minneapolis home in January 2015, determined that he had killed his wife and five-year-old daughter before turning the gun on himself.
а вот и сам трэйлер
так и неснятого фильма, ибо правда и трезвый взгляд не положено к общему употреблению, ибо некто считает вредным для общего употребления внутрь
Вкладчик, Ваши замечания о "реформе" образования тоже где-то рядом, видать в следующих сериях предполагались...
Предположу что
образованным и дипломированным специалистам тоже не положено на фритюрах и вильных кассах стоять и стесняться, таким образом движение таксказать навстречу) пожеланиям трудящихся,
чтоб в рынок вписались и не комплексовпли
пс. нетфликс оперативно почистил все следы несостоявшегося шедевра, там видать тоже рептоуши торчат.
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