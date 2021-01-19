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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7007700870097010 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 20 січ, 2021 21:37 detroytred написав: budivelnik

Ти краше поясни, як ти допетрив до такої дурні в кубі, як порівнювати успіх підприємців і військових в особистому збагаченні?

Тільки по суті, без схилу в бік.

В тому рахунку й к підрахую повідомленнь. Ти краше поясни, як ти допетрив до такої дурні в кубі, як порівнювати успіх підприємців і військових в особистому збагаченні?Тільки по суті, без схилу в бік.В тому рахунку й к підрахую повідомленнь. 1 У світі є практично єдина універсальна одиниця обміну - назва їй гроші

2 Грошима визначається потрібність тої чи іншої послуги

Якщо тобі по твоїм словам платили мало коли ти працював і твоя пенсія зараз вища від пенсії двірника, але не позволяє зїздити на відпочинок навіть в Турцію раз в рік - значить як працював так і живеш.



А тепер по суті

Мені по барабану хто ти і як живеш

Просто до тебе не може ніяк дійти

Двірник не може навязувати своє бачення на економічному форумі...

Бюджетник не має право вчити комерційника як заробляти гроші...по тій простій причині що все життя він вчився тільки їх витрачати

Людина яка нуль в економіці, не має право пропонувати прочитати ту чи іншу книжку. якщо перед цим не спробувала з допомогою прочитаного покращити своє життя хоч трохи вище ніж йому платили з Бюджету. 1 У світі є практично єдина універсальна одиниця обміну - назва їй гроші2 Грошима визначається потрібність тої чи іншої послугиЯкщо тобі по твоїм словам платили мало коли ти працював і твоя пенсія зараз вища від пенсії двірника, але не позволяє зїздити на відпочинок навіть в Турцію раз в рік - значить як працював так і живеш.А тепер по сутіМені по барабану хто ти і як живешПросто до тебе не може ніяк дійтиДвірник не може навязувати своє бачення на економічному форумі...Бюджетник не має право вчити комерційника як заробляти гроші...по тій простій причині що все життя він вчився тільки їх витрачатиЛюдина яка нуль в економіці, не має право пропонувати прочитати ту чи іншу книжку. якщо перед цим не спробувала з допомогою прочитаного покращити своє життя хоч трохи вище ніж йому платили з Бюджету. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23764 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2480 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 21:53 andrijk777 написав: bevzaalex написав: Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади. Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади.

На велич звичайно не заслуговує.

Але позитивне що він зробив, окрім "мови, віри і армії", це назначив прем'єрами дуже потужних і професійних людей - Яценюка і Гройсмана. На велич звичайно не заслуговує.Але позитивне що він зробив, окрім "мови, віри і армії", це назначив прем'єрами дуже потужних і професійних людей - Яценюка і Гройсмана.

Так, беззаперечно, Петро гарний фахівець у рекрутінгу, на відміну від діючої наразі шмарклі, та й пани амбітні під указ трапилися, довго шукати не довелось, самі намалювались.

пс. розумію, що це зайва і нікому непотрібна інфа, але відповів, щоб не вважали мене за невихованого, коли звертаються) Так, беззаперечно, Петро гарний фахівець у рекрутінгу, на відміну від діючої наразі шмарклі, та й пани амбітні під указ трапилися, довго шукати не довелось, самі намалювались.пс. розумію, що це зайва і нікому непотрібна інфа, але відповів, щоб не вважали мене за невихованого, коли звертаються) Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 20 січ, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2169 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 22:00 detroytred написав: Вкладчик1234

Доповнення - в стрічці *сопутствующим ущербом" вони називають втрати не тільки серед мирного населення, але й свої.



Калькулятор...

Загинуло двоє, вивели з бою всю групу.



Але на втрати мільйонів американців заради всього світу головний герой чомусь)) не погодився.

Ця тема не розкрита...

Але -- "Харп можешь гордиться" Вкладчик1234Доповнення - в стрічці *сопутствующим ущербом" вони називають втрати не тільки серед мирного населення, але й свої.Калькулятор...Загинуло двоє, вивели з бою всю групу.Але на втрати мільйонів американців заради всього світу головний герой чомусь)) не погодився.Ця тема не розкрита...Але -- "Харп можешь гордиться"

Да, окошки Овертона в альтернативную реальность приоткрывают и поощряют, в то время как

Well, no. “A Gray State” quickly becomes a very different film. The director we’ve watched is named David Crowley, and he was actually shooting footage for a trailer of a feature he intended to make titled “Gray State.” Envisioning a terrifying future where government armies crack down on the U.S. and are resisted only by scattered partisans, the trailer was a great success on social media, making Crowley a celebrity to Libertarians and Tea Partiers and helping him crowd-fund a screenplay. But the feature never got made. Instead, police who found a horror scene at Crowley’s Minneapolis home in January 2015, determined that he had killed his wife and five-year-old daughter before turning the gun on himself.

а вот и сам трэйлер

так и неснятого фильма, ибо правда и трезвый взгляд не положено к общему употреблению, ибо некто считает вредным для общего употребления внутрь

Вкладчик, Ваши замечания о "реформе" образования тоже где-то рядом, видать в следующих сериях предполагались...

Предположу что

образованным и дипломированным специалистам тоже не положено на фритюрах и вильных кассах стоять и стесняться, таким образом движение таксказать навстречу) пожеланиям трудящихся,

чтоб в рынок вписались и не комплексовпли

пс. нетфликс оперативно почистил все следы несостоявшегося шедевра, там видать тоже рептоуши торчат. Да, окошки Овертона в альтернативную реальность приоткрывают и поощряют, в то время кака вот и сам трэйлертак и неснятого фильма, ибо правда и трезвый взгляд не положено к общему употреблению, ибо некто считает вредным для общего употребления внутрьВкладчик, Ваши замечания о "реформе" образования тоже где-то рядом, видать в следующих сериях предполагались...Предположу чтообразованным и дипломированным специалистам тоже не положено на фритюрах и вильных кассах стоять и стесняться, таким образом движение таксказать навстречу) пожеланиям трудящихся,чтоб в рынок вписались и не комплексовплипс. нетфликс оперативно почистил все следы несостоявшегося шедевра, там видать тоже рептоуши торчат. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2169 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7007700870097010 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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